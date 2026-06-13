વૈભવ સૂર્યવંશીના 10 વર્ષના ભાઈ આશીર્વાદનું તોફાન, 87 બોલમાં ફટકાર્યા 103 રન
આશિર્વાદ સૂર્યવંશીએ આક્રામક બેટિંગ કરતા તેના કરિયરની પ્રથમ સેન્ચુરી ફટકારી
Published : June 13, 2026 at 8:56 PM IST
સમસ્તીપુરઃ ટીમ ઈન્ડિયાના યુવા સેન્સેશન વૈભવ સૂર્યવંશી બાદ હવે તેનો નાનો ભાઈ આશિર્વાદ સૂર્યવંશી પણ ચર્ચામાં છે. 10 વર્ષના આશિર્વાદે સમસ્તીપુરમાં રમાયેલી સ્થાનિક પ્રેક્ટિસ મેચમાં તેની કારકિર્દીની પ્રથમ સદી ફટકારી છે. ક્રિકેટ એકેડમી તાજપુર તરફથી રમતા તેણે 87 બોલમાં 103 રન બનાવ્યા.
આશિર્વાદ તેની કારકિર્દીની પ્રથમ સદી ફટકારી
આશિર્વાદ સૂર્યવંશીએ તેની ઇનિંગમાં 20 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જમણેરી બેટ્સમેન આશિર્વાદની સદીનો ફોટો અને સ્કોરકાર્ડ તેના મોટા ભાઈ ઉજ્જવલ સૂર્યવંશીએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો હતો.
ઉંમર 10 વર્ષ, 87 બોલમાં 103 રન
આશિર્વાદ સૂર્યવંશીએ 118.39ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 20 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 87 બોલમાં 103 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી. તેણે મેદાનની ચારેબાજુ ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આશીર્વાદ પ્રશાંત રાજના બોલ પર આયુષ સિંહના હાથે કેચ આઉટ થયો અને તેની સાથે જ તેની ઇનિંગનો અંત આવ્યો.
નાના પુત્ર આશીર્વાદને આશિર્વાદ આપો - સંજીવ સૂર્યવંશી
પિતા સંજીવ સૂર્યવંશી પણ આશિર્વાદની કારકિર્દીની પ્રથમ સદીથી ખુશ દેખાતા હતા. તેમણે લખ્યું- "આશીર્વાદ સૂર્યવંશીએ આજે પ્રેક્ટિસ મેચમાં તેની પ્રથમ સદી ફટકારી. આપ સૌને વિનંતી છે કે તેના પર તમારા આશીર્વાદ અને પ્રેમ યથાવત રાખજો.
પાપાએ કહ્યું- આશીર્વાદ વૈભવ જેવો બનશે
આશિર્વાદને લઈને પિતા સંજીવે વધુમાં કહ્યું કે, "તે આશિર્વાદને પણ આવનારા બે વર્ષમાં વૈભવ જેવો શાનદાર ક્રિકેટર બનાવવા માંગે છે."
ત્રણ ભાઈઓમાં સૌથી નાનો છે આશીર્વાદ
વૈભવ સૂર્યવંશી ત્રણ ભાઈઓમાં વચ્ચે છે. તેના મોટા ભાઈનું નામ ઉજ્જવલ સૂર્યવંશી છે, જ્યારે સૌથી નાના ભાઈનું નામ આશિર્વાદ સૂર્યવંશી છે. આશિર્વાદ પણ ક્રિકેટની ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો છે. મોટા ભાઈ વૈભવની જેમ આશીર્વાદ પણ આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતો છે.
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