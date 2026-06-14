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'મોબાઈલમાંથી નજર હટાવીને મેદાનમાં આવો' રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ ક્રિકેટના મેદાનમાં અજમાવ્યો હાથ

પોરબંદરના દિલીપ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલા ક્રિકેટ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયા યુવાનો વચ્ચે પહોંચ્યા હતા.

રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા.
રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 8:39 PM IST

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પોરબંદર: પોરબંદરના દિલીપ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં આજે એક અનોખું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું, જ્યારે પોરબંદરના સાંસદ અને કેન્દ્રીય શ્રમ, રોજગાર તેમજ યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમી રમતગમત પ્રત્યે જાગૃતિનો સંદેશ આપ્યો. યુવા મોરચાના કાર્યકરો અને ખેલાડીઓ સાથે તેમણે ક્રિકેટનો આનંદ માણી યુવાનોને સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા.

પોરબંદરના દિલીપ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલા ક્રિકેટ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયા યુવાનો વચ્ચે પહોંચ્યા હતા. મેદાનમાં બેટિંગ અને ફિલ્ડિંગ કરી તેમણે યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમવાનો આનંદ માણ્યો હતો. આ દરમિયાન ખેલાડીઓ અને યુવા મોરચાના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનોને રમતગમતને જીવનનો અભિન્ન ભાગ બનાવવા અપીલ કરી હતી.

રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા. (Etv Bharat Gujarat)

ડૉ. માંડવિયાએ માત્ર બેટિંગ ન કરી. તેમણે ફિલ્ડિંગ કરી, બોલિંગ કરી, અને દરેક ચોગ્ગા પર તાળી પાડી. યુવાનોને કહ્યું — "શરીર સ્વસ્થ તો દેશ મસ્ત". આજે મોબાઈલમાંથી નજર હટાવીને મેદાનમાં આવો. ‘ફિટ ઇન્ડિયા’ સરકારનો નારા નથી, આપણી જરૂરિયાત છે. હું પણ રોજ 5 કિલોમીટર ચાલું છું. તમે પણ શરૂ કરો.અને હા, આગામી ‘સાંસદ ખેલ મહોત્સવ’ માટે મને મારી અડધી ક્રિકેટ ટીમ આજે અહીં જ મળી ગઈ છે.

રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા.
રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા. (Etv Bharat Gujarat)
રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા.
રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા. (Etv Bharat Gujarat)

‘સાંસદ ખેલ મહોત્સવ’ — ડૉ. માંડવિયાની પોતાની પહેલ. જેનો ઉદ્દેશ્ય ગામડે ગામડે રમતગમતને જીવંત કરવાનો છે. આજે તેમણે મેદાન પર ઉતરીને બતાવી દીધું કે નેતા માત્ર AC ઓફિસમાં બેસીને નીતિ નથી ઘડતા, ધૂળમાં રમીને જુસ્સો પણ ભરે છે. આ પહેલી વાર નથી. ડૉ. માંડવિયા ‘સાયકલ પર સાંસદ’ તરીકે ઓળખાય છે. 2019માં 150 કિમીની પદયાત્રા કરી હતી. આરોગ્ય મંત્રી હતા ત્યારે પણ ડોક્ટરોને કહેતા — "પહેલા પોતે ફિટ બનો".આજે રમતગમત મંત્રી તરીકે તેમણે પોતે બેટ પકડીને સંદેશ આપ્યો. અમને એમ કે મંત્રી આવે તો ભાષણ કરે. પણ સાહેબ તો અમારી સાથે પરસેવો પાડવા આવ્યા. હવે તો રોજ રમવું પડશે.

રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા.
રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા. (Etv Bharat Gujarat)
રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા.
રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા. (Etv Bharat Gujarat)

પોરબંદરના દિલીપ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડે આજે માત્ર મેચ ન જોઈ. તેણે જોયો એક વિચાર. વિચાર એ કે જ્યારે નેતા ખેલાડી બને, ત્યારે યુવાનો નાગરિકમાંથી દેશના ચેમ્પિયન બને છે.ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ આજે કોઈ યોજના લોન્ચ ન કરી. તેમણે ઉદાહરણ લોન્ચ કર્યું. મેદાન તમને હારતા શીખવે છે, અને હાર્યા પછી જીતતા પણ શીખવે છે. એટલે રમો, દોડો, જીવો. કારણ કે સ્વસ્થ યુવા જ સશક્ત ભારત બનાવશે. પોરબંદરની આ સવાર કદાચ સ્કોરબુકમાં નહીં નોંધાય. પણ સેંકડો યુવાનોના દિલમાં નોંધાઈ ગઈ. કારણ કે આજે ક્રિકેટ રમાઈ નહોતી... પ્રેરણા રમાઈ હતી.

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MANSUKH MANDAVIYA PLAYED CRICKET
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