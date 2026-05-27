IPL ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય લખાયો, વૈભવ સૂર્યવંશીએ ક્રિસ ગેઇલનો રેકોર્ડ તોડ્યો
IPL 2026 ની એલિમિનેટર મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ ધમાલ મચાવી દીધી છે.
Published : May 27, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 8:40 PM IST
VAIBHAV SOORYAVANSHI: IPL 2026 ની 19મી સીઝનમાં, 15 વર્ષીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની એલિમિનેટર મેચ દરમિયાન પોતાની ઇનિંગમાં સાતમી સિક્સ ફટકારીને ક્રિસ ગેઇલનો એક જ સીઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સ ફટકારવાનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. આ મહત્વપૂર્ણ મુકાબલામાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 16 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. આ એલિમિનેટર મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ, રાજસ્થાન રોયલ્સે ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
એક જ IPL સિઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સર મારનારા ખેલાડીઓ
- વૈભવ સૂર્યવંશી (2026) - 61* સિક્સર
- ક્રિસ ગેલ (2012) - 59 સિક્સર
- આન્દ્રે રસેલ (2019) - 52 સિક્સર
- ક્રિસ ગેલ (2013) - 51 સિક્સર
- જોસ બટલર (2022) - 45 સિક્સર
14 year-old record. Broken by a 15-year-old. Kya ho tum, Vaibhav? 🤯💗 pic.twitter.com/1ilZXaFzHH— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 27, 2026
સૂર્યવંશીએ જયસ્વાલ અને ઋષભ પંતનો રેકોર્ડ તોડ્યો
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની એલિમિનેટર મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ સિઝન માટે 600 રનનો આંકડો પાર કર્યો. આ સિદ્ધિ સાથે, તેણે માત્ર ઋષભ પંતનો રેકોર્ડ તોડ્યો જ નહીં પરંતુ એક જ સિઝનમાં 600 કે તેથી વધુ રન બનાવનાર IPL ઇતિહાસનો સૌથી યુવા ખેલાડી પણ બન્યો. પંતે 2018 ની IPL સીઝન દરમિયાન દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમતી વખતે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. વધુમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ હવે એક જ IPL સીઝનમાં અનકેપ્ડ ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ સફળતાપૂર્વક પોતાના નામે કરી લીધો છે.
15 years old, but definitely not kidding! 🙌#VaibhavSooryavanshi surpasses Chris Gayle’s record for the most sixes in a single TATA IPL season! 🤯#TATAIPL 2026 Eliminator 👉 #SRHvRR | LIVE NOW 👉https://t.co/AsF9BnOMCE pic.twitter.com/XMv1DCDvH3— Star Sports (@StarSportsIndia) May 27, 2026
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચ દરમિયાન, વૈભવ સૂર્યવંશીએ તેની અડધી સદી પૂર્ણ કરી તે ક્ષણે, તેણે 2026 ની IPL સીઝન માટે કુલ 630 રનનો આંકડો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો. આમ કરીને, તેણે યશસ્વી જયસ્વાલ દ્વારા સ્થાપિત 625 રનના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો - જેમણે 2023 ની IPL સીઝન દરમિયાન અનકેપ્ડ ખેલાડી તરીકે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી, જેનાથી ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય લખાયો.
Universe Boss 🤝 Universe Boss Baby#VaibhavSooryavanshi smashes another fifty in #TATAIPL 2026 and breaks Chris Gayle’s record for most sixes in a season (59)🔥👊🏻#TATAIPL Playoffs Eliminator 👉 #SRHvRR | LIVE NOW 👉https://t.co/AsF9BnOMCE pic.twitter.com/dF7JsFwXro— Star Sports (@StarSportsIndia) May 27, 2026
વૈભવ 600 રન પૂરા કરનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો
આ મેચમાં વૈભવે વધુ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તે એક જ IPL સિઝનમાં 600 રન પૂરા કરનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો. આ પહેલા, આ રેકોર્ડ ઋષભ પંતના નામે હતો, જેણે 2018 માં દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ માટે રમતી વખતે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. જોકે, વૈભવે માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે આ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો હતો. પોતાની અડધી સદી પૂરી કર્યા પછી, વૈભવ ઝડપથી સદી તરફ આગળ વધ્યો, માત્ર 28 બોલમાં 97 રન બનાવ્યા. જોકે, તે બીજા જ બોલ પર પેવેલિયન પાછો ફર્યો. આમ, વૈભવ તેની ત્રીજી IPL સદીથી માત્ર 3 રન દૂર રહ્યો. આ સિઝનમાં, વૈભવ ઓરેન્જ કેપની દોડમાં આગળ વધવા માટે આગળ વધ્યો છે. તેણે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 12 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ સિદ્ધિ સાથે, તેણે એક જ IPL ઇનિંગમાં 10 કે તેથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાના સૌથી વધુ કિસ્સાઓ સાથે બેટ્સમેન તરીકે ક્રિસ ગેઇલના રેકોર્ડની બરાબરી કરી. વૈભવના રનની સંખ્યા હવે 680 થઈ ગઈ છે, જેમાં રેકોર્ડ-બ્રેકિંગ 65 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
વૈભવની 29 બોલમાં 97 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ
સનરાઇઝર્સ સામેની મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ ધમાકેદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કરીને ઇતિહાસ રચ્યો. માત્ર 29 બોલનો સામનો કરીને તેણે 97 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. તેની ઇનિંગમાં 11 સિક્સર હતી, જે પ્લેઓફમાં કોઈપણ ખેલાડી માટે રેકોર્ડ છે. તેના આઉટ થતાં હૈદરાબાદની ટીમે રાહતનો શ્વાસ લીધો.
આ પણ વાંચો: