17 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા... બનાસકાંઠાના ઉર્વિલ પટેલની ધમાકેદાર બેવડી સદી
URVIL PATEL DOUBLE CENTURY: ગુજરાતના સ્ટાર બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલે 2026-27 રણજી ટ્રોફીમાં કેરળ સામે બેવડી સદી ફટકારી હતી.
Published : November 3, 2026 at 3:27 PM IST
URVIL PATEL DOUBLE CENTURY: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના વિસ્ફોટક વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલે 2026-27 રણજી ટ્રોફીમાં ગુજરાત વતી રમીને રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરી છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં કેરળ સામેની મેચના બીજા દિવસે, ઉર્વિલએ શાનદાર બેટિંગ કરી અને તેની ફર્સ્ટ ક્લાસ કારકિર્દીની પહેલી બેવડી સદી ફટકારી. આક્રમક જમણા હાથના બેટ્સમેનએ માત્ર 214 બોલમાં તેની બેવડી સદી પૂરી કરી.
17 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા
ઉર્વિલ પટેલે ઓફ સ્પિનર જલજ સક્સેનાની બોલ પર એક રન લઈને ઐતિહાસિક બેવડી સદી પૂરી કરી. તેની મેરેથોન અને આક્રમક ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 17 શાનદાર ચોગ્ગા અને 6 વિશાળ છગ્ગા ફટકાર્યા. ઉર્વિલની શક્તિશાળી ઇનિંગે ગુજરાતને તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં સરળતાથી 500 રનનો આંકડો પાર કરવામાં મદદ કરી, મેચમાં તેની સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવી.
🚨 BREAKING: URVIL PATEL SMASHES A DOUBLE CENTURY AGAINST KERALA! 💥🔥 WHAT A SENSATIONAL KNOCK! TAKE A BOW, URVIL! 👏 #UrvilPatel #IndianCricket #RanjiTrophy https://t.co/4MWhfWqvtr— Nirmoy (@NirmoySarm15806) November 3, 2026
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે સારા સમાચાર
યુવાન વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલને CSK માટે ભવિષ્યનો સ્ટાર માનવામાં આવે છે. ઉર્વિલ પટેલની આક્રમક ઇનિંગ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) કેમ્પને ચોક્કસ ખુશ કરશે. ઉર્વિલ પટેલે IPL 2026 દરમિયાન ચેપોક ખાતે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) સામે માત્ર 13 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારીને હેડલાઇન્સ બનાવી હતી. તે સુરેશ રૈનાનો લાંબા સમયથી ચાલતો રેકોર્ડ તોડીને IPL ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી ફટકારનાર CSK બેટ્સમેન બન્યો. તેણે તે T20 મેચમાં માત્ર 23 બોલમાં આઠ સિક્સર ફટકારીને 65 રન બનાવ્યા.
એમએસ ધોનીને પોતાનો આદર્શ માને છે
ઉર્વિલ, જે 2025 માં ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીના સ્થાને સીએસકેમાં જોડાયો હતો, તેણે તેના આદર્શ એમએસ ધોનીના માર્ગદર્શન હેઠળ રમવાનું પસંદ કર્યું. ઘરેલુ સિઝનમાં 67 બોલમાં 85 અને 72 બોલમાં 96 જેવી આક્રમક ઇનિંગ્સ પછી, આ રેડ-બોલ બેવડી સદી સાબિત કરે છે કે તે ફક્ત મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં જ નહીં, પણ લાંબા ફોર્મેટમાં પણ એક મહાન ખેલાડી છે. નોંધનીય છે કે તેણે આ મેચમાં ફક્ત 91 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી.
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