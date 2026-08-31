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જોકોવિચનું 25મું ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતવાનું સપનું તૂટ્યું! પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ હારથી અભિયાન થયું સમાપ્ત

નોવાક જોકોવિચને 2026 યુએસ ઓપનમાં મોટો ફટકો પડ્યો છે, પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ હાર બાદ તે બહાર થઈ ગયો છે.

નોવાક જોકોવિચ
નોવાક જોકોવિચ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 1:56 PM IST

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US OPEN 2026: નોવાક જોકોવિચની 2026 યુએસ ઓપનની શરૂઆત ખરાબ રહી છે. ટુર્નામેન્ટ પહેલા, જોકોવિચે હિંમતભેર 25મું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીતવાનો પોતાનો ઇરાદો જાહેર કર્યો હતો. જોકે, તે સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે; પહેલા જ રાઉન્ડમાં હાર્યા બાદ તે બહાર થઈ ગયો છે. જોકોવિચની ગણતરી રમતના દિગ્ગજોમાં થાય છે, અને તેની હારથી ચાહકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે. તેને આર્જેન્ટિનાના મારિયાનો નાવોન સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જેણે મોટો અપસેટ સર્જ્યો.

નોવાક જોકોવિચ માટે ઝટકો

મારિયાનો નાવોને તેની કારકિર્દીની સૌથી મોટી જીત હાંસલ કરી, જોકોવિચને 7-6, 5-7, 6-4, 2-6, 6-1થી હરાવ્યો. જોકોવિચને મેચ દરમિયાન ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો; તે ગરમીથી સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો અને વારંવાર તેના માથા પર બરફના પેક લગાવી રહ્યો હતો. તે સંપૂર્ણપણે ફિટ પણ દેખાતો ન હતો.

ત્રીજા સેટની છઠ્ઠી ગેમ પછી જોકોવિચની તબિયત વધુ બગડી ગઈ; તેને ઉલટીઓ થવા લાગી. ફિઝિયો અને મેડિકલ ટીમે તેની તપાસ કરી અને દવા આપી. અંતિમ સેટમાં, જોકોવિચ પોતાના આંસુ રોકી શક્યા નહીં અને દેખીતી રીતે ભાવુક થઈ ગયા. મારિયાનો નાવોને જોકોવિચની ખરાબ હાલતનો સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવ્યો, પાંચમો સેટ સરળતાથી 6-1થી જીતી લીધો.

નોવાક જોકોવિચની વાપસી

તેમની સંઘર્ષપૂર્ણ સ્થિતિ હોવા છતાં, નોવાક જોકોવિચે મેચમાં પુનરાગમન કરવા માટે ઘણા પ્રયાસો કર્યા; તેણે સરળતાથી હાર માની નહીં. જોકોવિચે પહેલો સેટ ટાઇ-બ્રેકમાં ગુમાવ્યો પરંતુ બીજો સેટ 7-5 અને ત્રીજો 6-4થી જીત્યો. તે સમયે, એવું લાગતું હતું કે તેણે પોતાની લય શોધી લીધી છે. જોકે, મારિયાનો નાવોને ચોથા સેટમાં જોરદાર લડાઈ આપી, તેને 6-2થી જીતી લીધો, અને જોકોવિચ બાકીના મેચમાં પાછળ રહ્યો.

મહિલા વિભાગમાં અપસેટ

મહિલા સિંગલ્સ ઇવેન્ટમાં પણ મોટો અપસેટ જોવા મળ્યો છે. ઉઝબેકિસ્તાનની કમિલા રાખીમોવાએ બે વખતની ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચેમ્પિયન બાર્બોરા ક્રેજચીકોવાને હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી દીધી. રાખીમોવાએ ક્રેજચીકોવાને 7-6 (4), 6-2 થી હરાવી. જેસિકા પેગુલા અને જાસ્મીન પાઓલિનીએ શરૂઆતના દિવસે જ મોટી સફળતા મેળવી; બંનેએ પોતપોતાની મેચ જીતીને આગળના રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમને ટાઇટલ માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે.

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NOVAK DJKOVIC
US OPEN 2026

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