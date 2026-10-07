ભાવનગરમાં રાજ્યની અંડર- 14 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની શરુઆત, 24 ટીમોએ લીધો ભાગ
સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ કલબ ખાતે અંડર-14ની રાજ્ય કક્ષાની ટીમો વચ્ચે જંગનો પ્રારંભ થયો છે. Etv Bharat એ કોચ અને ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી.
Published : October 7, 2026 at 4:56 PM IST
ભાવનગર: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝની 5 મેચોની T20 મેચ શ્રેણી, ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં ભરૂચા કલબ ખાતે અંડર-14ના બાળકોની મેચો ચાલી રહી છે. જો કે આ મેચો રાજ્યની વિવિધ એકેડેમીની ટીમ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ગુજરાતની અલગ અલગ જિલ્લાની ટીમો વચ્ચે છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલતી મેચમાં હવે નોકાઉટ મેચનો તબક્કો શરૂ થયો છે. આ પ્રકારની લીગ મેચથી બાળકોને ઉત્સાહિત છે. બાળકો અને કોચ શું કહે છે. આ પ્રકારની લીગ મેચને લઈને ચાલો જાણીએ.
અંડર-14 રાજ્ય કક્ષાની ટુર્નામેન્ટ
ભાવનગર શહેરના સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબ ખાતે ઓલ ગુજરાત અંન્ડર-14 ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં રોજની બે મેચો રમાડવામાં આવી રહી છે. હાલમાં નોકાઉટની મેચો ચાલી રહી છે, ત્યારબાદ ફાઇનલ મેચ રમાડવામાં આવશે. જો કે અંડર-14ના બાળકોને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો પ્રયાસ છે ત્યારે Etv Bharat એ કોચ અને ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. શું કહે છે તેને પણ વિગતથી જાણીએ.
કેટલી ટીમોએ લીધો ભાગ ટુર્નામેન્ટમાં
ટુર્નામેન્ટનું સંચાલન કરતા સુરેશભાઈ રબારીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર એટલે ગુજરાતની કુલ 24 એકેડેમીની ટીમો છે. પહેલી વખત ટુર્નામેન્ટમાં બધી ટીમ બુક થઈ ગઈ હતી, ત્યારે અંડર-14ની ટીમો છે. હાલમાં નોકાઉટ મેચો ચાલી રહી છે. બાદમાં ફાઇનલ રમાડવામાં આવશે. ગુજરાતની સારી એકેડેમી છે, જેમાં અમદાવાદ,અમરેલી, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, તાલાલા, ગીર અને ઘોઘાની છે કે જેમાં ગ્રામ્ય કક્ષાના બાળકોને પણ મોકો મળી રહ્યો છે.
અંન્ડર-14 ના ખેલાડીઓએ આપ્યો મત
ચાલતી ટુર્નામેન્ટને લઈને Etv Bharat એ ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. જો કે આ ચાલતી ટુર્નામેન્ટની મેચોમાં યુવતીઓને પણ સ્થાન ખેલાડી તરીકે આપવામાં આવ્યું છે ત્યારે પ્રાચી ચાંપાનેરીએ જણાવ્યું હતું કે, હું સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું. અંડર-14 લીગ રમાઈ રહી છે અમારે ગર્લ્સને રમવાનો ચાન્સ મળ્યો છે. આમ તો ગર્લ્સને કોઈ ચાન્સ એટલો બધો મળતો નથી પણ આ પ્રકારની મેચોથી એક પ્લેટફોર્મ મળે છે અને અહીંનો સ્ટાફ પણ સારું એવું મોટીવેશન આપે છે જ્યારે પૂર્વ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા અંડર-14 ટુર્નામેન્ટ છે જે અમારા માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અમે સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબનો આભાર માનીએ છીએ. શિક્ષણમાં સારા માર્ક લેવા મહેનત કરતા હોઈએ છીએ તેમ અહીંયા પણ અમારે મહેનત હોય છે.
દરેક પ્લેટફોર્મ પર લીગ રમાડવાનો પ્રયત્ન
સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબ અને ઘરશાળા એકેડેમી વચ્ચે આજે નોક આઉટની મેચ હતી, ત્યારે સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબ ટીમના કોચ મહેબૂબભાઈ પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબમાંથી ઘણા એવા સારા પ્લેયરો નીકળ્યા છે. જેને ઇન્ડિયા લેવલે સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલું છે. અમે અંડર-14 ની લીગ રમાડી રહ્યા છીએ અને અંડર-16 ની પણ કરીશું અને ત્યારબાદ અંડર-19 નું પણ આયોજન કરીશું. અમારા કોચ તરીકે મહેનત ખૂબ હોય છે. જો કે અહીંથી વર્લ્ડમાં ટુર પણ જાય છે લંડન, કેન્યા, નાયરેબી. અમને સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ ક્લબનો ખૂબ સહયોગ છે. છોકરાઓને એક પ્લેટફોર્મ મળે અને જેમ મેચો રમે તેમ તેનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને તે સારું પ્રદર્શન કરે છે.
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