દોહામાં 'સૂર્યવંશી' વાવાઝોડું! 28 છગ્ગા સાથે માત્ર 52 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારી રચ્યો ઇતિહાસ
વૈભવ સૂર્યવંશીએ ૫૨ બોલમાં બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તેણે રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2026માં યુએઈ સામે 204 રન બનાવ્યા હતા.
Published : November 24, 2026 at 5:08 PM IST
VAIBHAV SURYAVANSHI DOUBLE CENTURY: વૈભવ સૂર્યવંશીએ વિસ્ફોટક બેટિંગ સાથે બેવડી સદી ફટકારી છે. 15 વર્ષીય ભારતીય બેટ્સમેને માત્ર ૫૨ બોલમાં 28 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા ફટકારીને બેવડી સદી ફટકારી હતી. તે 15 વર્ષની ઉંમરે 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે. વૈભવે માત્ર 16 બોલમાં અડધી સદી ,28 બોલમાં સદી અને 52 બોલમાં 28 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા ફટકારીને બેવડી સદી ફટકારી હતી. તે 15 વર્ષની ઉંમરે 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે.
વૈભવે રમી ઐતિહાસિક ઇનિંગ
વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર સિક્સર ફટકારવા પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. તેણે શરૂઆતથી જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું અને પ્રથમ ઓવરમાં જ ત્રણ સિક્સર ફટકારીને UAEના બોલરો પર દબાણ લાવી દીધું. વૈભવે આઠ સિક્સરની મદદથી પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને આગળ વધીને કુલ 14 સિક્સર ફટકારીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી.
FASTEST DOUBLE CENTURY IN LIST A CRICKET 🤯💯💯 Take a bow, Vaibhav Sooryavanshi 🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/ZKJcJR9SDv— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશીએ વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો
આ સદી સાથે, વૈભવ ODI ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો નંબર 1 બેટ્સમેન બની ગયો છે. સૂર્યવંશીએ 28 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. આ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી રમનાર જેક ફ્રેઝર-મેકગર્કે 29 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. સૂર્યવંશી 15 વર્ષની ઉંમરે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર છે.
2️⃣8️⃣-ball HUNDRED 💯 Vaibhav Sooryavanshi with the fastest century ever in List A cricket 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/PH0gz2Ylci— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ભારતે યુએઈને 7 વિકેટથી હરાવ્યું
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 માં ઇન્ડિયા વન અને યુએઈ વન વચ્ચે ગ્રુપ બી ની મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાઈ. ટીમ ઇન્ડિયાએ યુએઈને 7 વિકેટથી હરાવીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ટીમ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ના સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે.
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