પાકિસ્તાનની જીતથી ભારતને મોટુ નુકશાન, WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં થયો ઉલટફેર

PAK vs SA 1st Test: નવા WTC ચક્રમાં, પાકિસ્તાને તેની પહેલી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 93 રનથી હરાવ્યું.

પાકિસ્તાને પ્રથમ ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 93 રનથી હરાવ્યું
પાકિસ્તાને પ્રથમ ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 93 રનથી હરાવ્યું (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 6:39 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાને 2025-27 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ચક્રમાં પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે. લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે બે મેચની શ્રેણીની પ્રથમ ટેસ્ટના ચોથા દિવસે પાકિસ્તાને દક્ષિણ આફ્રિકાને 93 રનથી હરાવ્યું. પાકિસ્તાનના 277 રનના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં મુલાકાતી ટીમ 183 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ડેવિડ બ્રાસોસે 54 અને રાયન રિકેલ્ટને 45 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન માટે, નૌમાન અલી અને શાહીન શાહ આફ્રિદીએ ચાર-ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે સાજિદ ખાને બે વિકેટ લીધી. નૌમાન અલીએ મેચમાં કુલ દસ વિકેટ લીધી, જે તેની 19મી ટેસ્ટમાં મેચમાં દસ કે તેથી વધુ વિકેટ લેવાની ત્રીજી વખત ઘટના હતી. તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે તેને મેન ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.

WTC પોઈન્ટ ટેબલ
WTC પોઈન્ટ ટેબલ (ICC)

PAK vs SA પહેલી ટેસ્ટ: મેચ કેવી રહી?

મેચની વાત કરીએ તો, પાકિસ્તાને પહેલી ઇનિંગમાં 378 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં સલમાન અલી આગા અને ઇમામ-ઉલ-હકે સૌથી વધુ 93 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાનો પહેલો ઇનિંગ 269 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે પાકિસ્તાનને 109 રનની લીડ મળી હતી. ટોની ડી જોર્ઝીએ 104 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે રાયન રિકેલ્ટને 71 રન બનાવ્યા હતા.

ત્યારબાદ પાકિસ્તાનનો બીજો ઇનિંગ 167 રનમાં પડી ગયો હતો, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાને જીત માટે 277 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો. જોકે, તેઓ બીજી ઇનિંગમાં 183 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા હતા. શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ 20 ઓક્ટોબરથી રાવલપિંડીમાં રમાશે.

WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ફેરફાર

પાકિસ્તાનની જીતથી ભારતને WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ક્લીન સ્વીપ કર્યા પછી ભારત ત્રીજા સ્થાને હતું, પરંતુ પાકિસ્તાનની જીતથી હવે તે ચોથા સ્થાને ધકેલાઈ ગયું છે, અને પાકિસ્તાન, એક મેચ જીતીને, 100 પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે બીજા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રણમાંથી ત્રણ મેચ જીતીને પ્રથમ સ્થાને રહ્યું છે.

