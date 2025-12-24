ધુરંધર વૈભવ સૂર્યવંશીની વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ધુંઆધાર બેટિંગ, છગ્ગા-ચોગ્ગાનો કર્યો વરસાદ
લિસ્ટ A મેચોમાં સદી ફટકારનાર બીજા સૌથી ઝડપી ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો છે.
Published : December 24, 2025 at 2:39 PM IST
હૈદરાબાદ: વૈભવ સૂર્યવંશીએ વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26 ના પોતાના પહેલા જ મેચમાં ધમાલ મચાવી. બિહાર તરફથી રમતા વૈભવે અરુણાચલ પ્રદેશ સામે 36 બોલમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ સાથે, તે લિસ્ટ A મેચોમાં સદી ફટકારનાર બીજા સૌથી ઝડપી ભારતીય બેટ્સમેન બન્યા.
વૈભવની આ ઇનિંગ એશિયા કપ અંડર-19 ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે કારમી હારના થોડા દિવસો પછી આવી, જ્યાં ભારતીય અંડર-19 ટીમ 191 રનથી ટાઇટલ મેચ હારી ગઈ. જોકે, વૈભવ ઝડપથી આ પીડામાંથી બહાર આવ્યો અને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી ફરી એકવાર બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
🚨 HISTORY WRITTEN BY 14 YEAR OLD. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
- Vaibhav Suryavanshi smashed 190 (84) with 16 fours and 15 sixes in Vijay Hazare Trophy. 🤯
⚠️ Suryavanshi became the youngest ever to score a hundred in List A cricket. 🥶 pic.twitter.com/J2OIPH9qpv
16 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગા
14 વર્ષીય વૈભવે રાંચીમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી, માત્ર 84 બોલમાં 190 રન બનાવ્યા, જેમાં 16 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. વિજય હજારે ટ્રોફી એ ભારતની સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટ છે જે ODI ફોર્મેટમાં રમાય છે. કુલ 38 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ યુસુફ પઠાણનો રેકોર્ડ તોડ્યો
36 બોલમાં સદી ફટકારનાર વૈભવ સૂર્યવંશી હવે લિસ્ટ A માં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર ભારતીય ખેલાડીઓની યાદીમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેણે 40 બોલમાં સદી ફટકારીને બીજા સ્થાને રહેલા યુસુફ પઠાણનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. તે હવે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. 2014માં પંજાબ માટે રમતી વખતે 35 બોલમાં સદી ફટકારનાર અનમોલપ્રીત સિંહ જ વૈભવથી આગળ છે.
લિસ્ટ A માં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર ભારતીય:
- 35 બોલ: અનમોલપ્રીત સિંહ (પંજાબ)
- 36 બોલ: વૈભવ સૂર્યવંશી (બિહાર)
- 40 બોલ: યુસુફ પઠાણ (બરોડા)
- 41 બોલ: ઉર્વિલ પટેલ (ગુજરાત)
- 42 બોલ: અભિષેક શર્મા (પંજાબ)
વિજય હજારે ટ્રોફીની આ મેચમાં, બિહારે અરુણાચલ પ્રદેશ સામે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. લખાય છે ત્યારે, બિહારે 30 ઓવરમાં 282 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં વૈભવનો 190 રન સૌથી નોંધપાત્ર હતો.
આ પણ વાંચો: