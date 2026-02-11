પાકિસ્તાની સ્પિનર ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શન વિવાદ, આર અશ્વિને આપ્યો જવાબ
પાકિસ્તાની સ્પિનર ઉસ્માન તારિકની વિચિત્ર બોલિંગ એક્શન ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
Published : February 11, 2026 at 7:06 PM IST
Usman Tariq bowling action: પાકિસ્તાની સ્પિનર ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શન અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીન પણ આઉટ થયા ત્યારે તેની એક્શનથી નાખુશ હતા. હવે, ફરી એકવાર, T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની એક્શન અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે, અને ક્રિકેટ જગત આ મુદ્દે વિભાજિત લાગે છે.
ઉસ્માન તારિક બોલિંગ કરતા પહેલા થોડો સમય રોકાય છે, જેને કેટલાક લોકો સાચો કહી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક તેને ખોટું કહી રહ્યા છે. જોકે, ભારતીય સ્ટાર સ્પિનર આર. અશ્વિને આ વિવાદમાં ઉસ્માન તારિકનું સમર્થન કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે.
Even football doesn’t allow players to pause during a penalty run-up anymore.— Shreevats goswami (@shreevats1) February 10, 2026
How is this ok? Action - all good. But pause ? That too while loading to deliver. This can’t be continued seriously ! #WorldCup2026 pic.twitter.com/gIgsjV7RlX
વિવાદ શું હતો?
ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટર શ્રીવાસ્તવ ગોસ્વામીએ ઉસ્માન તારિકની બોલિંગનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરીને આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. ફૂટબોલનું ઉદાહરણ આપતા તેમણે લખ્યું, "ફૂટબોલમાં, કોઈ ખેલાડી પેનલ્ટી દરમિયાન રોકાઈ શકતો નથી, તો ક્રિકેટમાં આ કેવી રીતે સ્વીકાર્ય હોઈ શકે? બોલિંગ એક્શન સારી હોઈ શકે છે, પરંતુ બોલિંગ કરતા પહેલા આ રીતે રોકાઈ જવું યોગ્ય નથી."
અશ્વિને જવાબ આપ્યો
શ્રીવાસ્તવની પોસ્ટ ફરીથી પોસ્ટ કરતા, અશ્વિને જોરદાર દલીલ કરી. તેમણે કહ્યું, "હું સંમત છું કે ફૂટબોલમાં પેનલ્ટી દરમિયાન રોકાવું પ્રતિબંધિત છે, પરંતુ ક્રિકેટમાં, બેટ્સમેન કોઈ પણ માહિતી આપ્યા વિના હિટ અથવા રિવર્સ સ્વીપ સ્વિચ કરી શકે છે. તો આ ફક્ત બોલરો સુધી જ મર્યાદિત કેમ છે? જો કોઈ બોલર પોતાનો હાથ બદલે છે, તો તેણે અમ્પાયરને જાણ કરવી જોઈએ. પહેલા તે નિયમ બદલવાની જરૂર છે."
Okay, let me make it as clear as possible. Firstly, the legalities of his action can only be tested at an ICC bowling action testing Centre.— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) February 11, 2026
Secondly, there is a 15° rule under which a bowler needs to keep his elbow and straighten it and to judge if a bowler is bowling within… pic.twitter.com/RbTkY6xJ3h
અશ્વિને પોતાની પોસ્ટમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે બોલિંગ એક્શન કાયદેસર છે કે નહીં તે ફક્ત ICC ટેસ્ટિંગ સેન્ટર પર જ નક્કી કરવામાં આવશે. મેદાન પર નરી આંખે નક્કી કરવું અશક્ય છે કે બોલરની કોણી 15 ડિગ્રીથી વધુ વળેલી છે કે નહીં. અશ્વિનના મતે, ક્રીઝ પર ઉસ્માનનું વલણ સંપૂર્ણપણે કાયદેસર છે કારણ કે તે તેની કુદરતી શૈલી છે.
ઉસ્માન તારિક કોણ છે?
ઉસ્માન તારિક પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમનો રહસ્યમય સ્પિનર છે. તેણે મંગળવારે યુએસએ સામેની મેચમાં 27 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી. તેની આગામી મોટી ટેસ્ટ ભારત સામે હશે, જે 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાશે. અગાઉ, તેના પર પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) માં પણ ગેરકાયદેસર એક્શન હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેની એક્શનનું બે વાર પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું, અને ઉસ્માનની એક્શનને કાયદેસર જાહેર કરવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી, ઉસ્માન ફક્ત ચાર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો છે, જેમાં તેણે 5 ના ઇકોનોમી રેટથી કુલ 11 વિકેટ લીધી છે.
