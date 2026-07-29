વૈભવ સૂર્યવંશી બન્યો વાઈસ કેપ્ટન, મોહમ્મદ શમી અને મુકેશ કુમારની ટીમમાં એન્ટ્રી
વૈભવ સૂર્યવંશીને 15 વર્ષની ઉંમરે એક મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. ઈસ્ટ ઝોને તેને દુલીપ ટ્રોફી 2026 માટે ટીમના વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે.
Published : July 29, 2026 at 8:41 PM IST
DULEEP TROPHY 2026: સફેદ બોલના ક્રિકેટમાં ધૂમ મચાવ્યા બાદ, 15 વર્ષનો ઉભરતો સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશી હવે રેડ બોલના ક્રિકેટમાં પણ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવા માટે તૈયાર છે. માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે રેડ બોલના ક્રિકેટમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તે ખેલાડીની અપાર પ્રતિભા વિશે ઘણું બધું કહી જાય છે. ઈસ્ટ ઝોને આગામી દુલીપ ટ્રોફી 2026 માટે તેની ટીમની જાહેરાત કરી છે. વૈભવ સૂર્યવંશીને વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે કેપ્ટનશીપ ઇશાન કિશનને સોંપવામાં આવી છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમનો વાઈસ-કેપ્ટન
દુલીપ ટ્રોફી ભારતીય ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાંની એક છે. આટલી નાની ઉંમરે વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમના વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે તે દર્શાવે છે કે પસંદગીકારોને તેની પ્રતિભા અને નેતૃત્વ ક્ષમતા બંને પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, સૂર્યવંશીએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરીને હેડલાઇન્સ બનાવી હતી. હવે, રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં પોતાની પ્રતિભાથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા પછી, તેની સામે એક નવો પડકાર છે. રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં પોતાને સાબિત કરવો.
Vaibhav Sooryavanshi has been named in the East Zone squad for the Duleep Trophy.— Cricbuzz (@cricbuzz) July 29, 2026
The 15-year-old has been named vice-captain even though the squad also includes the likes of Mohammed Shami, Abhimanyu Easwaran and Mukesh Kumar.
Ishan Kishan will be the captain. pic.twitter.com/XG7kYlPpb8
મોહમ્મદ શમી અને મુકેશ કુમારને મળી તક
ઈસ્ટ ઝોને ઇશાન કિશનને કેપ્ટનશીપ સોંપી છે. આ વખતે, ઈસ્ટ ઝોનની ટીમમાં અનુભવી અને યુવા ખેલાડીઓનું મજબૂત મિશ્રણ છે. ટીમમાં અનુભવી ઝડપી બોલરો મોહમ્મદ શમી અને મુકેશ કુમાર, અભિમન્યુ ઈશ્વરન, શાહબાઝ અહેમદ અને અનુકુલ રોયનો સમાવેશ થાય છે. વૈભવ જેવા યુવા ક્રિકેટરો આ સિનિયર ખેલાડીઓની હાજરીમાંથી ઘણું શીખવા માટે તૈયાર છે. એ નોંધનીય છે કે ભારતીય ટીમના પસંદગીકારો આ ટુર્નામેન્ટ પર નજીકથી નજર રાખે છે; ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓને ટીમ ઇન્ડિયા માટે રમવાની તક મળે છે. પરિણામે, વૈભવ સૂર્યવંશી પાસે રેડ બોલ ક્રિકેટમાં પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવાની અને ભવિષ્યમાં ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવવાનો દાવો કરવાની સુવર્ણ તક છે.
દુલીપ ટ્રોફી 2026 માટે ઈસ્ટ ઝોનની ટીમ: ઈશાન કિશન (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિમન્યુ ઈશ્વરન, સુદીપ કુમાર ઘરામી, શાહબાઝ અહમદ, સૂરજ સિંધુ જયસ્વાલ, મોહમ્મદ શમી, મુકેશ કુમાર, કુમાર કુશાગ્ર, શિખર મોહન, અનુકૂલ રોય, વિરાટ સિંહ, શુંભ્રાંશુ સેનાપતિ, દેનિશ દાસ અને અભિજિત સરકાર.
More accolades for India's teenage sensation on the latest rankings update as Daryl Mitchell's seven-month stay at the top of the ODI batting charts is over 😲https://t.co/AjjfI9jHIQ— ICC (@ICC) July 29, 2026
વૈભવે ICC T20I રેન્કિંગમાં લાંબી છલાંગ લગાવી
આ દરમિયાન, ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ ICC T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં 230 સ્થાનનો મોટો છલાંગ લગાવ્યો છે, જે સીધો 48મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. વૈભવે ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રણ મેચમાં 151 રન બનાવ્યા હતા અને હાલમાં કુલ 536 રેટિંગ પોઈન્ટ ધરાવે છે. હાલમાં, ઈશાન કિશન 910 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખે છે, જ્યારે અભિષેક શર્મા 819 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.
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