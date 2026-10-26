હવે વૈભવ સૂર્યવંશીના નાના ભાઈનું બેટ બોલ્યું, 10 વર્ષના આશીર્વાદે શાનદાર સદી ફટકારી
10 વર્ષના આશીર્વાદ સૂર્યવંશીએ એક સ્થાનિક મેચમાં 87 બોલમાં અણનમ 107 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને 2 વિકેટથી રોમાંચક જીત અપાવી.
Published : October 26, 2026 at 6:40 PM IST
રાજસ્થાન રોયલ્સના યુવા સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશીના પરિવારમાંથી વધુ એક અનોખી પ્રતિભા ઉભરી રહી છે, જેમણે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી નાની ઉંમરે ભારતીય ક્રિકેટમાં પોતાની ઓળખ બનાવી હતી. વૈભવનો 10 વર્ષનો નાનો ભાઈ, આશીર્વાદ સૂર્યવંશી, તેના મોટા ભાઈના પગલે ચાલીને ક્રિકેટના મેદાન પર એક પછી એક રેકોર્ડ બનાવી રહ્યો છે. સ્થાનિક ક્રિકેટમાં તેના અસાધારણ પ્રદર્શનને કારણે, આશીર્વાદ હવે દરેકનું ધ્યાન આકર્ષિત કરી રહ્યો છે.
14 ચોગ્ગા અને 4 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા
તાજેતરમાં એક સ્થાનિક મેચમાં, 10 વર્ષના આશીર્વાદે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ કુશળતા દર્શાવી અને યાદગાર સદી ફટકારી. આ મેચનો સ્કોરકાર્ડ આશીર્વાદના મોટા ભાઈ ઉજ્જવલ સૂર્યવંશીએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો હતો. આ મેચમાં, આશીર્વાદે માત્ર 87 બોલનો સામનો કરીને અણનમ 107 રનની જ્વલંત ઇનિંગ રમી હતી. આ અસાધારણ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે મેદાન પર ચારે બાજુ ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો, જેમાં 14 ચોગ્ગા અને 4 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા.
આખી ટીમ નિષ્ફળ ગઈ, આશીર્વાદનું કમાલનું પ્રદર્શન
આ મેચમાં આશીર્વાદની ઇનિંગ્સનું મહત્વ એ વાત પરથી સમજી શકાય છે કે તેની ટીમના અન્ય નવ બેટ્સમેન, એકસાથે પણ, 20 રનનો આંકડો પાર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. આખી ટીમના પતન છતાં, આશીર્વાદ એક છેડે મજબૂત રહ્યો અને એકલા હાથે ખૂબ જ નજીકની મેચમાં તેની ટીમને બે વિકેટથી ઐતિહાસિક વિજય અપાવ્યો. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે આ યુવા ખેલાડીએ બેટથી આટલો વિનાશ કર્યો હોય. જૂનની શરૂઆતમાં, આશીર્વાદે તેની સતત બે સદીઓ માટે નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
આખો પરિવાર ચેમ્પિયનોથી ભરેલો છે
ક્રિકેટ પ્રત્યે ઉત્સાહી સૂર્યવંશી પરિવાર પ્રતિભાથી ભરેલો છે. વૈભવ સૂર્યવંશીને બે ભાઈઓ છે: મોટો ભાઈ ઉજ્જવલ સૂર્યવંશી અને નાનો ભાઈ આશીર્વાદ સૂર્યવંશી. વૈભવે પુરુષોના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બનીને ઇતિહાસ રચ્યો છે અને હાલમાં તે ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ પર પાંચ મેચની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ છે, ત્યારે તેનો નાનો ભાઈ આશીર્વાદ પણ જુનિયર ક્રિકેટ વર્તુળોમાં ઝડપથી પોતાનું નામ બનાવી રહ્યો છે.
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