ETV Bharat / sports

વૈભવ કયો IPL રેકોર્ડ બનાવવા માંગશે? વૈભવ સૂર્યવંશીની પસંદે લોકોના દિલ જીતી લીધા

કોમેન્ટેટર હર્ષા ભોગલેએ વૈભવને પૂછ્યું કે તે કયો રેકોર્ડ તોડવા અથવા બનાવવા માંગે છે. જવાબમાં વૈભવની પસંદગીએ બધાના દિલ જીતી લીધા.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

VAIBHAV SURYAVANSH: નવી દિલ્હીમાં આયોજિત BCCIના 'નમન' સમારોહમાં ઘણા ક્રિકેટ સુપરસ્ટારો હાજર રહ્યા હતા. બોર્ડે બધી ટીમોનું સન્માન કર્યું - જેમાં તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર સિનિયર ભારતીય ટીમથી લઈને આ વર્ષે વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય અંડર-19 ટીમનો સમાવેશ થાય છે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર વૈભવ સૂર્યવંશી પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન, કોમેન્ટેટર હર્ષા ભોગલે - જે સ્ટેજનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા - વૈભવને રેકોર્ડની યાદી રજૂ કરી અને પૂછ્યું કે તે તેમાંથી કયા રેકોર્ડ તોડવા અથવા બનાવવા માંગે છે. જવાબમાં વૈભવની પસંદગીએ બધાના દિલ જીતી લીધા.

વૈભવ કયો રેકોર્ડ બનાવવા માંગે છે?

એક સત્ર દરમિયાન, વૈભવે હર્ષા ભોગલે, હાર્દિક પંડ્યા, સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્મા સાથે સ્ટેજ શેર કર્યો. આ વાતચીત દરમિયાન, હર્ષે વૈભવને કહ્યું, "હું તમને ત્રણ દૃશ્યો રજૂ કરું છું. આમાંથી કયો રેકોર્ડ તોડવા માગો છો ? એક જ ઓવરમાં છ છગ્ગા ફટકારવા? ક્રિસ ગેઇલ દ્વારા IPLમાં બનાવેલા 175 રન- તમારા જેવા ડાબોડી બેટ્સમેન? કે IPLમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવી? બાય ધ વે, શું તમે જાણો છો કે બીજા સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ કોના નામે છે?" આના પર, વૈભવે જવાબ આપ્યો, "હું જાણું છું." હર્ષે પછી પૂછ્યું, "તો, મેં ઉલ્લેખ કરેલા ત્રણ વિકલ્પોને ધ્યાનમાં લેતા, તમે કયો સૌથી વધુ ઈચ્છો છો?" વૈભવે જવાબ આપ્યો, "સાહેબ, મારી સૌથી મોટી આકાંક્ષા 175 રનનો રેકોર્ડ તોડવાની છે."

વૈભવ કમાલ કરી શકે છે

વૈભવે તાજેતરમાં જે પ્રકારનું ફોર્મ દર્શાવ્યું છે તે જોતાં, નજીકના ભવિષ્યમાં તે ગેલનો રેકોર્ડ તોડી નાખે તો તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. વૈભવને ભવિષ્યના સુપરસ્ટાર તરીકે વ્યાપકપણે ગણવામાં આવે છે. તેણે IPLમાં માત્ર 35 બોલમાં સદી ફટકારી હતી - જે લીગના ઇતિહાસમાં બીજી સૌથી ઝડપી સદી છે. જોકે, ભારતીય બેટ્સમેનોમાં, આ સૌથી ઝડપી સદી ગણાય છે. સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ ગેઇલના નામે છે; 2013માં RCB તરફથી રમતા ગેલે પુણે વોરિયર્સ સામે 30 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. તેની તુલનામાં, વૈભવે 2025માં RR તરફથી રમતા ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે 35 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. યુસુફ પઠાણ ત્રીજા સ્થાને છે, તેણે 2010માં RR તરફથી રમતા મુંબઈ સામે 37 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.

TAGGED:

CHRIS GAYLE IPL RECORD
IPL 2026
BCCI NAMAN AWARD
VAIBHAV SURYAVANSHI BREAKS RECORD
VAIBHAV SURYAVANSH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.