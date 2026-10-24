IND VS NZ: વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્લેઈંગ-11માં વાપસી, ભારતે બીજી T20માં 2 મોટા ફેરફાર કર્યા
વૈભવ સૂર્યવંશી પ્લેઇંગ-11માં પાછો ફર્યો છે. જોકે, તે ઇનિંગની શરૂઆત કરી શકશે નહીં. ચાલો જાણીએ કે તે ક્યાં બેટિંગ કરશે.
Published : October 24, 2026 at 1:06 PM IST
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ આજે ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઘણા ક્રિકેટ ચાહકોની રાહ આખરે પૂરી થઈ ગઈ છે, અને 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી આખરે પ્લેઇંગ-11 માં પાછો ફર્યો છે. હા, વૈભવ સૂર્યવંશી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બીજી T20 મેચમાં એક્શનમાં જોવા મળશે. જોકે, તે ઇનિંગની શરૂઆત નહીં કરે. તો ચાલો જાણીએ કે તે કયા સ્થાન પર બેટિંગ કરશે.
પ્લેઇંગ-11માં વૈભવ સૂર્યવંશીની કોની જગ્યાએ પસંદગી કરી?
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બીજી T20I માટે ભારતની પ્લેઇંગ-11માં વૈભવ સૂર્યવંશીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ઇશાન કિશનને જંઘામૂળની ઇજાને કારણે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો, તેથી ટીમ મેનેજમેન્ટે તેની જગ્યાએ બેન્ચ પર બેઠેલા 15 વર્ષીય વૈભવનો સમાવેશ કર્યો.
આટલું જ નહીં, બીજી T20I માટે ભારતની પ્લેઇંગ-11માં બીજો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. મયંક યાદવની જગ્યાએ પ્રિન્સ યાદવ એક્શનમાં જોવા મળશે. નોંધનીય છે કે વૈભવ લાંબા સમયથી ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ તેને રમવાની તક મળી રહી ન હતી. હવે આ ખેલાડીને રમવાની તક મળી રહી છે.
#TeamIndia opt to bowl first in the 2️⃣nd T20I Vaibhav Sooryavanshi & Prince Yadav back in the XI 📝 Updates ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/VCof26ERFg— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે શું કહ્યું?
ટોસ જીત્યા પછી, ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. "આપણે પહેલા બોલિંગ કરીશું," કેપ્ટન ઐયરે કહ્યું. "હા, બિલકુલ. ઝાકળ પરિબળ એક પરિબળ છે. અમારી પાસે સ્વસ્થ થવા અને થોડી ઊંઘ લેવા માટે થોડો સમય છે. મને લાગે છે કે બધા ખેલાડીઓ સારી સ્થિતિમાં છે. મારા સહિત કેટલાક, મેચના દિવસે તાલીમ લે છે. તેથી, અમે સારી સ્થિતિમાં છીએ. આક્રમકતા જાળવી રાખવી અને પહેલી મેચમાં આપણે જે સારી કામગીરી કરી હતી તેનું પુનરાવર્તન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે."
વૈભવ સૂર્યવંશી કયા નંબર પર બેટિંગ કરશે?
શ્રેયસ ઐયરે વૈભવ સૂર્યવંશીની બેટિંગ વિશે પણ માહિતી આપી. તેમણે કહ્યું કે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. કેપ્ટન ઐયરે વધુમાં કહ્યું, "વધુમાં, આપણે મેદાન પર સક્રિય રહેવાની જરૂર પડશે અને ખાતરી કરવી પડશે કે સર્કલની અંદર કોઈ વધારાના ફિલ્ડર ન હોય, ખાસ કરીને અંતિમ ઓવરોમાં. ઇશાન ઘાયલ છે, તેથી વૈભવ તેની જગ્યાએ રમશે. મયંકની જગ્યાએ પ્રિન્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે ફક્ત એક વ્યૂહાત્મક ફેરફાર છે. વૈભવ ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરશે."
આજની મેચ માટે બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
ન્યુઝીલેન્ડ: ફિન એલન, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ડેરીલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, બેવન જેકબ્સ, માઈકલ બ્રેસવેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), નાથન સ્મિથ, મેટ હેનરી, જેકબ ડફી, લોકી ફર્ગ્યુસન
ભારત: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, નમન ધીર, અક્ષર પટેલ, ભુવનેશ્વર કુમાર, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ
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