"હું મારા કરિયરથી ખૂબ જ ખુશ છું" T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડીએ લીધી નિવૃત્તી

ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનિંગ બેટ્સમેન ઉસ્માન ખ્વાજાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી શાનદાર રહી છે.

ઉસ્માન ખ્વાજા
ઉસ્માન ખ્વાજા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 2, 2026 at 6:20 PM IST

USMAN KHAWAJA RETIREMENT: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની 2025-26 એશિઝ શ્રેણીની અંતિમ ટેસ્ટ મેચ 4 જાન્યુઆરીથી સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ મેચ માટે 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ઓપનિંગ બેટ્સમેન ઉસ્માન ખ્વાજાનો પણ સમાવેશ થાય છે. શ્રેણી દરમિયાન ફિટનેસ સમસ્યાઓથી પીડાતા ખ્વાજાએ 2 જાન્યુઆરીએ એક મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું કે તે સિડની ટેસ્ટ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ઉસ્માન ખ્વાજાએ 2011 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર તેની પહેલી મેચ રમી હતી.

ઉસ્માન ખ્વાજાએ શું કહ્યું: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરતા ઉસ્માન ખ્વાજાએ કહ્યું, "હું મારા કરિયરથી ખૂબ જ ખુશ છું અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે આટલી બધી મેચ રમવાની તક મળી તે માટે મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું. મને આશા છે કે આનાથી બીજાઓને પ્રેરણા મળશે. હું પાકિસ્તાનનો છું અને મને કહેવામાં આવ્યું હતું કે હું ક્યારેય ઓસ્ટ્રેલિયા માટે નહીં રમીશ. હવે તમે મને જોઈ શકો છો અને હું લોકો માટે એક મહાન ઉદાહરણ બની ગયો છું.

હું મારી પોતાની શરતો પર પાછો આવીને ખુશ છું અને મારી ગરિમા અકબંધ છું, જ્યાં મને સિડનીમાં રમવાનું ગમે છે, જ્યાં હું મારી છેલ્લી મેચ રમીશ. જ્યારે મને મારી પીઠમાં ઈજા થઈ, ત્યારે દુખાવો એટલો તીવ્ર હતો કે હું તેને કાબૂમાં રાખી શક્યો નહીં. અને મીડિયા અને ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓએ જે રીતે મારા પર હુમલો કર્યો, તે હું લાંબા સમય સુધી સહન કરી શક્યો નહીં."

ઉસ્માન ખ્વાજાનું ક્રિકેટ કેરિયર : ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનિંગ બેટ્સમેન ઉસ્માન ખ્વાજાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી શાનદાર રહી છે. તેણે 87 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં સિડની મેચ તેની 88મી હતી. ખ્વાજાએ ટેસ્ટ મેચોમાં 43.39 ની સરેરાશથી કુલ 6,206 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 16 સદી અને 28 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ખ્વાજાએ 40 વનડે મેચોમાં 42 ની સરેરાશથી 1,554રન પણ બનાવ્યા છે, જેમાં 2 સદી અને 12 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, ખ્વાજાએ 9 મેચ રમી છે, જેમાં 26.77 ની સરેરાશથી 241 રન બનાવ્યા છે.

