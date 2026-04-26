વૈભવ સૂર્યવંશીએ બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, સચિન, વિરાટ પણ રહી ગયા પાછળ

વૈભવ સૂર્યવંશીએ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે માત્ર 36 બોલમાં ધમાકેદાર સદી ફટકારી હતી. આ સદી દરમિયાન, તેણે તેની T20 કારકિર્દીમાં 1,000 રન પણ પૂર્ણ કર્યા.

Published : April 26, 2026 at 1:46 PM IST

VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORD: રાજસ્થાન રોયલ્સના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2026 ની 36મી મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. આ મેચમાં તેણે માત્ર 37 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા સાથે 103 રન બનાવ્યા હતા. આ સદીની ઇનિંગ સાથે તેણે T20 ક્રિકેટમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો હતો. તે T20 ફોર્મેટમાં 1,000 રન બનાવનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બની ગયો છે. આમ કરીને તેણે ઓસ્ટ્રેલિયાના મિચ ઓવેનનો અગાઉનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો.

વૈભવ સૂર્યવંશીએ કેટલા બોલમાં 1,000 રન બનાવ્યા?

વૈભવ સૂર્યવંશી T20 ફોર્મેટમાં 1,000 રન બનાવનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો છે, જે બોલનો સામનો કરવામાં આવ્યો હતો તેના આધારે છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ મિશેલ ઓવેનના નામે હતો. તેણે T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 1,000 રન બનાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, તેણે 533 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. હવે, ફક્ત 473 બોલમાં 1,000 રન બનાવીને, વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ વિશ્વ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. આજ સુધી, વૈભવે T20 ક્રિકેટમાં 200 થી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા છે. આ યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર એન્ડ્રુ સાયમન્ડ્સ છે, જેમણે 558 બોલમાં 1,000 T20 રન બનાવ્યા હતા.

IPL માં વૈભવ સૂર્યવંશીનું પ્રદર્શન

T20 ફોર્મેટમાં વૈભવ સૂર્યવંશીના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, તેણે અત્યાર સુધીમાં 26 મેચ રમી છે. આ 26 ઇનિંગ્સમાં તેણે 42.32 ની સરેરાશથી 1,058 રન બનાવ્યા છે. આ બધા રન તેના બેટમાંથી 213.73 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી નીકળ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે સફળતાપૂર્વક 4 સદી અને 3 અડધી સદી નોંધાવી છે. દરમિયાન, IPLમાં, વૈભવે અત્યાર સુધીમાં 15 મેચ રમી છે; આ 15 ઇનિંગ્સમાં, તેણે 40.60 ની સરેરાશથી 609 રન બનાવ્યા છે. આ સમય દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 222.26 રહ્યો છે. આ લીગમાં, તેણે 2 સદી બનાવનારી ઇનિંગ્સ અને 3 અડધી સદી ફટકારવાની ઇનિંગ્સ રમી છે.

રાજસ્થાનને હૈદરાબાદે હરાવ્યું

રાજસ્થાન રોયલ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાયેલી મેચની વાત કરીએ તો, રાજસ્થાનની ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 228 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, SRH એ 18.3 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 229 રનના લક્ષ્યાંકનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. RR માટે, વૈભવે સદી ફટકારી, પરંતુ તેની ટીમને અંતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. દરમિયાન, SRH માટે, ઇશાન કિશને 31 બોલમાં 74 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે અભિષેકે 29 બોલમાં 57 રનનું યોગદાન આપ્યું.

