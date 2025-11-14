ઉત્તરાખંડના ક્રિકેટર સ્નેહ રાણા અશ્વિની વૈષ્ણવને મળ્યા, જે રેલ્વે વિભાગમાં આ પદ પર તૈનાત છે

Bihar Election Results 2025

ક્રિકેટ મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમની ખેલાડી સ્નેહ રાણા, પ્રતિકા રાવલ અને રેણુકા સિંહ સાથે રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવને મળ્યા.

ઉત્તરાખંડના ક્રિકેટર સ્નેહ રાણા અશ્વિની વૈષ્ણવને મળ્યા
ઉત્તરાખંડના ક્રિકેટર સ્નેહ રાણા અશ્વિની વૈષ્ણવને મળ્યા (X@RailMinIndia)
Published : November 14, 2025 at 8:24 PM IST

Choose ETV Bharat

દેહરાદૂન: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 વિજેતા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ખેલાડી સ્નેહ રાણા, તેની સાથી ખેલાડીઓ પ્રતિકા રાવલ અને રેણુકા સિંહ સાથે, નવી દિલ્હીના રેલ ભવનમાં રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવને મળી. મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે રેલ મંત્રીને હસ્તાક્ષરવાળી જર્સી ભેટ આપી. વૈષ્ણવે સ્નેહ અને અન્ય ખેલાડીઓને તેમની જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા.

ઉત્તરાખંડની ઓલરાઉન્ડર સ્નેહ રાણા, ઉત્તરી રેલ્વેના મુરાદાબાદ વિભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી રેલ્વે વિભાગમાં કામ કરે છે. તે 2018 થી ભારતીય રેલ્વે સાથે છે. તેના જમણા હાથની ઓફ-સ્પિન બોલિંગ અને મધ્યમ ક્રમની બેટિંગ માટે જાણીતી, સ્નેહે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચોમાં ભારત માટે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

સ્નેહ રાણાએ તેના વર્લ્ડ કપ અભિયાનનો અંત 6 મેચમાં 7 વિકેટ સાથે કર્યો, જેમાં 2/32 નો શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનનો સમાવેશ થાય છે. તેણીએ બેટથી પણ મૂલ્યવાન યોગદાન આપ્યું, જેમાં 49.50 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 99 રન બનાવ્યા. દરમિયાન, દિલ્હીની ઓપનર પ્રતિકા રાવલ ઉત્તરી રેલ્વેના દિલ્હી વિભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પ્રતિકા એપ્રિલ 2023 માં ભારતીય રેલ્વેમાં જોડાઈ હતી અને તાજેતરમાં તેને સિનિયર ક્લાર્કના પદ પર બઢતી આપવામાં આવી હતી.

વર્લ્ડ કપની શરૂઆતમાં ઈજા થઈ હોવા છતાં, તે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન તેના સાથી ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણા અને સમર્થનનો સ્ત્રોત રહી. પ્રતિકા રાવલ તેની સંયમિત બેટિંગ અને સચોટ ઇનિંગ્સ બનાવવાની ક્ષમતા માટે જાણીતી છે. ગયા વર્ષના અંતમાં વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ કર્યા પછી, પ્રતિકા સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે.

રેણુકા સિંહ ઠાકુરે વર્લ્ડ કપમાં પણ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું: હિમાચલ પ્રદેશની જમણા હાથની મધ્યમ-ઝડપી બોલર રેણુકા સિંહ ઠાકુર ઉત્તરી રેલ્વેના અંબાલા વિભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રેણુકા ડિસેમ્બર 2020 માં ભારતીય રેલ્વેમાં જોડાઈ હતી અને ત્યારથી તે સતત મેચ વિજેતા રહી છે. તેણીએ ભારતની ઘણી જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.

તાજેતરના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન, તેણીએ ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિકેટો લઈને ભારતના સફળ અભિયાનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ટીમની ઐતિહાસિક જીત બાદ, રેણુકાનું તેના ગ્રામજનો અને સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ભારતની પ્રથમ મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતમાં તેમના યોગદાનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

ભારતીય રેલ્વે રમતગમતની પ્રતિભાને ઉછેરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર રહ્યું છે. તેના ખેલાડીઓએ ઓલિમ્પિક, વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ, એશિયન ગેમ્સ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે. રેલ્વેના ખેલાડીઓએ તેમની ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓ માટે અનેક પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રીય સન્માનો મેળવ્યા છે, જેમાં અર્જુન એવોર્ડ, પદ્મશ્રી અને મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્નનો સમાવેશ થાય છે.

