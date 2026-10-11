સ્મૃતિ મંધાના યુનિસેફ ઇન્ડિયાની 'સેલિબ્રિટી એડવોકેટ' બની, સચિન તેંડુલકરે સ્વાગત કર્યું
સ્મૃતિ મંધાનાની નિમણૂકનો હેતુ બાળકોના અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને છોકરીઓ માટે સમાન તકો ઊભી કરવાના પ્રયાસોને મજબૂત બનાવવાનો છે.
Published : October 11, 2026 at 7:07 PM IST
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની નવી કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાને વધુ એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. યુનિસેફ (UNICEF) ઈન્ડિયાએ તેમને પોતાના 'સેલિબ્રિટી એડવોકેટ' તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય બાળકોના અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને ખાસ કરીને રમતગમતના ક્ષેત્રમાં છોકરીઓ માટે સમાન તકો ઊભી કરવાના પ્રયાસોને મજબૂત કરવાનો છે.
'સેલિબ્રિટી એડવોકેટ' તરીકે, તેઓ કિશોરીઓને સશક્ત બનાવવા, તેમના સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતાને સાકાર કરવામાં મદદ કરતી પહેલોને સમર્થન આપશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, મંધાનાને આ જવાબદારી રવિવારે 'આંતરરાષ્ટ્રીય બાળકી દિવસ' (International Day of the Girl) નિમિત્તે સોંપવામાં આવી હતી. આ દિવસ છોકરીઓના અધિકારો, સુરક્ષા, ક્ષમતા અને નેતૃત્વ તેમજ તેમની પસંદગીઓને મર્યાદિત કરતા અવરોધો તરફ ધ્યાન દોરે છે.
Welcome to the UNICEF family, Smriti Mandhana. 🩵 UNICEF India is delighted to announce @mandhana_smriti as our newest Celebrity Advocate. Together, we’ll champion the rights and well-being #ForEveryChild. https://t.co/uBMWelocdW— UNICEF India (@UNICEFIndia) October 11, 2026
મંધાનાની પ્રતિક્રિયા
આ નવી જવાબદારી પર, મંધાનાએ કહ્યું કે તે આ ભૂમિકા નિભાવવામાં ગર્વ અનુભવે છે, અને ભાર મૂક્યો કે કેવી રીતે તકો અને હિંમત સુધી પહોંચવાથી બાળકોને તેમના સપના સિદ્ધ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. તેણે કહ્યું, 'યુનિસેફ ઈન્ડિયામાં સેલિબ્રિટી એડવોકેટ તરીકે જોડાવું મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. ક્રિકેટ રમતા મોટા થઈને મેં શીખ્યું કે દરેક સપનાની શરૂઆત તકથી થાય છે. સખત મહેનત, નિશ્ચય અને પ્રોત્સાહન સાથે, તે તક કંઈક અસાધારણ બની શકે છે. દરેક બાળક અને યુવાનોને મોટા સપના જોવાની અને તેમની પૂર્ણ ક્ષમતા સુધી પહોંચવાની તક મળવી જોઈએ.
તેંડુલકરે સ્વાગત કર્યું
ક્રિકેટ દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરે નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું. દક્ષિણ એશિયા માટે યુનિસેફના રાજદૂત તેંડુલકરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "યુનિસેફ ઇન્ડિયા પરિવારમાં આપનું સ્વાગત છે, સ્મૃતિ મંધાના. તમે મેદાન પર લાખો લોકોને પ્રેરણા આપો છો, અને મને ખબર છે કે તમે મેદાનની બહાર પણ બાળકોના અધિકારો માટે એક મહાન અવાજ બનશો."
Welcome to the @UNICEFIndia family, @mandhana_smriti! You inspire millions on the field, and I know you will be a brilliant voice for children’s rights off it.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 11, 2026
મંધાનાએ અગાઉ લિંગ સમાનતા અને જીવન કૌશલ્ય પર કેન્દ્રિત યુનિસેફ-આઈસીસી અભિયાનો તેમજ યુનિસેફના "પ્રોમિસ ટુ ચિલ્ડ્રન" અભિયાનને સમર્થન આપ્યું છે.
યુનિસેફ ઇન્ડિયાએ શું કહ્યું?
યુનિસેફ ઇન્ડિયાના પ્રતિનિધિ સિન્થિયા મેકકેફ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "એક ઉભરતી યુવા ખેલાડીથી વૈશ્વિક ક્રિકેટ આઇકોન સુધીની સ્મૃતિની સફર છોકરીઓને બતાવે છે કે જ્યારે પ્રતિભાને તક મળે છે ત્યારે શું શક્ય છે. એવા સમયે જ્યારે ભારતમાં બાળકો અને યુવાનોની વિશ્વની સૌથી મોટી વસ્તી છે, ત્યારે છોકરીઓના અધિકારો, નેતૃત્વ અને સુખાકારીમાં રોકાણ કરવું એ દેશ કરી શકે તેવું સૌથી બુદ્ધિશાળી રોકાણ છે. દરેક છોકરીને શીખવા, રમવા, નેતૃત્વ કરવાની અને તેની ક્ષમતાને પૂર્ણ કરવાની તક મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમે સ્મૃતિ સાથે કામ કરવા માટે ઉત્સાહિત છીએ."
એ પણ નોંધનીય છે કે હરમનપ્રીત કૌરે કેપ્ટનશીપ છોડી દીધા પછી આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં મંધાનાને મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી. અર્જુન એવોર્ડ વિજેતા, મંધાના મહિલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તે વિશ્વની ટોચની ક્રમાંકિત મહિલા ODI બેટ્સમેન છે અને બે વાર ICC મહિલા ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ જીતી ચૂકી છે.
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