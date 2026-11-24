28 છગ્ગા અને 204 રન: વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યા બાદ વૈભવ સૂર્યવંશીએ ખોલ્યું પોતાની તોફાની બેટિંગનું રહસ્ય
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં 204 રનની ઇનિંગ રમીને ઇન્ડિયા A ટીમને વિજય અપાવ્યા બાદ વૈભવ સૂર્યવંશીએ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું.
Published : November 24, 2026 at 8:39 PM IST
VAIBHAV SOORYAVANSHI: વૈભવ સૂર્યવંશીએ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ની લીગ મેચમાં UAE સામે ડબલ સદી ફટકારીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. વૈભવે 52 બોલમાં ડબલ સદી ફટકારી. આજ સુધી વિશ્વનો કોઈ ક્રિકેટર આટલા ઓછા બોલમાં ડબલ સદી ફટકારી શક્યો નથી. UAE એ ગ્રુપ B ની 11મી મેચમાં ભારતને જીતવા માટે 250 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, જે ભારતે વૈભવ સૂર્યવંશીની મેરેથોન ઇનિંગ્સના આધારે 14.2 ઓવરમાં 214 બોલ બાકી રહેતા 254 રન બનાવીને પ્રાપ્ત કર્યો હતો. ભારતે આ મેચ 7 વિકેટથી જીતીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જ્યાં તેનો સામનો હવે બાંગ્લાદેશ સાથે થશે.
આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 16 બોલમાં 8 છગ્ગા અને 1 ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. ત્યારબાદ તેણે 28 બોલમાં 14 છગ્ગા અને 4 ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂરી કરી. વૈભવે માત્ર 52 બોલમાં 28 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની બેવડી સદી પૂરી કરી. આ મેચમાં, 15 વર્ષીય બેટ્સમેન માત્ર 53 બોલમાં 204 રન બનાવીને તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. વિજય બાદ, તેણે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. ચાલો જાણીએ વૈભવે શું કહ્યું.
We've run out of adjectives! 😅 ONE WORD for this performance? ✍️👇 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/skUZCGJtFy— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશીનું નિવેદન
"છેલ્લી બે મેચમાં હું સેટ હતો પણ તે શરૂઆતને સારી રીતે બદલી શક્યો નહીં. તેથી શરૂઆતમાં મારો સમય ક્રિઝ પર કાઢવાનો પ્લાન હતો. પરંતુ બે બોલ રમ્યા પછી, મને સમજાયું કે બોલરોને સપાટીથી વધુ મદદ મળી રહી નથી, તેથી મેં મારી તાકાત પર આધાર રાખ્યો. મારા મનમાં કંઈ ખાસ નહોતું. મેં ફક્ત વિચાર્યું કે જો વિકેટ બોલરોને મદદ કરી રહી હોય, તો હું મારો સમય લઈશ અને લાંબી ઇનિંગ્સ રમીશ. પરંતુ સદનસીબે, એવું થયું નહીં. વિકેટ સારી હતી, બોલ સારી રીતે આવી રહ્યો હતો, તેથી મેં મારી રમત પર વિશ્વાસ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તે જ માનસિકતા હતી જે હું ઊંડાણમાં બેટિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. જો રમત શરૂઆતમાં મારા નિયંત્રણમાં ન હોત, તો હું મારો સમય લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હોત. પરંતુ સદનસીબે, હું શરૂઆતમાં નિયંત્રણ મેળવી શક્યો અને પછી મારી પોતાની શરતો પર રમત રમી શક્યો."
Never in doubt! 🏅 Vaibhav Sooryavanshi is the Player of the Match for an innings we will remember for a very long time! 👏🙌 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/TbYuy7mjam— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
બિહારની કેપ્ટનશીપ પર વાત કરી
વૈભવ સૂર્યવંશીએ આગળ કહ્યું, "મને બિહારની કેપ્ટનશીપ કરવામાં ખરેખર આનંદ આવ્યો, અને ટીમ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. મને આશા છે કે બિહાર આ રીતે જ પ્રદર્શન કરતું રહેશે. આ ટીમની વાત કરીએ તો, હું લાંબા સમયથી બધા સિનિયર ખેલાડીઓની આસપાસ રહ્યો છું, તેથી હું તેમની સાથે ખૂબ જ આરામદાયક છું. તેઓ મને આરામદાયક અનુભવ કરાવે છે. દરેક વ્યક્તિ ખુલીને વાત કરે છે અને તેમની પાસે જે પણ સૂચનો હોય તે મારી સાથે શેર કરે છે. હું દરેકની વાત સાંભળું છું."
અંડર-19 કોચની પ્રશંસા કરી
વૈભવ સૂર્યવંશી અંતમાં કહે છે, "ઋષિ સર મને દરેક મેચ પહેલા આ કહે છે. તેઓ અંડર-19 વર્ષથી આ કહેતા આવ્યા છે. તેઓ મને કહે છે કે જો હું બોલને યોગ્ય રીતે જોઉં, તો રમત મારા માટે સરળ બનશે. મેં મારો પ્રવાહ પાછો મેળવ્યો છે, તેથી હું ટુર્નામેન્ટની બાકીની મેચોમાં તે ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરીશ. આશા છે કે, આપણે સેમિફાઇનલ જીતીશું અને ફાઇનલમાં પહોંચીશું, અને હું એ જ પ્રવાહ અને શૈલી સાથે રમવાનું ચાલુ રાખી શકીશ. તમને થોડું દબાણ લાગે છે. તે સામાન્ય છે; થોડો નર્વસ રહેવું એ માનવ સ્વભાવ છે, પરંતુ બે કે ચાર બોલ પછી, હું શાંત થઈ જાઉં છું અને સામાન્ય થઈ જાઉં છું."
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