15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને કેપ્ટન બનાવવમાં આવ્યો, ઇશાન કિશન ઈજાને કારણે બહાર
દુલીપ ટ્રોફી સેમિફાઇનલમાં વૈભવ સૂર્યવંશી પૂર્વ ઝોન ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. નિયમિત કેપ્ટન ઇશાન કિશન ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે.
Published : August 30, 2026 at 3:17 PM IST
VAIBHAV SOORYAVANSHI: દુલીપ ટ્રોફી 2026 ની પહેલી સેમિફાઇનલ મેચ પૂર્વ ઝોન અને મધ્ય ઝોન વચ્ચે રમાઈ રહી છે. પૂર્વ ઝોનના કેપ્ટન ઇશાન કિશનએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. શરૂઆતના દિવસના પહેલા સત્ર દરમિયાન, ઇશાન કિશનને ઈજા થઈ અને તેને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું. તેની ગેરહાજરીમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળી. 15 વર્ષીય વૈભવને દુલીપ ટ્રોફી 2026 માટે પૂર્વ ઝોન ટીમના ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
વિકેટકીપિંગ કરતી વખતે ઈશાન કિશન ઈજાગ્રસ્ત
ઈશાન કિશનને 19મી ઓવર દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. મેચમાં તે વિકેટકીપિંગ કરી રહ્યો હતો ત્યારે બોલ તેના જમણા કાંડા પર વાગ્યો. દુખાવાને કારણે ફિઝિયોની સહાય મેળવ્યા બાદ, તેને સારવાર માટે મેદાન છોડવું પડ્યું, અને કુમાર કુશાગ્રે વિકેટકીપિંગની જવાબદારી સંભાળી. ઈશાન મેદાન છોડતાની સાથે જ, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઈસ્ટ ઝોન ટીમનો હવાલો સંભાળ્યો અને મેચ માટે કેપ્ટનશીપ સંભાળી. ઈશાન ઈજામાંથી ક્યારે સ્વસ્થ થઈને મેદાનમાં પાછો ફરશે તે જોવાનું બાકી છે.
Captain Vaibhav Suryavanshi 😅🔥— Jara (@JARA_Memer) August 30, 2026
The moment Vaibhav Suryavanshi 𝗯𝗲𝗰𝗮𝗺𝗲 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻, there was no end to his happiness. His smile just wouldn’t stop! 😂
He probably couldn’t believe that players like Mohammad Shami and Mukesh Kumar were going to play under his… pic.twitter.com/jSejoFAo5N
વૈભવ પહેલી વાર સિનિયર ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે
આ પહેલી વાર છે જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશી સિનિયર પુરુષ ક્રિકેટ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. 15 વર્ષનો આ ખેલાડી ફક્ત બીજી દુલીપ ટ્રોફી મેચ રમી રહ્યો છે અને એકંદરે તેની દસમી ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી રહ્યો છે. તેણે અગાઉ 2024 માં રણજી ટ્રોફીમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું, તે સમયે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારા સૌથી યુવા ખેલાડી તરીકે રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. નોર્થ ઇસ્ટ ઝોન સામેની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, વૈભવ બેટથી પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો, આઉટ થયા પહેલા 8 બોલમાં 6 રન બનાવ્યા; જોકે, તેણે બોલથી બે વિકેટ લીધી.
Stand-in Captain Vaibhav Sooryavanshi goes for the review with 3 seconds remaining...and gets it right 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 30, 2026
DRS done right as the set Aryan Juyal (46) is dismissed ✅
The celebrations say it all 🙌#DuleepTrophy pic.twitter.com/IwBQbr8hJQ
સેમિફાઇનલ માટે ઇસ્ટ ઝોન ટીમમાં ફેરફાર
ઇસ્ટ ઝોન ટીમે સેમિફાઇનલ માટે તેની ટીમમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યો છે. પાછલી મેચનો હીરો શાહબાઝ અહેમદ આ મુકાબલા માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ નહોતો; પરિણામે, તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો, અને કુનૈન કુરેશીને તેના સ્થાને તક આપવામાં આવી છે. પહેલા દિવસે લંચ બ્રેક સુધીમાં, સેન્ટ્રલ ઝોનની ટીમે 3 વિકેટ ગુમાવીને 81 રન બનાવી લીધા હતા.
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