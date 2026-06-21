5 છગ્ગા 5 ચોગ્ગા સાથે માત્ર 11 બોલમાં વૈભવે ફટકારી લિસ્ટ A ક્રિકેટની સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટી
ત્રિકોણીય સીરિઝની ફાઈનલ મેચમાં વૈભવે માત્ર 29 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાની મદદથી 94 રનની તોફાની ઈનિંગ રમી
Published : June 21, 2026 at 4:22 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Fastest Fifty: યુવા ભારતીય બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ વધુ એક રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે. તે હવે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી ફટકારનાર ખેલાડી બની ગયો છે, તેણે ફક્ત 11 બોલમાં 50 રન પૂર્ણ કરી આ સિદ્ધિ મેળવી છે. તેણે રવિવારે (21 જૂન) ભારત, શ્રીલંકા A ટીમ સાથે રમાયેલી વન-ડે મેચમાં આ કમાલ કરી. જણાવી દઈએ કે, હાલ ભારત અને અફધાનિસ્તાન અને શ્રીલંકાની A ટીમો શ્રીલંકામાં ત્રિકોણીય સીરિઝ રમી રહી છે.
ફાઇનલ મેચમાં, 15 વર્ષીય વૈભવે શ્રીલંકા A સામે ફક્ત 11 બોલમાં ફિફ્ટી પૂર્ણ કરી, જેની સાથે તેણે શ્રીલંકાના કૌશલ્યા વીરારત્નેનો 21 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો, જેણે 12 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી.
ટીમ તરફથી ઓપનિંગ કરતા સૂર્યવંશીએ 5 ચોગ્ગા અને એટલા જ છગ્ગા ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. આ ભારત A માટે તેની પહેલી ફિફ્ટી પણ હતી. જોકે, આ યુવા બેટ્સમેન રેકોર્ડબ્રેક સદીથી ચૂકી ગયો, કારણ કે તે મેચની નવમી ઓવરમાં 29 બોલમાં 94 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. સૂર્યવંશીની ઇનિંગમાં 10 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો.
𝗙𝗮𝘀𝘁. 𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿. 𝗩𝗮𝗶𝗯𝗵𝗮𝘃 🔥— BCCI (@BCCI) June 21, 2026
The 15-year old put on some show in Dambulla 🍿
Updates ▶️ https://t.co/CnmyVyoyjy#SLAvINDA | #TriNationSeries pic.twitter.com/xx33JRypSn
ભારત A એ 377 રન બનાવ્યા
ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઈનલ મેચમાં, ભારતે નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 377 રન બનાવ્યા. વૈભવની ઇનિંગ ઉપરાંત, પ્રિયાંશ (29 બોલમાં 39), ગાયકવાડ (51 બોલમાં 40), કેપ્ટન તિલક વર્મા (90 બોલમાં 67), કુમાર કુશાગ્ર (39 બોલમાં 36), વિપ્રજ નિગમ (22 બોલમાં 27) અને અનુકુલ (15 બોલમાં 39) નું મુખ્ય યોગદાન રહ્યું.
વૈભવનું પરાક્રમ
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, સૂર્યવંશીની ઝડપથી વધતી કારકિર્દી બીજા એક સીમાચિહ્ન પર પહોંચી જ્યારે તેને પ્રથમ વખત ભારતીય T20 ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો. આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના આગામી પ્રવાસો તેમજ 2026 એશિયન ગેમ્સને આવરી લેતા. 15 વર્ષ અને 71 દિવસની ઉંમરે, ડાબા હાથનો ઓપનર સચિન તેંડુલકરનો 36 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડીને પુરુષ ટીમ માટે પસંદ કરાયેલ સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો.
Vaibhav Sooryavanshi says 'Good Morning' 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 21, 2026
Watch Sri Lanka 'A' vs India 'A', LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. 📺#SonySportsNetwork #SonyLIV #TalentTVCup pic.twitter.com/e5PDd6NNPd
સચિન તેંડુલકરે 1989માં પાકિસ્તાન સામે 16 વર્ષ અને 205 દિવસની ઉંમરે ભારત માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું, જે સિનિયર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ રમનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ભારતીય ખેલાડી બન્યો હતો. જો વૈભવને આ પ્રવાસ પર રમવાની તક મળે, તો તે પુરુષોની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારત માટે ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ભારતીય ખેલાડી બનશે.
સૌથી નાની ઉંમરનો T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર ભારતીય ખેલાડીનો રેકોર્ડ વોશિંગ્ટન સુંદરના નામે છે; 2017માં શ્રીલંકા સામે આ ફોર્મેટમાં ડેબ્યૂ કરતી વખતે તે 18 વર્ષ અને 80 દિવસનો હતો. તેંડુલકરના નામે ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી નાની ઉંમરનો ભારતીય ખેલાડી હોવાનો રેકોર્ડ પણ છે, તેણે 1989માં પાકિસ્તાન સામે 16 વર્ષ અને 238 દિવસની ઉંમરે રમ્યો હતો.
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