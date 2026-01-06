દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વૈભવ સૂર્યવંશીની ધમાકેદાર બેટિંગ, ઋષભ પંતનો રેકોર્ડ તોડ્યો
2016ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં નેપાળ સામે ઋષભ પંતનો 18 બોલનો રેકોર્ડ તોડ્યો.
Published : January 6, 2026 at 3:02 PM IST
હૈદરાબાદ: યુવા ભારતીય ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશીએ તાજેતરના સમયમાં અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા છે, તેણે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની વનડેમાં પાવર-હિટિંગ કરી ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. બેનોનીમાં ભારત અંડર-19 ટીમને આઠ વિકેટથી યાદગાર જીત અપાવી તેણે ઋષભ પંતને પાછળ છોડીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ પણ નોંધાવ્યું.
વિલોમૂર પાર્ક ખાતે 246 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 15 બોલમાં શાનદાર ફિફ્ટી ફટકારી, જે યુવા વનડેમાં સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી હતી. તેણે 2016ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં નેપાળ સામે ઋષભ પંતનો 18 બોલનો રેકોર્ડ તોડ્યો. વરસાદના વિક્ષેપને કારણે, DLS પદ્ધતિ દ્વારા લક્ષ્ય 27 ઓવરમાં 174 રન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, સૂર્યવંશીની આક્રમક શરૂઆતથી મેચ પહેલાથી જ ભારતની તરફેણમાં થઈ ગઈ હતી.
Yesterday, India U19 completed an impressive victory by 8⃣ wickets (DLS Method) in the 2nd Youth ODI against South Africa U19 🙌— BCCI (@BCCI) January 6, 2026
They have taken a 2-0 lead in the 3-match series 👏
Captain Vaibhav Sooryavanshi led the charge with 68(24) in the chase 👌 pic.twitter.com/AAxcQe7luu
ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં ભારત હવે 2-0 થી આગળ
ભારત અંડર-19 ના કેપ્ટન માત્ર 24 બોલમાં 68 રન બનાવી આઉટ થયો, જેમાં 10 છગ્ગા અને એક ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેમના શાનદાર ફોર્મને કારણે ભારતે 21 બોલ બાકી રહેતા માત્ર 23.3 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં ભારત હવે 2-0 થી અજેય લીડ ધરાવે છે.
ડાબોડી બેટ્સમેનના શાનદાર કારકિર્દીમાં વધુ એક પીછો ઉમેરાયો. ગયા વર્ષે વોર્સેસ્ટરમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે માત્ર 52 બોલમાં સદી ફટકારીને તે સૌથી ઝડપી અંડર-19 સદીનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.
મેચની શરૂઆતમાં, દક્ષિણ આફ્રિકા અંડર-19 એ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. જેસન રોલ્સે 113 બોલમાં 114 રન બનાવી ઇનિંગનો સામનો કર્યો. જોકે, તેમના આઉટ થયા પછી, યજમાન ટીમ 49.3 ઓવરમાં 245 રનમાં હારીને લય જાળવી શકી નહીં. કિશન સિંહ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે આરએસ એમ્બ્રીસે બે વિકેટ લીધી.
15 જાન્યુઆરીથી ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં અંડર-19 વર્લ્ડ કપ શરૂ થવાનો છે, તેથી તેનું ફોર્મ ભારતીય ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
