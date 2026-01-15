ETV Bharat / sports

અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભારતની શાનદાર શરુઆત, USAને 6 વિકેટથી હરાવ્યું

ભારતીય અંડર-19 ટીમે યુએસએને હરાવીને વર્લ્ડ કપની શરૂઆત જીત સાથે કરી.

ભારતીય અંડર-19 ટીમ
ભારતીય અંડર-19 ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND U19 vs USA U19: ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થઈ ગયો છે. પહેલા દિવસે, ભારતે વરસાદથી પ્રભાવિત મેચમાં USA ને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. ભારતીય કેપ્ટન આયુષે ટોસ જીતીને USA ને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. USA તેની સંપૂર્ણ 50 ઓવર રમવામાં નિષ્ફળ ગયું, 35.2 ઓવરમાં 107 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું .

અભિજ્ઞાન કુંડુની શાનદાર બેેટિંગ

વૈભવ આ મેચમાં સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નહીં અને 2 રન બનાવીને આઉટ થયો. કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ 19 રન બનાવ્યા, જ્યારે વેદાંતે 2 રન બનાવ્યા. વિહાન મલ્હોત્રા 18 રન બનાવીને આઉટ થયો. અભિજ્ઞાન કુંડુએ અણનમ 42 રન બનાવ્યા, જ્યારે કનિષ્ક ચૌહાણ 10 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. ભારતે 25 રનમાં પોતાની પહેલી ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી, પરંતુ અભિજ્ઞાને ઈનિંગને સ્થિર કરી અને મેદાનમાં પાછો ફર્યો અને ફક્ત વિજય મેળવ્યો.

હેનિલ પટેલે 5 વિકેટ લીધી

યુએસએ માટે, નીતિશ સુદિનીએ સૌથી વધુ 36 રન બનાવ્યા, જ્યારે અદનીત ઝાંબે 18, સાહિલ ગર્ગ અને અર્જુન મહેશે 16-16 રન બનાવ્યા. સબ્રિશ પ્રસાદે 7, અદિત કપ્પાએ 5, અમોઘ અરેપલ્લીએ 3 અને ઉત્કર્ષ શ્રીવાસ્તવ અને ઋષભ શિમ્પીએ અણનમ રહ્યા. રિત્વિક અપ્પીડી ખાતું ખોલાવ્યા વિના અણનમ રહ્યો હતો. ભારત તરફથી હેનીલ પટેલે સૌથી વધુ 5 વિકેટ લીધી હતી જ્યારે દિપેશ દેવેન્દ્રન, આરએસ એમ્બ્રીસ, ખિલન પટેલ અને વૈભવ સૂર્યવંશીએ 1-1 વિકેટ લીધી હતી.

વૈભવ સૂર્યવંશીએ બનાવ્યો રેકોર્ડ

વૈભવે યુએસએ સામે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં રમનાર વિશ્વનો સૌથી યુવા ખેલાડી બની ગયો. તેણે 14 વર્ષ અને 294 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી. તેણે કેનેડિયન ખેલાડી નીતિશ કુમારને પાછળ છોડી દીધો, જેમણે 15 વર્ષ અને 245 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. નીતિશ કુમાર કેનેડિયન ખેલાડી હતા, પરંતુ તે ભારતીય મૂળના હતા.

ભારતની પ્લેઈંગ-11: આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, વેદાંત ત્રિવેદી, વિહાન મલ્હોત્રા, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), હરવંશ પાંગલિયા, આરએસ એમ્બ્રીસ, કનિષ્ક ચૌહાણ, હેનીલ પટેલ, દિપેશ દેવેન્દ્રન, ખિલાન પટેલ.

યુએસએની પ્લેઈંગ-11: ઉત્કર્ષ શ્રીવાસ્તવ (કેપ્ટન), અમરિન્દર ગિલ, સાહિલ ગર્ગ, અર્જુન મહેશ (વિકેટકીપર), ઋત્વિક અપ્પીડી, અદનીત ઝામ્બ, અમોઘ અરેપલ્લી, નીતીશ સુદિની, સબરીશ પ્રસાદ, શિવ શની, અદિત કપ્પા, ઋષભ શિમ્પ.

આ પણ વાંચોઃ

  1. ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો જોવા મળ્યો ક્રેઝ, ટિકિટ વેચાણ શરૂ થયાના થોડી મિનિટોમાં જ વેબસાઇટ ક્રેશ
  2. રાજકોટ વન-ડેમાં વિરાટ કોહલીને મળવા ચાહક મેદાનમાં પહોંચ્યો, જુઓ વિડીયો

TAGGED:

UNDER19 WORLD CUP 2026
IND VS USA
INDIA BEAT USA BY 6 WICKETS
DLS
IND U19 VS USA U19

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.