ETV Bharat / sports

વૈભવ સૂર્યવંશીની મધર્સ ડે પર ઈમોશનલ પોસ્ટ, 'મા' માટે હૃદયસ્પર્શી મેસેજ લખ્યો

IPL 2026 માં, વૈભવ સૂર્યવંશી તેની બેટિંગથી બધાને પ્રભાવિત કરી રહ્યો છે. આ સિઝનમાં, વૈભવે 11 મેચમાં 440 થી વધુ રન બનાવ્યા છે.

VAIBHAV SOORYAVANSHI INSTAGRAM
VAIBHAV SOORYAVANSHI INSTAGRAM (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav sooryavanshi: IPL 2026 માં પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી સનસનાટી મચાવનાર વૈભવ સૂર્યવંશીએ ફરી એકવાર ચાહકોના દિલ જીતી લીધા છે - આ વખતે, મેદાનની બહાર. રાજસ્થાન રોયલ્સનો આ 15 વર્ષીય ઉભરતો સ્ટાર દ્વારા શેર કરાયેલ મધર્સ ડે પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ પહેલા, વૈભવે તેની માતા માટે એક હૃદયસ્પર્શી મેસેજ શેર કર્યો જેણે બધાને ખૂબ જ પ્રભાવિત કર્યા.

વૈભવની પોસ્ટ વાયરલ થઈ

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું

"આ તમારા માટે છે, મમ્મી." ચાહકોને આ પોસ્ટ ખૂબ જ ગમી અને તેણે તેને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વ્યાપકપણે શેર કરી. આ પોસ્ટમાં, વૈભવે બે ફોટોગ્રાફ્સ શેર કર્યા. પહેલા ફોટામાં, વૈભવ રાજસ્થાન રોયલ્સ જર્સી પહેરીને બેટ પકડીને જોવા મળે છે. બીજા ફોટામાં, તે તેની માતા સાથે ફોટોમાં છે. રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમના ખેલાડીઓ સાથે એક ખાસ વિડિઓ પણ શેર કર્યો, જેમાં તેઓ તેમની માતાઓને મધર્સ ડેની શુભેચ્છાઓ પાઠવતા જોવા મળ્યા.

ઉલ્લેખનીય છે કે, IPL 2026 ની 52મી મેચ જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમે ખાસ ઓલ-પિંક જર્સી પહેરીને ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. આ પહેલ ફ્રેન્ચાઇઝીના 'પિંક પ્રોમિસ' અભિયાનનો એક ભાગ હતી, જેનો હેતુ રાજસ્થાનના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મહિલાઓની આગેવાની હેઠળના સામાજિક પરિવર્તન અને ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

મધર્સ ડેના આ ખાસ પ્રસંગે, વૈભવે પોતાની બેટિંગથી પણ સનસનાટીભર્યા પ્રભાવ પાડ્યો. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે, તેણે માત્ર 16 બોલમાં 36 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. મોહમ્મદ સિરાજના પહેલા જ બોલ પર લોંગ-ઓન પર ફટકારવામાં આવેલ તેનો છગ્ગો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. જોકે, સિરાજે આખરે તેને આઉટ કર્યો, જેના કારણે આ રોમાંચક મુકાબલામાં તેની ઇનિંગનો અંત આવ્યો.

15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી આ સિઝનમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેન તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં, તેણે 11 ઇનિંગ્સમાં 440 રન બનાવ્યા છે. તે 40 ની સરેરાશ ધરાવે છે, સાથે સાથે 236.55 નો શાનદાર સ્ટ્રાઇક રેટ પણ ધરાવે છે. આ સિઝનમાં, તેના બેટથી એક સદી અને બે અડધી સદી પણ મળી છે. વધુમાં, વૈભવે પુરુષોની T20 ક્રિકેટમાં સૌથી નાની ઉંમરનો અને સૌથી ઝડપી 100 છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. તેણે આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ માત્ર 29 ઇનિંગ્સ અને 514 બોલમાં મેળવી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. શુભમન ગિલની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ, વિરાટ અને રોહિત પણ રહ્યા પાછળ
  2. ચેપોકમાં ચેન્નઈ લખનૌના પડકારનો સામનો કરશે, જાણો કઈ ટીમનું પલડું ભારે રહેશે

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI
VAIBHAV SOORYAVANSHI INSTAGRAM
CRICKET
MOTHERS DAY
VAIBHAV SOORYAVANSHI INSTAGRAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.