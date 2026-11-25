વૈભવની શાનદાર ઇનિંગ્સ પાછળ 'યુવી જ્ઞાન', સૂર્યવંશીને મળ્યો 'સિક્સર કિંગ' સાથ
વૈભવ સૂર્યવંશીએ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં UAE સામે બેવડી સદી ફટકારી હતી. આ ઇનિંગમાં તેણે કુલ 28 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
Published : November 25, 2026 at 4:28 PM IST
VAIBHAV BCCI TV INTERVIEW: એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી વૈભવ સૂર્યવંશીએ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા. તેણે UAE સામે માત્ર 52 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારી. વૈભવ સૂર્યવંશીએ પહેલી જ ઓવરથી મોટા શોટ રમવાનું શરૂ કર્યું અને પોતાની ઇનિંગમાં કુલ 28 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ ઇનિંગ દ્વારા વૈભવે ઘણા મોટા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. ઇન્ડિયા A માટે આ વિસ્ફોટક ઇનિંગ પછી, વૈભવ સૂર્યવંશીનો એક ખાસ ઇન્ટરવ્યુ બહાર આવ્યો છે. તેણે પોતાની બેવડી સદીનો શ્રેય ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન યુવરાજ સિંહને આપ્યો છે.
યુવરાજ સિંહે વૈભવ સૂર્યવંશીનું નસીબ બદલ્યું
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની પહેલી બે મેચ નિરાશાજનક રહી. તેણે બે મેચમાં ફક્ત 37 રન બનાવ્યા. બેવડી સદી ફટકાર્યા બાદ, વૈભવે ખુલાસો કર્યો કે યુએઈ સામેની મેચ પહેલા યુવરાજ સિંહ સાથેની વાતચીતથી તેના માટે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. તેણે કહ્યું, "મેચ પહેલા મેં ચાર લોકો સાથે વાત કરી. મેં મારા પિતા, બાળપણના કોચ મનીષ ઓઝા અને સાથી ક્રિકેટર પ્રથમ જાકક સાથે વાત કરી. તે પછી, મેં યુવરાજ સર સાથે અડધો કલાક વાત કરી. તેમણે મને બેટિંગ વિશે ઘણું સમજાવ્યું."
𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟: It was a 30-minute phone call with his idol Yuvraj Singh that unshackled Vaibhav Sooryavanshi 🙌 He then created history with a world record 52-ball 204. The teenage sensation takes us inside his unbelievable knock and reveals how the moment unfolded 👏 - By @Moulinparikh 🎥 🔽 Don't miss this one! #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/n3wLiiQkOj— BCCI (@BCCI) November 25, 2026
સૂર્યવંશીએ આગળ કહ્યું, "મેં તેમને કહ્યું કે બેટિંગ કરતી વખતે મને કઈ સમસ્યાઓ થઈ રહી હતી. તેમણે મને સમજાવવામાં અડધો કલાક વિતાવ્યો. તેમણે મને કહ્યું કે જો હું 20 બોલ રમીશ તો પરિસ્થિતિ અલગ હશે. તેમણે મને ટેકનિકલ પાસાઓ પણ સમજાવ્યા. આજે તેનાથી મને ઘણી મદદ મળી."
Before his record-shattering knock, Vaibhav Sooryavanshi spoke to four people. His father, his childhood coach, his childhood friend and…….🤔 Stay tuned for a special interview coming up at 9:00 AM IST on https://t.co/sfyVercpdu as the batting sensation decodes his epic double century 💯💯 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
"હું ધ્યાન ભટકી ગયું હતું..."
યુવરાજ સિંહ સાથે વાત કર્યા પછી વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાની ભૂલો પર કામ કર્યું. તેણે કહ્યું, "મારું મન વિકેટ જોવાનું હતું. મેં બે-ત્રણ બોલ જોયા. બોલ સારી રીતે આવી રહ્યો હતો, તેથી મેં મારી રીતે રમ્યો. આ મારા માટે સરળ નથી. છેલ્લી બે મેચ સારી રહી ન હતી, અને હું ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ રન બનાવી રહ્યો ન હતો. તેથી જ હું વિચલિત થઈ ગયો હતો, પરંતુ યુવી સર સાથે વાત કરવાથી બધું બદલાઈ ગયું. તે મારા માર્ગદર્શક છે. મેં તેમની વાત ધ્યાનથી સાંભળી. મને પછીથી ખ્યાલ આવ્યો કે હું શું ખોટું કરી રહ્યો હતો. તેનાથી મને ઘણી મદદ મળી."
FASTEST DOUBLE CENTURY IN LIST A CRICKET 🤯💯💯 Take a bow, Vaibhav Sooryavanshi 🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/ZKJcJR9SDv— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
"હું ત્રણેય ફોર્મેટ રમી શકું છું..."
વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાના પ્રભાવશાળી T20I ડેબ્યૂ પછી, ODI માં પણ સારી બેટિંગ કરી. આ વિશે બોલતા, સૂર્યવંશીએ કહ્યું, "આઈપીએલ દરમિયાન પણ, અમદાવાદમાં એક મેચ પછી, મેં કહ્યું હતું કે હું ત્રણેય ફોર્મેટ રમી શકું છું. હું મારી રમતને પરિસ્થિતિ અનુસાર અનુકૂળ બનાવી શકું છું. મેં આજે લાંબો રમવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ જ્યારે મેં વિકેટ જોઈ, ત્યારે મને સમજાયું કે બોલરો માટે વધુ મદદ મળી રહી નથી, અને જો હું પ્રયાસ કરું તો હું મોટા શોટ મારી શકું છું."
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