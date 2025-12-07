ક્રિકેટના અને સચિનના સૌથી મોટા ચાહક સુધીર ગૌતમ, જાણો તેમની જાણી અજાણી વાતો
Cricket Fan Sudhir Gautam: આપણા દેશમાં ક્રિકેટ ફક્ત એક રમત નથી પરંતુ એક લાગણી છે અને આ જુસ્સાને સુધીર કુમાર ચૌધરી કે, જેને સુધીર ગૌતમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેનાથી વધુ સારી રીતે કોઈ વ્યક્ત કરી શકતું નથી. ટીમ ઈન્ડિયા અને સચિન તેંડુલકર પ્રત્યેના તેમના અતૂટ પ્રેમે તેમને ક્રિકેટ ચાહકોમાં ઘર-ઘરમાં લોકપ્રિય બનાવ્યા છે. આપણે ભારતના સૌથી મોટા ક્રિકેટ પ્રેમી તરીકેની તેમની અનોખી સફર વિશે કેટલીક જાણી અજાણી વાતો પર એક નજર કરીએ છીએ.
સચિન તેંડુલકર માટે સુધિરની અતૂટ ચાહના
સચિનના સૌથી મોટા ચાહક સુધીર ગૌતમ, બિહારના મુઝફ્ફરપુરના દામોદરપુર ગામના રહેવાસી છે. સુધીર કુમાર ચૌધરી, જેને સુધીર ગૌતમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સચિન તેંડુલકર માટે સુધિરની અતૂટ ચાહના સુપ્રસિદ્ધ છે. તેઓ ભારતીય ધ્વજ અને સચિનનું નામ પોતાના શરીર પર લખે છે, અને ક્રિકેટના દિગ્ગજ વ્યક્તિએ ઘણી વખત તેમના જુસ્સાને વ્યક્તિગત રીતે સ્વીકાર્યો છે.
2011 વર્લ્ડ કપ જીત પછી, સચિન તેંડુલકર સાથે
રમત પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ એટલો તીવ્ર છે કે તેમણે એક વખત ધમકી આપી હતી કે જો તેમને ટીમ ઈન્ડિયાને રમતા જોવાની તક નહીં મળે તો તેઓ પોતાને આગ લગાવી દેશે, અને ક્રિકેટ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતી. ભારતની ઐતિહાસિક 2011 વર્લ્ડ કપ જીત પછી, સચિન તેંડુલકરે સુધીરને ટીમ સાથે ઉજવણી કરવા અને ટ્રોફી પકડી રાખવા માટે ડ્રેસિંગ રૂમમાં વ્યક્તિગત રીતે આમંત્રણ આપ્યું હતું - જે તેમના માટે એક સ્વપ્ન સાકાર થયું.
સુધીરની દરેક ભારતીય મેચમાં હાજરી
સુધીરે પોતાના જુસ્સાને આગળ વધારવા માટે નાણાકીય સ્થિરતા છોડી દીધી છે. તે સ્થાનિક મેચો માટે જાહેર સમર્થન અને BCCI તરફથી સ્પોન્સરશિપ પર આધાર રાખે છે, અને પોતાનું જીવન સંપૂર્ણપણે ભારતીય ક્રિકેટને સમર્પિત કર્યું છે. શંખ અને રંગીન શરીર સાથે, સુધીર દરેક ભારતીય ક્રિકેટ મેચમાં એક અલગ સ્થાન ધરાવે છે, તેમની માત્ર હાજરી સ્ટેડિયમના વાતાવરણના ઉત્સાહમાં વધારો કરે છે.
લગ્ન કરવા માંગતો નથી
સુધીરના પરિવારે તેને વારંવાર લગ્ન કરવા કહ્યું છે. પરંતુ સુધીર માને છે કે તેની પાસે કોઈ નોકરી અને રહેવા માટે કોઈ જગ્યા ન હોવાથી તે લગ્ન કરી શકતો નથી. તેણે પોતાનું આખું જીવન ક્રિકેટને સમર્પિત કર્યું છે. તે બીજું કંઈ વિચારી શકતો નથી.
