T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે USAની ટીમ જાહેર, ગુજરાતી ક્રિકેટર કરશે કેપ્ટનશીપ

ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન રમાનાર T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે યુએસએએ મોનંક પટેલના નેતૃત્વમાં 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

મોનાંક પટેલ
મોનાંક પટેલ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 30, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
USA SQUAD FOR T20 WORLD CUP: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાશે. કુલ 20 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેને પાંચ-પાંચના ચાર ગ્રુપમાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2024 માં સુપર 8 માં પહોંચેલી યુએસએ ટીમે આ ટુર્નામેન્ટ માટે સીધો સ્થાન મેળવ્યું છે. તેમણે હવે સત્તાવાર રીતે તેમની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ભારતીય મૂળના ગુજરાતી મોનંક પટેલને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. વધુમાં, ટીમમાં 10 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જે ગયા વર્લ્ડ કપનો પણ ભાગ હતા.

2 ખેલાડીઓનો પહેલીવાર ટીમમાં સમાવેશ

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે યુએસએ ક્રિકેટ ટીમની ટીમ અંગે, જ્યારે 10 ખેલાડીઓ પણ છેલ્લી ટુર્નામેન્ટનો ભાગ હતા, ત્યારે બે ખેલાડીઓ એવા છે જેમને પ્રથમ વખત ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. યુએસએએ પ્રથમ વખત મોહમ્મદ મોહસીન અને શેહાન જયસૂર્યાનો સમાવેશ કર્યો છે. ODI ફોર્મેટમાં યુએસએ માટે રમનાર ખેલાડી શુભમ રંજને તેના T20I ડેબ્યૂની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છે. આગામી ટુર્નામેન્ટમાં યુએસએનું પ્રદર્શન મોટાભાગે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન એન્ડ્રીસ ગૌસ અને ફાસ્ટ બોલર સૌરભ નેત્રાવલકર પર નિર્ભર રહેશે. ગયા વર્લ્ડ કપમાં ગૌસે 219 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે સૌરભે 6 વિકેટ લીધી હતી.

યુએસએ પોતાની પહેલી મેચ ભારત સામે રમશે

યુએસએની ટીમને આગામી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ગ્રુપ Aમાં યજમાન ભારત, પાકિસ્તાન, નેધરલેન્ડ અને નામિબિયા સાથે ડ્રો કરવામાં આવી છે. તેઓ 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. બધાની નજર 10 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાનારી યુએસએ-પાકિસ્તાન મેચ પર રહેશે, કારણ કે ગયા વખતે યુએસએ પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. યુએસએ 13 ફેબ્રુઆરીએ નેધરલેન્ડ્સ સામે અને 15 ફેબ્રુઆરીએ નામિબિયા સામે તેમની અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે યુએસએની ટીમ:

મોનાંક પટેલ (કેપ્ટન), જેસી સિંહ, એન્ડ્રીસ ગૌસ, શેહાન જયસૂર્યા, મિલિંદ કુમાર, શાયન જહાંગીર, સૈતીજા મુક્કામાલા, સંજય કૃષ્ણમૂર્તિ, હરમીત સિંહ, નોસ્તુશ કેન્જીગે, શાડલી વાન શાલ્કવિક, સૌરભ નેત્રાવલકર, અલી ખાન, મોહમ્મદ મોહસીન, શુભમ રંજન.

સંપાદકની પસંદ

