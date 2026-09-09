યુએસ ઓપનમાં મોટો અપસેટ, બેન શેલ્ટને કાર્લોસ અલ્કારાઝને હરાવ્યો
બેન શેલ્ટને ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં કાર્લોસ અલ્કારાઝને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે બીજું કોણ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.
Published : September 9, 2026 at 3:34 PM IST
US OPEN 2026: યુએસ ઓપન 2026માં એક મોટો અપસેટ સર્જાયો છે. અમેરિકન ટેનિસ સ્ટાર બેન શેલ્ટને સ્પેનિશ સ્ટાર કાર્લોસ અલ્કારાઝને બહાર કરી દીધો છે. ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ બેન શેલ્ટન અને કાર્લોસ અલ્કારાઝ વચ્ચે રમાઈ હતી; આ હરીફાઈમાં, શેલ્ટને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કાર્લોસ અલ્કારાઝને 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10/7) થી હરાવીને તેને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી દીધો અને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અપસેટ સર્જાયો.
ઈજાને કારણે લગભગ ચાર મહિનાના અંતરાલ પછી કાર્લોસ અલ્કારાઝ કોઈ મોટી ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યો હતો. તેણે મેચમાં ફક્ત એક જ સેટ ગુમાવ્યો હતો. અલ્કારાઝનો ઉદ્દેશ્ય તેનું આઠમું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીતવાનો અને સતત બીજી વખત યુએસ ઓપનનો તાજ મેળવવાનો હતો. જો તે સફળ થયો હોત, તો તે રોજર ફેડરર પછી યુએસ ઓપન ટ્રોફીનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કરનાર પ્રથમ પુરુષ ખેલાડી બન્યો હોત. જોકે, તે સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું.
Ben's moment 😤 pic.twitter.com/qnojmzvmqr— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
શેલ્ટન-અલ્કારાઝ મેચમાં બન્યો મોટો રેકોર્ડ
બેન શેલ્ટને ચાર કલાક અને 28 મિનિટ ચાલેલી મેચમાં પોતાની કારકિર્દીની સૌથી મોટી જીત મેળવી. આ જીતથી સ્પેનિશ ખેલાડીનો 18 મેચનો વિજય સિલસિલો તૂટી ગયો. વધુમાં, આ મેચ યુએસ ઓપનના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબી બની. મેચ દરમિયાન, શેલ્ટને 146 માઇલ પ્રતિ કલાકની ઝડપે સર્વિસ ફટકારી. અગાઉ, સૌથી લાંબી મેચનો રેકોર્ડ કાર્લોસ અલ્કારાઝના નામે હતો; બે વર્ષ પહેલાં, તેણે પાંચ સેટની રોમાંચક ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જેનિક સિનરને હરાવ્યો હતો.
El tenis definitivamente te extrañó 💙 pic.twitter.com/ekTFpZosyG— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
બીજા કયા ખેલાડીઓ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યા છે?
બેન શેલ્ટન હવે સેમિફાઇનલમાં 11મી ક્રમાંકિત ફ્રાન્સિસ ટિયાફોનો સામનો કરશે, કારણ કે ટિયાફોએ પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ જીતીને પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, અમેરિકન ફ્રાન્સિસ ટિયાફોએ પોતાના દેશબંધુ એલેક્સ મિશેલસનને હરાવીને યુએસ ઓપન 2026 સિંગલ્સ સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ટિયાફોએ પ્રથમ બે સેટ ગુમાવ્યા બાદ યાદગાર વાપસી કરીને મેચ જીતી અને અંતિમ ચારમાં સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું; આ તેનો ત્રીજો સેમિફાઇનલ દેખાવ છે. તેણે 10-પોઇન્ટ ટાઇ-બ્રેક જીતીને 4 કલાક અને 38 મિનિટ સુધી ચાલેલી મેચ 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6) ના સ્કોર સાથે જીતી લીધી. સમગ્ર મેચ દરમિયાન, ટિયાફોને દર્શકો તરફથી જબરદસ્ત સમર્થન મળ્યું.
અગાઉ, જેસિકા પેગુલાએ યુએસ ઓપન 2026 મહિલા સિંગલ્સ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. તેણીએ બે કલાક અને 21 મિનિટ ચાલેલા ક્વાર્ટરફાઇનલ મેચમાં એમ્મા નાવારોને 3-6, 6-4, 6-3 થી હરાવી હતી. આ સાથે, પેગુલા સતત ત્રીજા સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે.
દરમિયાન, વિશ્વની નંબર વન આરીના સબાલેન્કાએ પણ યુએસ ઓપન 2026 મહિલા સિંગલ્સ સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તેના ક્વાર્ટરફાઇનલ મેચમાં, સબાલેન્કાએ લિન્ડા નોસ્કોવાને 7-6(1), 3-6, 7-6(7) થી હરાવ્યું. આ જીતથી સબાલેન્કાની સતત ત્રીજી વખત યુએસ ઓપન જીતવાની આશા જીવંત રહી છે. હવે, જેસિકા પેગુલા અને આરીના સબાલેન્કા સેમિફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. અન્ય કેટેગરીમાં ક્વાર્ટરફાઇનલ મેચ હજુ રમવાના બાકી છે.
આ પણ વાંચો: