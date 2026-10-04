વૈભવ સૂર્યવંશીના નામે વધુ એક ઐતિહાસિક રેકોર્ડ, એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ જીતનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ભારતીય ખેલાડી બન્યો
એશિયન ગેમ્સ 2026 માં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
Published : October 4, 2026 at 1:09 PM IST
VAIBHAV SOORYAVANSHI: શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ફાઇનલમાં તેમનો સામનો પાકિસ્તાની ટીમ સામે થયો હતો અને 19 રનના માર્જિનથી મેચ જીતી હતી. આ સાથે, ભારતીય ટીમના યુવા ઓપનિંગ બેટ્સમેન 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ એશિયન ગેમ્સના ઇતિહાસમાં ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બનીને ઐતિહાસિક રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો હતો. આ પહેલા, આ રેકોર્ડ શૂટર સૌરભ ચૌધરી પાસે હતો, જેણે 2018 એશિયન ગેમ્સમાં 16 વર્ષની ઉંમરે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
વૈભવે પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં 15 રનની ઇનિંગ રમી હતી
એશિયન ગેમ્સ 2026 ની ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગયા બાદ, ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમે સેમિફાઇનલ મેચમાં શ્રીલંકાનો સામનો કર્યો હતો અને 124 રનના મોટા માર્જિનથી મેચ જીતીને ગોલ્ડ મેડલ મેચ તરફ આગળ વધ્યું હતું. બધાની નજર પાકિસ્તાન સામેની આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીના પ્રદર્શન પર હતી. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, વૈભવ સૂર્યવંશીએ અભિષેક શર્મા સાથે મળીને ટીમ ઇન્ડિયાને ઝડપી શરૂઆત અપાવી, પ્રથમ બે ઓવરમાં 28 રન ઉમેર્યા. જોકે, વૈભવ પોતાની ઇનિંગ લંબાવી શક્યો નહીં, તેણે 9 બોલમાં 15 રન બનાવ્યા, જેમાં 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, અને પછી સેમ અયુબના બોલ પર મોટો શોટ મારતા પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. વૈભવ સૂર્યવંશીએ એશિયન ગેમ્સમાં બે મેચ રમી હતી, જેમાં 26.50 ની સરેરાશથી કુલ 53 રન બનાવ્યા હતા.
Vaibhav Sooryavanshi touching Jay Shah’s feet after winning the Gold Medal. 🥇 pic.twitter.com/mrASzoMJlR— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 3, 2026
હવે, બધાની નજર વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની શ્રેણી પર છે
એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને સ્વદેશ પરત ફરી રહેલી ટીમ ઈન્ડિયા 6 ઓક્ટોબરથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમશે, જેની પહેલી મેચ લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બધાની નજર આ T20 શ્રેણીમાં વૈભવ સૂર્યવંશીના પ્રદર્શન પર રહેશે, જેની પાસે હવે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાની શાનદાર તક છે.
🚨 KARMA IN ONE FRAME! 🚨— manzur shaban (@Manzurshaban123) October 3, 2026
Saim Ayub mocked 15-year-old Vaibhav Sooryavanshi with a “baby” gesture after dismissing him.
A few hours later…
INDIA — GOLD MEDAL 🥇
The “baby” was also there when the medals were being handed out. 👀😂
Sometimes, the scoreboard gives the best…
ફાઈનલમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવ્યું
એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતે પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો . ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026ના મેન્સ ક્રિકેટ મેચમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ફાઇનલ મેચમાં પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવ્યું હતું. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 211 રનનો પડકાર આપ્યો હતો, જવાબમાં પાકિસ્તાનની ટીમ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવી 192 રન જ બનાવી શક્યું હતું.
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