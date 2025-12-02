ETV Bharat / sports

સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની ધમાલ, બનાવ્યો મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ

વૈભવ સૂર્યવંશીએ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં સદી ફટકારીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 8:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી 61 બોલમાં 108 રન બનાવીને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી (SMAT) માં સૌથી નાની ઉંમરનો સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો. સૂર્યવંશીએ 2 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે મહારાષ્ટ્ર સામેની મેચ દરમિયાન આ સિદ્ધિ મેળવી. બિહાર માટે રમતા, સૂર્યવંશીએ માત્ર 61 બોલમાં 108 રન બનાવ્યા, જેમાં સાત ચોગ્ગા અને એટલા જ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

પહેલી ત્રણ મેચમાં નિષ્ફળતા બાદ, વૈભવે પહેલા 34 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી અને પછી 58 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી, જેનાથી બિહારને કુલ 176/3નો સ્કોર બનાવવામાં મદદ મળી, જેનો પીછો મહારાષ્ટ્રે ત્રણ વિકેટ બાકી રહેતા કર્યો હતો.

આ સૂર્યવંશીની T20 મેચમાં સૌથી ધીમી સદી છે, જે 58 બોલમાં ફટકારવામાં આવી છે. 12 વર્ષની ઉંમરે રણજી ટ્રોફીમાં પદાર્પણ કરનાર વૈભવે 14 વર્ષની ઉંમરે IPLમાં પદાર્પણ કર્યું હતું અને 35 બોલમાં સદી ફટકારી હતી, જે ભારતીય દ્વારા સૌથી ઝડપી IPL સદી અને ક્રિસ ગેલ પછી બીજા ક્રમની સૌથી ઝડપી સદી હતી.

UAE સામે 42 બોલમાં 144 રન બનાવ્યા હતા

વધુમાં, વૈભવે રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2025માં UAE સામે ભારત 'A' માટે રમી હતી, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગા સહિત 42 બોલમાં 144 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં, વૈભવે 32 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી, જે સિનિયર સ્તરે કોઈપણ રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો હતો, અને બે દાયકા જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. વૈભવે ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 239 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 59.75 ની સરેરાશ અને 243.87 ની સ્ટ્રાઇક રેટ હતી.

વૈભવે ઓસ્ટ્રેલિયા 78 બોલમાં સદી પણ ફટકારી હતી

ભારતની અંડર-19 ટીમ માટે રમતી વખતે, વૈભવે ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 સામે 78 બોલમાં સદી પણ ફટકારી હતી, જે અંડર-19 ટેસ્ટમાં કોઈ ભારતીય દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી સૌથી ઝડપી સદી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન, ગુજરાત માટે બે ટીમોની થશે પસંદગી
  2. IPL 2026 મીની ઓક્શન: 77 ખાલી જગ્યાઓ માટે 1,355 અરજીઓ! ગ્લેન મેક્સવેલ IPLમાંથી બહાર
  3. જૂનાગઢ માટે ગૌરવની ક્ષણ, કર્મવીર સિંહ જાડેજા હિસાર ખાતે રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં લેશે ભાગ

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI
SYED MUSHTAQ ALI TROPHY
વૈભવ સૂર્યવંશી
VAIBHAV SURYAVANSHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.