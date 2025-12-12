ETV Bharat / sports

વૈભવ સૂર્યવંશીએ છગ્ગોનો કર્યો વરસાદ, UAE સામે કરી ધમાકેદાર બેટિંગ

IND vs UAE U19: બિહારના 14 વર્ષીય ડાબોડી બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે એક ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતના 14 વર્ષીય ક્રિકેટર વૈભવ સૂર્યવંશી પોતાના બેટથી સતત ધમાલ મચાવી રહ્યા છે. શુક્રવારે, બિહારના આ ક્રિકેટરે અંડર-19 એશિયા કપની પહેલી મેચમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. વૈભવે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) સામે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચમાં 171 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેનાથી ભારતનો સ્કોર છ વિકેટે 433 સુધી પહોંચ્યો. UAEએ હવે 38 ઓવરમાં સાત વિકેટે 140 રન બનાવ્યા છે અને હારની કગાર પર છે.

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇતિહાસ રચ્યો

વૈભવ સૂર્યવંશીની આ મેચમાં 95 બોલની ધમાકેદાર ઇનિંગે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. આ દરમિયાન, ટીમ ઇન્ડિયાએ યુથ એશિયા કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. ડાબા હાથના આ યુવા ક્રિકેટરે આજે યુથ ODIમાં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. આ રેકોર્ડ અગાઉ ઓસ્ટ્રેલિયાના માઈકલ હિલના નામે હતો.

હિલે ૨૦૦૮માં નામિબિયા સામેની એક ઇનિંગમાં 12 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વૈભવે આજે એક ઇનિંગમાં 14 છગ્ગા ફટકારીને 17 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 180ના સ્ટ્રાઇક-રેટથી નવ ચોગ્ગા પણ ફટકાર્યા. 30 બોલમાં અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ, વૈભવે આજે દુબઈમાં માત્ર 56 બોલમાં ત્રણ આંકડા સુધી પહોંચ્યો. ત્યારબાદ, જ્યારે ભારતીય બેટ્સમેન આજે 84 બોલમાં 150 રન બનાવીને અંડર-19 એશિયા કપમાં પોતાના નામે ડબલ રેકોર્ડ બનાવ્યો.

વૈભવ છગ્ગાનો બાદશાહ બન્યો

યુથ એશિયા કપમાં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ અગાઉ દરવેશ રસુલીના નામે હતો. આજે, રાજસ્થાન રોયલ્સના ક્રિકેટરે આ સ્પર્ધામાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો રસુલીનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો. અગાઉ, યુથ એશિયા કપમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ અફઘાનિસ્તાનના ક્રિકેટરના નામે હતો. વૈભવે હવે તે રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે, જેનાથી યુથ એશિયા કપમાં તેનો કુલ 26 છગ્ગા થઈ ગયો છે.

2025 ની IPL માં, વૈભવ ટુર્નામેન્ટમાં સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો. ત્યારથી, તે એક પછી એક રેકોર્ડ તોડી રહ્યો છે, ક્યારેક તેની રાજ્ય ટીમ માટે તો ક્યારેક ભારત A ટીમ માટે. તાજેતરમાં, વૈભવ સૈયદ મુશ્તાક અલીની જર્સીમાં સદી ફટકારનાર બિહારનો સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો. તે ત્રણ T20 સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ કિશોર બેટ્સમેન પણ બન્યો. તે 52 બોલની યુવા ODI માં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે. પરિણામે, વૈભવની આજે સદી યુવા ODI માં ત્રીજી સૌથી ઝડપી સદી છે.

સૂર્યવંશી રાયડુથી પાછળ

જોકે, વૈભવ યુવા વનડેમાં ભારતીય દ્વારા સૌથી વધુ ઇનિંગ્સનો અંબાતી રાયડુનો રેકોર્ડ તોડી શક્યો નહીં. 2002માં ઇંગ્લેન્ડ સામે ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરે 177 રન બનાવ્યા હતા તે હજુ પણ યથાવત છે. વૈભવ ઉપરાંત, એરોન જ્યોર્જ અને વિહાન મલ્હોત્રાએ યુએઈ સામે 69 રન ઉમેર્યા હતા, જેનાથી ભારત યુએઈ એશિયા કપમાં સૌથી વધુ ઇનિંગ્સ રમી શક્યું હતું. જોકે, ભારતનો સ્કોર ઓસ્ટ્રેલિયા (480 રન) અને ન્યુઝીલેન્ડ (436 રન) પછી યુવા વનડેમાં ત્રીજો સૌથી વધુ સ્કોર છે.

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI
VAIBHAV SURYAVANSHI RECORDS
વૈભવ સૂર્યવંશી
IND VS UAE U19

