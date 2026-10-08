યુએસએ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 રમવાની રેસમાં જોડાયું, ક્વોલિફાયરમાં સ્થાન મેળવ્યું
યુએસ ક્રિકેટ ટીમે ICC લીગ 2 ખિતાબ જીતીને ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ક્વોલિફાયર્સમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે.
Published : October 8, 2026 at 8:36 PM IST
ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027 નું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા સંયુક્ત રીતે કરશે, જેના માટે ICC દ્વારા થોડા દિવસો પહેલા શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ની પહેલી મેચ 2 ઓક્ટોબરે રમાશે, જે ક્વોલિફાયર રાઉન્ડમાં હશે. જ્યારે 10 ટીમોએ રેન્કિંગના આધારે ODI વર્લ્ડ કપ માટે સીધા જ પોતાનું સ્થાન કન્ફર્મ કર્યું છે, ત્યારે અન્ય બે ટીમો ક્વોલિફાયર રાઉન્ડ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે, જેમાં કુલ ચાર ટીમો ભાગ લેશે. યુએસ ક્રિકેટ ટીમે આ સંદર્ભમાં પોતાનું સ્થાન કન્ફર્મ કર્યું છે. આમ, હવે તેમની પાસે ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માં રમવાની એક શાનદાર તક હશે.
USAની ટીમે ICC લીગ 2નું ટાઇટલ જીતીને સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું
યુએસ ક્રિકેટ ટીમે ICC લીગ 2 ખિતાબ જીતીને ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ક્વોલિફાયર્સમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું, જેમાં ICC લીગ 2 ની મેચ યુએસએ અને નામિબિયા વચ્ચે 7 ઓક્ટોબરના રોજ ડલાસના ગ્રાન્ડ પ્રાયરી ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં યુએસએની ટીમને જીતવા માટે 299 રનનો લક્ષ્યાંક હતો, જે તેઓ 6 ઓવરમાં 5 ઓવરમાં 4 ગુમાવીને હાંસલ કરવામાં સફળ રહી હતી. જેમાં તેમના કેપ્ટન મોનાંક પટેલે યુએસએ ટીમને જીત અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, જેણે 108 રનની શાનદાર સદી ફટકારી હતી, જ્યારે આ સિવાય સમિત પટેલે 50 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
History made in Dallas as the USA claim their first League 2 title courtesy of a four-wicket triumph over Namibia 🏆 https://t.co/lOaQRilfFG— ICC (@ICC) October 7, 2026
યુએસએ ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું
નામિબિયા પર 4 વિકેટથી વિજય મેળવ્યા પછી, યુએસએ આઈસીસી લીગ 2 પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયું છે, જેમાં સાત અન્ય ટીમો શામેલ છે. યુએસએ 34 મેચોમાં 47 પોઈન્ટ ધરાવે છે, જેમાં 23 જીત્યા છે અને 10 હાર્યા છે. સ્કોટલેન્ડ 45 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા ક્રમે છે. આ સાથે, યુએસએ પહેલાથી જ ODI વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર્સમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે, જ્યાં તે આગામી વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
The #CWC27 groups are locked ⚡🔐 A cricketing extravaganza awaits! How to watch the schedule launch ➡️ https://t.co/Eod5GoN7zW https://t.co/oVg7zVHLNF— ICC (@ICC) October 1, 2026
ત્રણ દેશોમાં સંયુક્ત રીતે રમાશે
14 ટીમની આ ટૂર્નામેન્ટમાં 12 સ્થળો પર કૂલ 57 મેચ રમાશે. આફ્રિકાએ અંતિમ વખતે 2003માં આ ટૂર્નામેન્ટની યજમાની કરી હતી જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને કેન્યાએ આ ઇવેન્ટની આઠમી સીઝન માટે સંયુક્ત યજમાની કરી હતી.
𝙈𝘼𝙍𝙆 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘾𝘼𝙇𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙎 🗓️ The ICC Men’s #CWC27 fixtures have been unveiled 🏆 Access the ticket ballot 🎫 https://t.co/MSLEQzcObb https://t.co/dpTE4TEjO7— ICC (@ICC) October 1, 2026
વર્લ્ડકપમાં ભારતની મેચ
- 7 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા
- 10 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ પાકિસ્તાન
- 14 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ અફઘાનિસ્તાન
- 17 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ ક્વોલિફાયર A
- 24 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે
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