28 છગ્ગા, 7 ચોગ્ગા... વૈભવ સૂર્યવંશીએ 53 બોલમાં 204 રન ફટકાર્યા, બેવડી સદી સાથે 5 મોટા રેકોર્ડ તોડ્યા
વૈભવ સૂર્યવંશીએ ૫૨ બોલમાં બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તેણે રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2026માં યુએઈ સામે 204 રન બનાવ્યા હતા.
Published : November 24, 2026 at 6:02 PM IST
VAIBHAV WORLD RECORD: વૈભવ સૂર્યવંશીએ વિસ્ફોટક બેટિંગ સાથે બેવડી સદી ફટકારી. આ 15 વર્ષીય ભારતીય બેટ્સમેને માત્ર 52 બોલમાં 28 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા ફટકારીને બેવડી સદી ફટકારી. તે 15 વર્ષની ઉંમરે 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો. આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 53 બોલમાં 204 રનની ઇનિંગ રમી. તેણે એકલા હાથે ટીમ ઇન્ડિયાને જીતની અણી પર પહોંચાડી. આ જીત સાથે, ટીમ ઇન્ડિયાએ ACC મેન્સ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ના સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
આ વિસ્ફોટક ઇનિંગ સાથે, વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે એક નહીં, પરંતુ બે વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. યુએઈ સામેની આ મેચમાં 204 રનની મેરેથોન ઇનિંગની સાથે, વૈભવ સૂર્યવંશીએ પાંચ મોટા રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા છે.
FASTEST DOUBLE CENTURY IN LIST A CRICKET 🤯💯💯 Take a bow, Vaibhav Sooryavanshi 🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/ZKJcJR9SDv— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇતિહાસ રચ્યો
વૈભવ સૂર્યવંશી લિસ્ટ એ વનડે ક્રિકેટમાં 200 રન બનાવનાર વિશ્વનો સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે 52 બોલમાં 200 રન પૂરા કર્યા, જે તેની કારકિર્દીની પહેલી બેવડી સદી હતી. અગાઉ, આ રેકોર્ડ કેન્ટરબરીના ખેલાડી ચાડ બોવ્સના નામે હતો, જેમણે 103 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી.
🔥 बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का एक और धमाका! 🇮🇳🏏 UAE के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबले में वैभव ने महज 28 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट-A क्रिकेट का सबसे तेज शतक बनाया। इसके बाद 52 गेंदों में दोहरा शतक भी लगाया। बिहार की धरती के इस युवा सितारे ने अपनी ऐतिहासिक पारी से पूरे देश का मान बढ़ाया है। उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ! 🇮🇳 #VaibhavSooryavanshi #BiharKaLal #ProudBihar #Cricket #TeamIndia— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 24, 2026
લિસ્ટ એ વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 200 (બોલની દ્રષ્ટિએ)
- 52 વૈભવ સૂર્યવંશી ભારત એ વિ UAE 2026
- 103 ચાડ બોવ્સ કેન્ટરબરી વિ ઓટાગો ક્રાઈસ્ટચર્ચ 2024
- 114 N જગદીસન TN વિ અરુણાચલ બેંગલુરુ 2022
- 114 હેરી બ્રુક ઈંગ્લેન્ડ વિ એસએલ રાવલપિંડી 2026
વૈભવ સૂર્યવંશી છગ્ગાનો રાજા બન્યો
વૈભવ સૂર્યવંશી આ ઇનિંગ સાથે છગ્ગાનો પણ રાજા બન્યો છે. તેણે આ ઇનિંગમાં કુલ 28 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ સાથે, વૈભવ બધા વ્યાવસાયિક ક્રિકેટ ફોર્મેટમાં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર વિશ્વનો નંબર 1 બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેણે 28 પર એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે. તેના પહેલા, હૈદરાબાદ તરફથી અરુણાચલ પ્રદેશ સામે રમતા તન્મય અગ્રવાલે 26 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
2️⃣0️⃣4️⃣ Runs 5️⃣3️⃣ Balls 2️⃣8️⃣ Sixes 7️⃣ Fours 3️⃣8️⃣5️⃣ Strike Rate We are running out of superlatives for Vaibhav Sooryavanshi 👏🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/H3kJoSezGV— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ક્રિકેટમાં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા
- 28 વૈભવ સૂર્યવંશી ઇન્ડિયા એ વિરુદ્ધ યુએઈ 2026
- 26 તન્મય અગ્રવાલ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ અરુણાચલ પ્રદેશ હૈદરાબાદ 2024 (રણજી)
- 23 કોલિન મુનરો ઓકલેન્ડ વિરુદ્ધ સેંગલિયા, નેપિયર 2015 (પ્લંકેટ શીલ્ડ)
- 23 ડાર્સી શોર્ટ વેસ્ટર્ન ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ક્વીન્સલેન્ડ સિડની 2018 (વન ડે કપ)
લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં વૈભવની મોટી સિદ્ધિ
આ વિસ્ફોટક ઇનિંગ સાથે, વૈભવ સૂર્યવંશી લિસ્ટ એ વનડે ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન પણ બની ગયો છે. તેણે 28 છગ્ગા ફટકારીને આ રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો. આ સાથે વૈભવે ઓસ્ટ્રેલિયાના ડાર્સી શોર્ટ વેસ્ટર્નને પાછળ છોડી દીધો, જેમણે સૂર્યવંશી પહેલા લિસ્ટ એ વનડે ઇનિંગમાં 23 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
લિસ્ટ એ વનડે ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા
- 28 વૈભવ સૂર્યવંશી ઇન્ડિયા એ વિરુદ્ધ યુએઈ 2026
- 23 ડાર્સી શોર્ટ વેસ્ટર્ન ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ક્વીન્સલેન્ડ સિડની 2018
- 21 બેવન જેકબ્સ ઓકલેન્ડ વિરુદ્ધ ઓટાગો ઓકલેન્ડ 2026
- વૈભવે ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્ટાર ક્રિકેટરને પણ પાછળ છોડી દીધો
આ સદી સાથે, વૈભવ ODI ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો નંબર 1 બેટ્સમેન બની ગયો છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 28 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. તેમના પહેલા, જેક ફ્રેઝર-મેકગર્કે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 29 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.
સૌથી ઝડપી લિસ્ટ A સદી (બોલ દ્વારા)
- 28 વૈભવ સૂર્યવંશી ભારત A વિરુદ્ધ UAE 2026
- 29 જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક દક્ષિણ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ તાસ્માનિયા એડિલેડ 2023
- 31 એબી ડી વિલિયર્સ SA વિરુદ્ધ WI જોબર્ગ 2015
- 32 સાકીબુલ ગની બિહાર વિરુદ્ધ અરુણાચલ પ્રદેશ રાંચી 2025
- 33 ઇશાન કિશન ઝારખંડ વિરુદ્ધ કર્ણાટક અમદાવાદ 2025
સ્ટ્રાઇક રેટ કિંગ
ભારતના 15 વર્ષીય બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી લિસ્ટ એ વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટ બનાવનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે 384.90 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી અને 204 રન બનાવ્યા. આ સાથે તેણે દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર એબી ડી વિલિયર્સને પાછળ છોડી દીધો, જેમણે અગાઉ 38.63 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 149 રનનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
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