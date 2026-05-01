ફક્ત એક સિક્સર, વૈભવ સૂર્યવંશી બનાવશે વધું એક રેકોર્ડ
આજે રાજસ્થાન રોયલ્સનો મુકાબલો દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે થવાનો છે. આજની મેચમાં બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે.
Published : May 1, 2026 at 5:41 PM IST
VAIBHAV SOORYAVANSHI: આજે રાજસ્થાન રોયલ્સનો મુકાબલો દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે છે. આ મેચ દરમિયાન બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે. વૈભવ આ IPL સીઝનમાં પહેલાથી જ 400 રન બનાવી ચૂક્યો છે અને ચોગ્ગા અને છગ્ગાની તેની ધમાકેદાર રમતથી બોલરોને આશ્ચર્યચકિત કરી રહ્યો છે. હવે, દિલ્હી સામેની આગામી મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશી પાસે એક અનોખો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે. નોંધનીય છે કે, જો વૈભવ દિલ્હી સામેની મેચમાં ફક્ત એક છગ્ગો ફટકારવામાં સફળ થાય છે, તો તે T20 ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી 100 છગ્ગા ફટકારનાર બેટ્સમેન બનશે, અને સૌથી ઓછા બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરશે.
વધુ એક સિક્સર T20 વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવશે
T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 100 સિક્સરનો વિશ્વ રેકોર્ડ - જે બોલનો સામનો કરવામાં આવે છે તેની સંખ્યા દ્વારા માપવામાં આવે છે - વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડી કિરોન પોલાર્ડના નામે છે, જેમણે 843 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. હાલમાં, વૈભવે T20 માં કુલ 511 બોલનો સામનો કર્યો છે અને 99 સિક્સર ફટકારી છે.
આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બનશે
નોંધનીય છે કે, 100 છગ્ગા ફટકારીને, વૈભવ T20 ક્રિકેટમાં 100 છગ્ગા ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બનવાનો ગર્વ મેળવનાર વિશ્વનો એકમાત્ર બેટ્સમેન બનશે. વૈભવ હાલમાં 15 વર્ષનો છે.
IPL 2026 માં, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ઓરેન્જ કેપની રેસમાં આગળ છે. તે આ સિઝનમાં 400 રનનો આંકડો પાર કરનાર પ્રથમ બેટ્સમેન છે, અને તેણે રેકોર્ડ સમયમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
He has dispatched Bumrah, Hazlewood, Bhuvneshwar and Cummins without a fuss.— Cricbuzz (@cricbuzz) May 1, 2026
And tonight, Vaibhav Sooryavanshi faces the might of Mitchell Starc.
Another first-ball six? Or will Starc win this battle?
આઈપીએલમાં વૈભવ સૂર્યવંશી
- બુમરાહ સામે પહેલો બોલ - છગ્ગો
- ભુવી સામે પહેલો બોલ - ચોગ્ગો
- શાર્દુલ સામે પહેલો બોલ - છગ્ગો
- સિરાજ સામે બીજો બોલ - છગ્ગો
- સુંદર સામે પહેલો બોલ - છગ્ગો
- અર્શદીપ સામે પહેલો બોલ - ચોગ્ગો
- જાનસેન સામે બીજો બોલ - છગ્ગો
- હેઝલવુડ સામે પહેલો બોલ - ચોગ્ગો
- નરેન સામે બીજો બોલ - છગ્ગો
- પેટ કમિન્સ સામે પહેલો બોલ - છગ્ગો
- અર્શદીપ સિંહ સામે બીજો બોલ - છગ્ગો
રાજસ્થાન ટીમ શાનદાર ફોર્મમાં
રાજસ્થાનનો ટોપ ઓર્ડર નોંધપાત્ર રીતે આક્રમક રહ્યો છે. યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ શરૂઆતથી જ જસપ્રીત બુમરાહ, જોશ હેઝલવુડ અને પેટ કમિન્સ જેવા વિશ્વ કક્ષાના બોલરો સામે નિર્ભયતાથી પોતાનો મેદાન ઊભો રાખ્યો છે, જ્યારે યશસ્વી જયસ્વાલ પણ ઉત્તમ લયમાં દેખાય છે. હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથા સ્થાને રહેલી રાજસ્થાન રોયલ્સ આ મેચમાં સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે પ્રવેશ કરી રહી છે. તેમણે તાજેતરમાં પંજાબ કિંગ્સને સિઝનની પહેલી હાર આપી હતી; આ ટીમનો નવ મેચમાં છઠ્ઠો વિજય છે.
