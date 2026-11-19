વૈભવ સૂર્યવંશીથી લઈને હરમનપ્રીત કૌર સુધી, આ ખેલાડીઓએ TIME100 ની યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું
ટાઈમે પહેલીવાર ભારતના 100 સૌથી પ્રતિભાશાળી લોકોની યાદી બહાર પાડી છે અને આ યાદીમાં 9 ખેલાડીઓએ સ્થાન મેળવ્યું છે.
Published : November 19, 2026 at 7:15 PM IST
TIME 100 Next India: "ટાઇમ 100 નેક્સ્ટ ઇન્ડિયા" યાદીમાં ટીન સેન્સેશન વૈભવ સૂર્યવંશી, મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા લવલીના બોર્ગોહેન અને મીરાબાઈ ચાનુનો સમાવેશ નવ ભારતીય રમતગમત સ્ટાર્સમાં થાય છે. આ યાદી વિવિધ ક્ષેત્રોમાં દેશના ભવિષ્યને આકાર આપનારા વ્યક્તિઓને ઓળખે છે. વિશ્વ ચેમ્પિયન ચેસ ખેલાડી ડી. ગુકેશ, મહિલા ૪૦૦ મીટર હર્ડલ્સમાં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ધારક વિથ્યા રામરાજ, એશિયન ગેમ્સની સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા તીરંદાજ કુમકુમ મોહોડ, મહિલા હોકી ટીમની ગોલકીપર સવિતા પુનિયા અને ભૂતપૂર્વ ટેનિસ સ્ટાર સાનિયા મિર્ઝા પણ આ પ્રતિષ્ઠિત યાદીનો ભાગ છે. આ યાદી દેશના ભવિષ્યને આકાર આપતા 100 અસાધારણ નેતાઓ અને ઉભરતા અવાજોને ઓળખે છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે ટાઇમે ભારતમાં આ યાદી બહાર પાડી છે.
સૂર્યવંશી, ચાનુ અને કુમકુમને 'ઇનોવેટર્સ' શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બોર્ગોહેન, ગુકેશ અને વિથ્યાને 'ફેનોમ્સ' શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. સવિતાને 'લીડર્સ' શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવી છે, જ્યારે સાનિયા અને હરમનપ્રીતને 'એડવોકેટ્સ' શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવી છે.
🚨Vaibhav Sooryavanshi in the TIME100 Next 2026 list🤯 - Fifteen year Vaibhav Sooryavanshi has added another major milestone in his short career - He has been named on TIME100 Next 2026, a list of 100 rising stars whom TIME has identified as people who could shape the future of their respective fields - He is the youngest person on this year's list, and one of seven athletes - Other athletes include American football quarterback Arch Manning, NBA star Tyrese Maxey, footballers Naomi Girma & Folarin Balogun, tennis player Alexandra Eala, and basketball player Olivia Miles - Craze of Vaibhav Sooryavanshi is going on next level at the moment— Akshat (@Cricketmythos) October 1, 2026
15 વર્ષીય સૂર્યવંશીએ પોતાની ટૂંકી ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં ઘણી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. તાજેતરમાં, તે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી મેચમાં બિહારની રાજ્ય ટીમનું નેતૃત્વ કરીને ટોચના સ્તરના પુરુષોના T20 ક્રિકેટમાં સૌથી નાની ઉંમરનો કેપ્ટન બન્યો. જુલાઈમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે T20I ડેબ્યૂ કર્યા પછી, તે ભારતનો સૌથી નાની ઉંમરનો પુરુષ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડી બન્યો.
2025માં 14 વર્ષની ઉંમરે રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે IPL ડેબ્યૂ કર્યા પછી, તેણે અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા છે અને ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો છે. IPL ૨૦૨૫માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે સદી ફટકારીને, તે પુરુષોના T20 ક્રિકેટમાં સૌથી નાની ઉંમરનો સેન્ચુરીયન બન્યો. તે IPL ૨૦૨૬માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો.
37 વર્ષીય હરમનપ્રીત કૌર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય (T20I) ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની કેપ્ટન તરીકે, તેમણે 2023 અને 2025માં ટીમને બે વખત 'વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ' (WPL)નું ટાઈટલ અપાવ્યું હતું. ફેબ્રુઆરીમાં, કૌરે ભારત માટે તમામ ફોર્મેટમાં મળીને પોતાની 356મી મેચ રમી, જેની સાથે તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર મહિલા ખેલાડી બન્યા. નવેમ્બર 2025માં, કૌરે ભારતને તેમના પ્રથમ 'વુમન્સ વર્લ્ડ કપ' વિજય સુધી પહોંચાડીને પોતાની કારકિર્દીની સૌથી મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
36 વર્ષીય સવિતાએ ત્રણ વખત વર્લ્ડ ગોલકીપર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ જીત્યો છે. તે ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ચોથા સ્થાને રહેલી અને જાપાનમાં 2026માં યોજાયેલી એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર ભારતીય હોકી ટીમનો ભાગ હતી. તે ભારતની સૌથી વધુ કેપ્ડ મહિલા હોકી ખેલાડી છે, જેણે સિનિયર ટીમ માટે 321 મેચ રમી છે.
સવિતાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું, "આ મારા માટે ખૂબ જ મોટું સન્માન છે. હું ભાગ્યશાળી અને નમ્ર અનુભવું છું કે મને આવા પ્રેરણાદાયી લોકોમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે જેઓ ભારતના ભવિષ્યને અલગ અલગ રીતે ઘડવામાં યોગદાન આપી રહ્યા છે."
ચાનુ એક પ્રખ્યાત વેઇટલિફ્ટર છે અને ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે. 32 વર્ષીય ચાનુએ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં એક ગોલ્ડ અને બે સિલ્વર મેડલ જીત્યા છે. તેણીએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ત્રણ ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલ પણ જીત્યો છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, તેણીએ જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં પોતાનો પહેલો એશિયન ગેમ્સ મેડલ એક સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો.
બોક્સર બોર્ગોહેને ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો અને પછી 2023 માં વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યો. 2023 હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યા બાદ, 29 વર્ષીય બોર્ગોહેને આ વર્ષે આઈચી-નાગોયા એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
20 વર્ષીય ગુકેશ વર્તમાન વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયન છે અને આ મહિનાના અંતમાં ઉઝબેકિસ્તાનના ઝાવોખિર સિંદારોવ સામે પોતાના ટાઇટલનો બચાવ કરશે.
મહિલા ટેનિસમાં અગ્રણી ખેલાડી 40 વર્ષીય સાનિયાએ છ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યા છે. ત્રણ ડબલ્સમાં અને ત્રણ મિક્સ ડબલ્સમાં. 28 વર્ષીય રામરાજ્યાએ સપ્ટેમ્બરમાં જાપાનમાં એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા 400 મીટર હર્ડલ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને સુપ્રસિદ્ધ પી.ટી. ઉષાનો 42 વર્ષ જૂનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડ્યો.
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