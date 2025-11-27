ગૌતમ ગંભીરને ટેસ્ટમાંથી દૂર કરવાની માંગ ઉઠી, હેડ કોચે આપ્યો વળતો જવાબ
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની કારમી હાર બાદ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરને ટેસ્ટમાંથી દૂર કરવાની માંગ તેજ બની છે.
Published : November 27, 2025 at 1:17 PM IST
હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી ગુમાવ્યા બાદ ભારતીય ચાહકો ગુસ્સે ભરાયા હતા. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો ગુસ્સો અને નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી. કેટલાક યુઝર્સે હાર માટે ફક્ત મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરને દોષી ઠેરવ્યા હતા, જ્યારે કેટલાકે ગૌતમ તેમજ મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરને દોષી ઠેરવ્યા હતા.
IPL અને WPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝના માલિક પાર્થ જિંદાલ હારથી એટલા દુઃખી થયા હતા કે તેમણે X પર લખીને પોતાની નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી કે, "મેં ક્યારેય ઘરે ટેસ્ટ ટીમને આટલી નબળી જોઈ નથી." કેટલાક યુઝર્સે ગૌતમ ગંભીરને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી દૂર કરવાની પણ માંગ કરી હતી.
પાર્થ જિંદાલે લખ્યું, "કંઈ ખાસ નહીં, ઘરઆંગણે કેટલી કારમી હાર! મને યાદ નથી કે મેં આપણી ટેસ્ટ ટીમને ઘરે આટલી નબળી જોઈ હોય! જ્યારે રેડ-બોલ નિષ્ણાતોની પસંદગી કરવામાં આવતી નથી ત્યારે આવું જ થાય છે. આ ટીમ રેડ-બોલ ફોર્મેટમાં આપણી શક્તિઓને બિલકુલ પ્રતિબિંબિત કરતી નથી. ભારત માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટ માટે સ્પેશિયાલિસ્ટ રેડ-બોલ કોચ રાખવાનો સમય આવી ગયો છે."
Not even close, what a complete thrashing at home! Don’t remember seeing our test side being so weak at home!!!This is what happens when red ball specialists are not picked. This team is nowhere near reflective of the deep strength we possess in the red ball format. Time for…— Parth Jindal (@ParthJindal11) November 26, 2025
દક્ષિણ આફ્રિકાએ ગુવાહાટી ટેસ્ટ જીતીને ભારત પર ઐતિહાસિક શ્રેણી જીત મેળવી, જે 25 વર્ષમાં દેશમાં તેમની પ્રથમ ટેસ્ટ હતી, કારણ કે ગુવાહાટીમાં પાંચમા દિવસે યજમાન ટીમ ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શનનો સામનો કરી રહી હતી. ભારત 408 રનથી હારી ગયું, જે માર્જિનથી તેમની સૌથી મોટી હાર હતી.
મેચ પછી મુખ્ય કોચે શું કહ્યું?
ભારતના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે શ્રેણી હાર પછી ટીમ મેનેજમેન્ટના નિર્ણયોનો બચાવ કર્યો, અને ભારપૂર્વક કહ્યું કે બધા નિર્ણયો ટીમના શ્રેષ્ઠ હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યા હતા અને રમતમાં પાછળથી વિચારવાની કોઈ જગ્યા નથી. તેમણે હારની જવાબદારી લીધી અને ભાર મૂક્યો કે ડ્રેસિંગ રૂમની જવાબદારી છે.
South Africa seal a clinical win in Guwahati to complete a series sweep in the #INDvSA Test series 👊#WTC27 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/SoFCQPkNx1— ICC (@ICC) November 26, 2025
ટેસ્ટ કોચ તરીકેની તેમની નિષ્ફળતાઓ વિશે પૂછવામાં આવતા, ગંભીરે કહ્યું કે તેમને દૂર કરવાનો કે જાળવી રાખવાનો નિર્ણય આખરે BCCIનો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ભારતીય ક્રિકેટ કોઈપણ એક વ્યક્તિ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે ટીકાકારોને તેમના ટ્રેક રેકોર્ડની યાદ અપાવી, જેમાં ઇંગ્લેન્ડમાં યુવા ટીમ સાથે નોંધપાત્ર સફળતાઓ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને એશિયા કપ જેવી અગાઉની ટુર્નામેન્ટમાં જીતનો સમાવેશ થાય છે.
ગંભીરે એમ પણ કહ્યું કે, ગયા વર્ષે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ભારતની 3-0થી થયેલી હારની તુલના દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની 3-0થી થયેલી હાર સાથે ન કરવી જોઈએ, કારણ કે તે ટીમમાં રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને રવિચંદ્રન અશ્વિન જેવા અનુભવી સિનિયર ખેલાડીઓ હતા, જેઓ હવે રેડ-બોલ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે. તેમણે કહ્યું કે વર્તમાન ટીમ ખૂબ જ યુવાન છે અને તેમને સુધારવા માટે મજબૂત વિપક્ષ સામે વધુ અનુભવની જરૂર છે.
આ પણ વાંચો: