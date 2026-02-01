ETV Bharat / sports

રમતગમત ક્ષેત્રે નવા યુગની શરૂઆત! નાણામંત્રીએ કેન્દ્રીય બજેટમાં એક મોટી જાહેરાત કરી

કેન્દ્રીય મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રમતગમતના સાધનોની કિંમત ઘટાડવાની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી. તેમણે ખેલો ઇન્ડિયા અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી.

કેન્દ્રીય મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ
કેન્દ્રીય મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NIRMALA SITHARAMAN ON KHELO INDIA: દેશનું કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 માં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રમતગમત અંગે એક મોટી જાહેરાત કરી. તેમના બજેટ ભાષણમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા અને સસ્તા રમતગમતના સાધનો માટે વૈશ્વિક કેન્દ્ર બનવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ પછી, તેમણે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા રમતગમતના સાધનોના ઉત્પાદન અને સંશોધનને ટેકો આપવા માટે એક ખાસ પહેલનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેમણે તેમના બજેટ ભાષણ દરમિયાન ખેલો ઇન્ડિયા અંગે પણ એક મોટી જાહેરાત કરી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે આગામી દાયકામાં રમતગમત ક્ષેત્રને પરિવર્તિત કરવા માટે ખેલો ઇન્ડિયા મિશન શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.

ખેલો ઇન્ડિયાની બદલાશે તસવીર

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રમતગમત ક્ષેત્રને પરિવર્તિત કરવા માટે ખેલો ઇન્ડિયા મિશન શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેમના ભાષણમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેલો ઇન્ડિયા મિશન રમતવીરોને વિવિધ સુવિધાઓ પૂરી પાડશે. તેમાં તાલીમ કેન્દ્રો દ્વારા સમર્થિત સંકલિત પ્રતિભા વિકાસનો સમાવેશ થશે. વધુમાં, કોચ અને સહાયક કર્મચારીઓનો વ્યવસ્થિત વિકાસ થશે. તે રમતગમત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીને પણ એકીકૃત કરશે. રમતગમત સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સ્પર્ધાઓ અને રમતોનું આયોજન કરવામાં આવશે. તાલીમ અને સ્પર્ધા માટે રમતગમતનું માળખાગત વિકાસ કરવામાં આવશે.

રમતગમતના સાધનો સસ્તા બનાવવા માટે સમર્થ પહેલનો પ્રસ્તાવ

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે તેમના બજેટ ભાષણ દરમિયાન રમતગમતના સાધનોના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે "સમર્થ પહેલ" નામની એક નવી પહેલનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. આ પહેલ દેશમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા રમતગમતના સાધનોનું ઉત્પાદન સક્ષમ બનાવશે. નાણાંમંત્રીની આ પહેલ મેક ઇન ઇન્ડિયાને પણ મજબૂત બનાવશે. રમતગમતના સાધનોની આયાત પર નિર્ભરતા ઓછી થશે અને સ્થાનિક કંપનીઓને વૈશ્વિક બજારમાં સ્પર્ધાત્મક બનવાની તક મળશે. આ વર્ષે યોજાનારી એશિયન ગેમ્સ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સને ધ્યાનમાં રાખીને આ બજેટ મહત્વપૂર્ણ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. Budget 2026: કેન્સર અને ડાયાબિટીસની સારવાર સસ્તી થશે, રૂ.10,000 કરોડની 'બાયોફાર્મા શક્તિ'થી બદલાશે ભારતની હેલ્થ
  2. Union Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 7 હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરની જાહેરાત કરી
  3. Union Budget 2026: નાણામંત્રી સીતારમણે ત્રણ નવી ઓલ ઈન્ડિયા આયુર્વેદિક ઈન્સ્ટિટ્યૂટની જાહેરાત કરી

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
NIRMALA SITHARAMAN ON KHELO INDIA
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.