"રીલ્સના ચક્કરમાં ઠોકાઈ જશો" વૈભવ સૂર્યવંશીએ એરપોર્ટ પર આપી ચેતવણી, વિડીયો થયો વાયરલ
સ્ટાર બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે દિલ્હી એરપોર્ટ પર ચેતવણી આપતો જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : October 16, 2026 at 3:05 PM IST
15 વર્ષીય ટીમ ઈન્ડિયાનો ઉભરતો સ્ટાર બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં વિશ્વ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલા ખેલાડીઓમાંનો એક છે. પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી દુનિયાને મોહિત કરનાર 15 વર્ષનો વૈભવ ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. જોકે, આ વખતે તેનું કારણ તેની બેટિંગ નથી, પરંતુ દિલ્હી એરપોર્ટ પર પાપારાઝીને આપેલી ચેતવણી છે. વૈભવનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે લોકોને તેમના કેમેરા વડે ફોટા અને વીડિયો લેતા સલાહ આપતો જોવા મળે છે કે તેઓ સુરક્ષિત રીતે ચાલવા અને વાહનો પસાર થવાથી સાવધ રહે.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ પાપારાઝીને સલાહ આપી
વૈભવ સૂર્યવંશી ગુરુવારે (16 ઓક્ટોબર) 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ સાથે નવી દિલ્હી પહોંચ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયા દિલ્હીના મેજર ધ્યાનચંદ નેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત સન્માન સમારોહમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળવાની હતી. દિલ્હી એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા પછી, પાપારાઝીઓએ વૈભવને ઘેરી લીધો, ફોટા પાડ્યા અને વીડિયો બનાવ્યા.
Nowadays, even 15-year-olds have started throwing attitude at photographers. Vaibhav Sooryavanshi, who is being reduced to a water boy under Gautam Gambhir, was recently spotted at an airport telling a paparazzo, “Reel ke chakkar mein thuk jaoge aap.” But the bigger question is: Do these paparazzi have absolutely no self-respect? They get mocked, insulted and humiliated by celebrities and even teenagers, yet they keep chasing them for a few seconds of footage. At what point does earning a living become an exercise in surrendering your dignity?— Brutal Truth (@sarkarstix) October 15, 2026
જોકે, વૈભવે ફોટોગ્રાફરોને નિરાશ ન કર્યા અને ફોટા પડાવ્યા. તે એરપોર્ટ પર કાળો હૂડી અને કાળો ટ્રેક પેન્ટ પહેરેલો જોવા મળ્યો. જોકે, તેણે કેમેરા ચલાવતી ભીડને રસ્તા પર વાહનોથી સાવધ રહેવાની સલાહ પણ આપી. વૈભવે પાપારાઝીને કહ્યું, "રીલ્સના ચક્કરમાં ઠોકાઈ જશો." આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, અને વૈભવની સ્ટાઇલ ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
પીએમ મોદીએ વૈભવનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ જીતનાર ભારતીય પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટ ટીમોને મેજર ધ્યાનચંદ સ્ટેડિયમ ખાતે મળ્યા અને ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા. પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં નાની ઉંમરે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન બદલ ખેલાડીઓની પ્રશંસા પણ કરી. તેમણે નોંધ્યું કે એશિયન ગેમ્સમાં ભારતના ઘણા ખેલાડીઓ 15 થી 17 વર્ષની વચ્ચેના હતા, જેમણે દેશને સન્માન આપ્યું અને પોતાના પ્રદર્શનથી લોકોના દિલ જીતી લીધા. પ્રધાનમંત્રીના આ શબ્દો સાંભળીને વૈભવ સૂર્યવંશી પણ હસ્યા.
શું તેને નિર્ણાયક મેચમાં રમવાની તક મળશે?
વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમી રહેલી ભારતીય ટીમનો ભાગ છે. જોકે, વૈભવને પહેલી ચાર મેચમાં રમવાની તક મળી ન હતી અને તે સમગ્ર શ્રેણી દરમિયાન બેન્ચ પર રહ્યો. શ્રેણી હાલમાં 2-2 થી બરાબર છે, અને પાંચમી અને નિર્ણાયક મેચ શનિવાર, 17 ઓક્ટોબરના રોજ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ચાહકોને આશા છે કે વૈભવને અંતિમ મેચમાં રમવાની તક મળી શકે છે. જોકે, પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવવાની તેની શક્યતા ઓછી છે. ઇંગ્લેન્ડ સામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરનાર વૈભવે અત્યાર સુધીમાં ભારત માટે આઠ મેચમાં 246 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
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