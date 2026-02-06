ETV Bharat / sports

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇતિહાસ રચ્યો... ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે યાદગાર સદી ફટકારી, અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની ધમાકેદાર સદીથી ચાહકોનું ભરપૂર મનોરંજન કર્યું. તે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સદી ફટકારનારા ભારતીય બેટ્સમેનોની હરોળમાં જોડાયો.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 4:09 PM IST

Vaibhav Suryavanshi Record: વૈભવ સૂર્યવંશીએ ચાલી રહેલા ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. હરારેના હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટાઇટલ મેચમાં, વૈભવે માત્ર 55 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. સૂર્યવંશીની વિસ્ફોટક બેટિંગ પ્રભાવશાળી હતી, તેણે 71 બોલમાં 150 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, 80 બોલમાં કુલ 175 રન બનાવ્યા બાદ, વૈભવને મેની લમ્સડેન દ્વારા આઉટ કરવામાં આવ્યો. જોકે, આ ઇનિંગ સાથે, તેણે અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા.

175 રનની ઇનિંગે અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા: 14 વર્ષનો વૈભવ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન છે અને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં બીજો સૌથી ઝડપી છે. વૈભવ સૂર્યવંશી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સદી ફટકારનાર ત્રીજો ભારતીય છે. તેમના પહેલા ફક્ત ઉન્મુક્ત ચંદ અને મનજોત કાલરાએ જ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. વધુમાં, વૈભવ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી પણ બન્યો. તે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ મેચની એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન પણ બન્યો.

અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી ઝડપી સદીઓ (બોલના આધારે):

  • 51 - વિલ માલાજચુક (ઓસ્ટ્રેલિયા) વિરુદ્ધ જાપાન, વિન્ડહોક, 2026
  • 55 - વૈભવ સૂર્યવંશી (ભારત) વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, હરારે, 2026
  • 63 - કાસિમ અકરમ (પાકિસ્તાન) વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, નોર્થ સાઉન્ડ, 2022
  • 65 - બેન મેસ (ઇંગ્લેન્ડ) વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, હરારે, 2026
  • 69 - રાજ બાવા (ભારત) વિરુદ્ધ યુગાન્ડા, તારોઉબા, 2022

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સદીઓ:

  • 175 - વૈભવ સૂર્યવંશી (ભારત) વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, હરારે, 2026
  • 111* - ઉન્મુક્ત ચંદ (ભારત) વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, ટાઉન્સવિલે, 2012
  • 108 - બ્રેટ વિલિયમ્સ (ઓસ્ટ્રેલિયા) વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, એડિલેડ, 1988
  • 107 - સ્ટીફન પીટર્સ (ઇંગ્લેન્ડ) વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, જોહાનિસબર્ગ 1998
  • 101* - મનજોત કાલરા (ભારત) વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, માઉન્ટ મૌંગાનુઇ, 2018
  • 100* - જારાડ બર્ક (ઓસ્ટ્રેલિયા) વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, લિંકન, 2002

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ મેચમાં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા:

  • 15 - વૈભવ સૂર્યવંશી (ભારત) વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, હરારે, 2026
  • 12 - માઈકલ હિલ (ઓસ્ટ્રેલિયા) વિરુદ્ધ નામિબિયા, પેનાંગ, 2008
  • 11 - ક્રેગ સિમન્સ (ઓસ્ટ્રેલિયા) વિરુદ્ધ કેન્યા, ડ્યુનેડિન, 2002

અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ છગ્ગા: વૈભવ સૂર્યવંશી હવે અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 30 છગ્ગા ફટકાર્યા, જે દક્ષિણ આફ્રિકાના ક્રિકેટર ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ અને ન્યુઝીલેન્ડના ફિન એલનનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. બ્રુઇસે 2022ની આવૃત્તિમાં 18 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા, જ્યારે એલને 2016 અને 2018ની આવૃત્તિમાં કુલ 18 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ છગ્ગા:

  • 30 - વૈભવ સૂર્યવંશી (2026)
  • 18 - ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ (2022)
  • 18 - ફિન એલન (2016 અને 2018)
  • 15 - જેક બર્નહામ (2016)
  • 14 - માઈકલ હિલ (2008)
  • 14 - નિકોલસ પૂરન (2014)

