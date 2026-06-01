15 વર્ષનો વૈભવ થયો માલામાલ, એસયુવી કાર અને મળ્યા લાખો રુપિયા
IPL 2026 માં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ બેટથી ધમાલ મચાવી દિધી હતી. 700 થી વધુ રન બનાવતા, વૈભવે 15 વર્ષની ઉંમરે ઓરેન્જ કેપ કબ્જે કરી .
Published : June 1, 2026 at 1:09 PM IST
VAIBHAV SOORYAVANSHI: IPL 2026 એ ભારતીય ક્રિકેટને એક નવો સુપરસ્ટાર આપ્યો છે. માત્ર 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ સિઝનમાં જે કારનામું કર્યું તેનાથી વિશ્વભરના ક્રિકેટ નિષ્ણાતો ચોંકી ગયા. બિહારના આ યુવા બેટ્સમેને પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી માત્ર મોટા સ્ટાર્સને જ પાછળ છોડ્યા નથી, પરંતુ ટી-20 ક્રિકેટની વ્યાખ્યા બદલવાની ચર્ચા પણ શરૂ કરી છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ બીજા ક્વોલિફાયરમાં હાર્યા બાદ ફાઈનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ હોવા છતાં, વૈભવ સૂર્યવંશીનું સમગ્ર સિઝનમાં પ્રદર્શન એવું હતું કે આઈપીએલ 2026ના એવોર્ડ સમારોહમાં તેના નામની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ હતી. તેની ઐતિહાસિક બેટિંગના આધારે, વૈભવે કુલ 55 લાખ રૂપિયાની ઈનામી રકમ અને એક લક્ઝુરિયસ TavraSU સિઝન જીતી હતી. આ કારની શરૂઆતી કિંમત 11 લાખ રૂપિયા છે, જે 22 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. જોકે, આ SUVને રસ્તા પર લાવવા માટે તેમને ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષ રાહ જોવી પડશે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2026માં 237.31ના અકલ્પનીય સ્ટ્રાઈક રેટથી 776 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેના બેટમાંથી 63 ચોગ્ગા અને રેકોર્ડ 72 છગ્ગા આવ્યા હતા. આ જ કારણ છે કે તેની સરખામણી ક્રિકેટ જગતના મહાન બેટ્સમેન સાથે કરવામાં આવે છે.
ઓરેન્જ કેપ કબજે કરી
IPL 2026 સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન તરીકે વૈભવે ઓરેન્જ કેપ જીતી હતી. આ માટે તેને 10 લાખ રૂપિયાની ઈનામી રકમ મળી હતી. વૈભવને સૌથી મૂલ્યવાન ખેલાડી એટલે કે IPL 2026 ના MVP તરીકે પણ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે 436.5 MVP પોઈન્ટ્સ મેળવ્યા હતા, જે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ છે. આ સન્માન માટે તેમને 15 લાખ રૂપિયાની વધારાની ઈનામી રકમ આપવામાં આવી હતી.
સિઝનનો સુપર સ્ટ્રાઈકર
237.31ના વિસ્ફોટક સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે બેટિંગ કરનાર વૈભવને સુપર સ્ટ્રાઈકર ઓફ ધ સિઝનનો એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો. આ સિદ્ધિ માટે તેના ખાતામાં વધુ 10 લાખ રૂપિયા ઉમેરવામાં આવ્યા હતા. જસપ્રિત બુમરાહ, પેટ કમિન્સ અને કાગિસો રબાડા જેવા વિશ્વના શ્રેષ્ઠ બોલરો સામે શાનદાર બેટિંગ કરનાર વૈભવને ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. આ એવોર્ડ સાથે તેને 10 લાખ રૂપિયાની ઈનામી રકમ મળી હતી.
ગેલનો રેકોર્ડ તોડવા બદલ મોટો એવોર્ડ મળ્યો
વૈભવ સૂર્યવંશીએ આઈપીએલ ઈતિહાસમાં એક સિઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારવાનો નવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો છે. 72 છગ્ગા ફટકારીને, તેણે 2012 માં ક્રિસ ગેલ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ 59 છગ્ગાના 16 વર્ષ જૂના રેકોર્ડને તોડ્યો. આ શાનદાર સિદ્ધિ માટે, તેને સિઝનનો સુપર સિક્સેસ એવોર્ડ મળ્યો, જે હેઠળ તેને વધુ 10 લાખ રૂપિયા મળ્યા. આ સિવાય વૈભવ સૂર્યવંશીને ઈનામ તરીકે લક્ઝરી એસયુવી પણ મળી હતી.
IPL 2026 થી વૈભવ સૂર્યવંશીની કુલ કમાણી (રૂ. 55 લાખ)
- ઓરેન્જ કેપ - રૂ. 10 લાખ
- મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર (MVP) – રૂ. 15 લાખ
- સુપર સ્ટ્રાઈકર ઓફ ધ સીઝન - 10 લાખ રૂપિયા
- ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સીઝન - 10 લાખ રૂપિયા
- સિઝનના સુપર સિક્સ - રૂ. 10 લાખ
