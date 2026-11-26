થોડીવારમાં વૈભવનું વાવાઝોડું ફૂંકાશે! આજે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 'કરો યા મરો'નો જંગ
આજે એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં ભારત A ટીમ શ્રીલંકા A ટીમ સામે ટકરાશે. આ સેમિફાઇનલ મેચમાં બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર છે.
Published : November 26, 2026 at 12:56 PM IST
IND A VS SL A: વૈભવ સૂર્યવંશીએ તાજેતરમાં UAE સામે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરીને બેવડી સદી ફટકારી હતી. તે એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026માં ઇન્ડિયા A તરફથી રમી રહ્યો છે. વૈભવ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ તેણે UAE સામે જોરદાર વાપસી કરીને ચાહકોના દિલ જીતી લીધા હતા. હવે, વૈભવ ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરશે. આ મેચ ઇન્ડિયા A અને શ્રીલંકા A વચ્ચે રમાશે. આ મેચમાં પણ વૈભવ પાસેથી મોટી ઇનિંગની અપેક્ષા છે.
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં, ઇન્ડિયા A એ ગ્રુપ સ્ટેજમાં બે મેચ જીતીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. ભારત ગ્રુપ B માં બીજા સ્થાને રહ્યું, અને હવે તેનો મુકાબલો ગ્રુપ A ની ટોચની ટીમ શ્રીલંકા સામે થશે. ઇન્ડિયા A અને શ્રીલંકા A વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ આજે, 26 નવેમ્બરના રોજ દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
A place in the final. A shot at the title. Everything to play for! 🔥 India A and Sri Lanka A lock horns in a high-stakes semi-final, with a place in the title clash up for grabs. 🏆 Watch India A take on Sri Lanka A in the Semi-Final TODAY, from 3:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશી પર બધાની નજર
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની પહેલી બે મેચ નિરાશાજનક રહી, જેમાં તેણે ફક્ત 37 રન બનાવ્યા. ઇન્ડિયા એનો સામનો યુએઈ સામે થયો, જ્યાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ તબાહી મચાવી. તેણે 53 બોલમાં 204 રન ફટકાર્યા, જે લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી અને બેવડી સદી બની ગયો. 15 વર્ષની ઉંમરે વૈભવની બેટિંગ જોઈને ક્રિકેટ જગત આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયું.
IND A vs SL A મેચ ક્યાં જોઈ શકાય છે?
ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચેની એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ સેમિફાઇનલ મેચનું લાઇવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ટીવી ચેનલો પર કરવામાં આવશે. કોમેન્ટ્રી અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં ઉપલબ્ધ હશે. ચાહકો સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ પર પણ મેચ લાઇવ જોઈ શકે છે.
With just two rounds remaining, the race for the #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 title is heating up! Who will rise above the rest and take home the crown? 👑 #ACC https://t.co/WrJbKwQcHW— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 25, 2026
વનુજા સહન કુમારા ટીમ માટે ખતરો ઉભો કરી શકે છે
23 વર્ષીય શ્રીલંકન ખેલાડી વનુજા સહન કુમારાએ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી ત્રણ મેચ રમી છે અને સાત વિકેટ લીધી છે. આ ડાબોડી સ્પિનરે 3.60 ના પ્રભાવશાળી ઇકોનોમી રેટથી બોલિંગ કરી છે. વનુજા ભારત A ના બેટ્સમેન માટે ખતરો ઉભો કરી શકે છે. જો તિલક વર્માની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ તેને રોકવામાં સફળ થાય છે, તો જીત એક પવનની લહેર હશે.
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