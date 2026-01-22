ભાવનગરમાં અંડર-14ની સુરેન્દ્ર રશ્મિ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ, 19 શાળાઓની ટીમોએ ભાગ લીધો
ભાવનગર શહેરના ભરુચા એટલે સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ કલબ દ્વારા સુરેન્દ્ર રશ્મિ કપનો પ્રારંભ થયો છે.
Published : January 22, 2026 at 7:47 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 7:54 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરના જુના સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ ખાતે અંડર-14ની સુરેન્દ્ર રશ્મિ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ થયો છે. શાળાની ક્રિકેટની ટીમોએ ભાગ લીધો છે. કહેવાય છે કે, ક્રિકેટમાં પ્રથમ પગથીયું ભાવનગરના અંડર-14ના ખેલાડીઓ માટે છે. હાલ રોજની મેચ રમાઈ એહી છે. આગામી 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ ફાઇનલ રમાનાર છે. ત્યારે ખેલાડીઓ માટે કેમ છે સુરેન્દ્ર રશ્મિ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ પગથીયું ચાલો જાણીએ.
35 વર્ષ જરતા વધુ સમયથી ચાલતી ટુર્નામેન્ટ
ભાવનગરના સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબ ખાતેના સભ્ય પ્રકાશભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, સુરેન્દ્ર રશ્મિ કપ છેલ્લા 35 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી રમાય છે. 19 શાળાના બાળકોએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો છે. ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબ દ્વારા આયોજન કરાયું છે. બાળકોનું આ પગથિયું કહેવાય છે તે પાર કરીને અન્ડર-16, અંડર-19 અને અંડર-23 માં પહોંચશે તેવું મારું માનવું છે તે લોકોને એક પ્લેટફોર્મ મળશે. સૌરાષ્ટ્રની રણજીની ટીમમાં ભાવનગરના સાત જેટલા ખેલાડીઓ છે. આમ ટેલેન્ટ વાળા બાળકોને આ પ્રકારની ટુર્નામેન્ટ દ્વારા પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવે છે.
સિમેન્ટ પીચ અને ટફ પીચને ખેલાડી જાણે
સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબમાં આવેલી ટીમના કોચ કૃણાલ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, સૌથી પહેલા બાળકોને પ્રેક્ટિસ જરૂરી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ઘણું શીખવા મળે છે હારજીત ગૌણ બાબત છે નેટમાં રમતા હોય કોઈ ફરક નથી પડતો સિમેન્ટ પીચ હોય છે પણ આ ટુર્નામેન્ટમાં ટફ વિકેટ હોય છે તો ક્રિકેટમાં બોલ રોકાઈને આવે. મેચમાં શરૂ કરતાં અને પૂરી કરતાં ટુર્નામેન્ટમાં ખેલાડીઓ શીખે છે જેમ પહેલા ચાલતા શીખે પછી દોડતા શીખે તે રીતે.
ચેતન સાકરિયા, શેલ્ડન જેક્શન રમ્યા આ ટુર્નામેન્ટ
સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબમાં બાળકોને શીખવાડતા અને પ્લેયર રહેલા મહેબુબભાઇ પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, સુરેન્દ્ર રશ્મિ કપ, આર ડી ઝાલા કપ કરતા પણ જૂની છે અમારા સમયનો હું પણ તે મારા રમેલો છું. ચેતન સાકરીયા, ચિરાગ જાની, યુવરાજ અને હાર્વિક દેસાઈ છે. આ બધા અહીંથી રમીને આગળ ગયા છે. આ સૌરાષ્ટ્રના બેસ્ટ પ્લેયર છે ટેમ્પરામેંટ જોઈએ પ્રેક્ટિસમાં મળે પણ મેચમાં પોતાનું ટેલેન્ટ બતાવવા મહેનત કરવી પડે છે.
