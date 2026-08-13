યુવા એથ્લીટ માનસી શેલાર માટે ગૌરવની ક્ષણ, સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડથી સન્માનિત
ગાંધીનગર ખાતે શક્તિદૂત 2.0 યોજનાના શુભારંભ પ્રસંગે યોજાયેલા ભવ્ય સમારોહમાં માનસીને તેમની ઉત્કૃષ્ટ રમતગમત સિદ્ધિઓ બદલ પ્રતિષ્ઠિત સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે.
Published : August 13, 2026 at 8:36 PM IST
વડોદરા: વડોદરાની યુવા એથ્લીટ માનસી શ્રીકાંત શેલારને તેમની ઉત્કૃષ્ટ રમતગમત સિદ્ધિઓ બદલ પ્રતિષ્ઠિત સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલા શક્તિદૂત 2.0 યોજનાના શુભારંભ પ્રસંગે માનસીને એથ્લેટિક્સ ક્ષેત્રમાં વર્ષ 2018-19 માટે ‘આઉટસ્ટેન્ડિંગ સ્પોર્ટ્સપર્સન ઓફ ધ યર’ તરીકે આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માન એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. માનસીએ છેલ્લા એક દાયકામાં સતત મહેનત અને શાનદાર પ્રદર્શન દ્વારા વડોદરાનું નામ ગૌરવવંતું બનાવ્યું છે.
વડોદરાની યુવા સ્પ્રિન્ટર માનસી શ્રીકાંત શેલાર માટે આ સન્માન ગૌરવની ક્ષણ બની છે. ગાંધીનગર ખાતે શક્તિદૂત 2.0 યોજનાના શુભારંભ પ્રસંગે યોજાયેલા ભવ્ય સમારોહમાં માનસીને તેમની ઉત્કૃષ્ટ રમતગમત સિદ્ધિઓ બદલ પ્રતિષ્ઠિત સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. એથ્લેટિક્સ ક્ષેત્રમાં વર્ષ 2018-19 માટે માનસીને ‘આઉટસ્ટેન્ડિંગ સ્પોર્ટ્સપર્સન ઓફ ધ યર’ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી હતી.
વડોદરાની યુવા એથ્લીટ માનસી શેલારને ગાંધીનગર ખાતે એથ્લેટિક્સમાં 'આઉટસ્ટેન્ડિંગ સ્પોર્ટ્સ પર્સન ઓફ ધ યર' માટે સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડ એનાયત. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ અને આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું સ્વપ્ન. @CollectorVad pic.twitter.com/bUUADe8AyH— Info Vadodara GoG (@Info_Vadodara) August 13, 2026
આ સમારોહમાં ગુજરાતના વિવિધ રમત ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનાર કુલ 799 રમતવીરોને એકલવ્ય એવોર્ડ, સરદાર પટેલ એવોર્ડ અને જયદીપસિંહજી એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માન મેળવનાર રમતવીરોમાં વડોદરાની માનસી શેલારનો પણ સમાવેશ થયો છે. માનસીએ પોતાની રમતગમતની સફરમાં સતત મહેનત, શિસ્ત અને સમર્પણના આધારે આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે.
માનસી મુખ્યત્વે 100 મીટર અને 200 મીટરની સ્પ્રિન્ટ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લે છે. સ્પ્રિન્ટ જેવી ઝડપ અને સતત તાલીમની જરૂરિયાત ધરાવતી રમતમાં માનસીએ નાની ઉંમરથી જ નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું છે. છેલ્લા એક દાયકામાં વિવિધ સ્તરની સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈને તેણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 53 મેડલ પોતાના નામે કર્યા છે.
રમતગમત ક્ષેત્રે તેના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન બદલ માનસીને ‘બેસ્ટ એથ્લેટિક્સ ટ્રોફી’થી પણ સન્માનિત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત માનસીએ દેશના મહત્વના રમતગમત પ્લેટફોર્મ પૈકીની વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં પણ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી છે. તેણે ખેલો ઈન્ડિયા, યુનિવર્સિટી નેશનલ્સ અને ખેલ મહાકુંભ જેવી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો છે.
માનસીની આ સિદ્ધિ પાછળ તેની વર્ષોની મહેનત અને સતત તાલીમનો મહત્વનો ફાળો છે. 100 અને 200 મીટર જેવી સ્પર્ધાઓમાં માત્ર ઝડપ જ નહીં પરંતુ ફિટનેસ, ટેકનિક, સ્ટેમિના અને માનસિક મજબૂતી પણ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ તમામ પાસાઓમાં સતત સુધારો કરીને માનસીએ અલગ અલગ કક્ષાની સ્પર્ધાઓમાં સફળતા મેળવી છે.
વડોદરાની આ યુવા એથ્લીટને મળેલું સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડ માત્ર વ્યક્તિગત સન્માન નથી, પરંતુ શહેરના રમતગમત ક્ષેત્ર માટે પણ ગૌરવની બાબત છે. માનસીની સફળતા અન્ય યુવા ખેલાડીઓ માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની શકે છે. ખાસ કરીને એથ્લેટિક્સ જેવી રમતમાં કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છતા યુવા ખેલાડીઓને સતત મહેનત અને યોગ્ય માર્ગદર્શનથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચવાની પ્રેરણા મળે છે.
ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા સમારોહમાં માનસીને મળેલા આ સન્માનથી તેના પરિવાર, કોચ અને રમતગમત સાથે જોડાયેલા લોકોમાં પણ ખુશીની લાગણી જોવા મળી છે. એક દાયકાથી વધુ સમયથી રમત ક્ષેત્રે સક્રિય રહીને વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં મેડલ જીતનાર માનસી માટે આ એવોર્ડ તેની અત્યાર સુધીની રમતગમત સફરની મહત્વપૂર્ણ ઉપલબ્ધિ બની છે.
વડોદરાની યુવા એથ્લીટ માનસી શ્રીકાંત શેલારને એથ્લેટિક્સ ક્ષેત્રે વર્ષ 2018-19 માટે ‘આઉટસ્ટેન્ડિંગ સ્પોર્ટ્સપર્સન ઓફ ધ યર’ તરીકે સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડ મળ્યો છે. 100 અને 200 મીટરની સ્પર્ધાઓમાં 53 મેડલ જીતનારી માનસીની આ સિદ્ધિ વડોદરા માટે ગૌરવની બાબત છે. નેશનલ, સ્ટેટ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કક્ષાએ સતત શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર માનસીની રમતગમત સફર અન્ય યુવા ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની રહી છે.
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