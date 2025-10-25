ETV Bharat / sports

ભારતીય ફૂટબોલ ચાહકોને મોટો ઝટકો, મેસ્સીની કેરળ આવવાની સંભાવના ખતમ

આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશન દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા નવેમ્બરના સમયપત્રકમાં કેરળનું નામ સામેલ નથી.

મેસ્સીની ટીમની કેરળ આવવાની શક્યતાઓ ખતમ થઈ ગઈ છે.
મેસ્સીની ટીમની કેરળ આવવાની શક્યતાઓ ખતમ થઈ ગઈ છે. (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 3:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતીય ફૂટબોલ ચાહકોને મોટો ફટકો પડ્યો જ્યારે આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશન (AFA) એ તેનું નવેમ્બર શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું, જેમાં કેરળનો સમાવેશ નહોતો. આનાથી ચાહકો નિરાશ થયા. ત્યારબાદ એવું કહેવામાં આવ્યું કે આર્જેન્ટિના અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમો નવેમ્બરમાં મૈત્રીપૂર્ણ મેચ રમવા માટે કેરળ જશે નહીં. આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશન અનુસાર, નવેમ્બરમાં ફક્ત એક જ મેચનું આયોજન છે, અને તે 14 નવેમ્બરે અંગોલા સામે હશે.

એસોસિએશનના શેડ્યૂલ મુજબ, આર્જેન્ટિના પહેલા નવેમ્બરમાં તાલીમ માટે સ્પેન જશે, ત્યારબાદ અંગોલાની રાજધાની લુઆન્ડામાં મૈત્રીપૂર્ણ મેચ રમશે. આ પછી, ટીમ સ્પેન પરત ફરશે અને 18 નવેમ્બર સુધી તાલીમ ચાલુ રાખશે. એ નોંધવું જોઈએ કે FIFA પાસે 18 નવેમ્બર સુધી મૈત્રીપૂર્ણ મેચ માટે વિન્ડો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ તેનું નવેમ્બર શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું

આનાથી લગભગ ખાતરી થઈ ગઈ છે કે મેસ્સીની ટીમ આ વર્ષે કેરળની મુલાકાત લેશે નહીં. દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેનું નવેમ્બર શેડ્યૂલ પણ જાહેર કર્યું છે, જેમાં તેઓ નવેમ્બરમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની યાત્રા કરશે, જ્યાં તેમની પહેલી મેચ 14 નવેમ્બરે વેનેઝુએલા સામે હશે. બીજી મેચ 18 નવેમ્બરે કોલંબિયા સામે છે.

AFA એ પહેલા શું કહ્યું હતું?

આ પહેલા, 23 ઓગસ્ટના રોજ, આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશન (AFA) એ સત્તાવાર રીતે જણાવ્યું હતું કે આર્જેન્ટિના અને ઓસ્ટ્રેલિયા નવેમ્બરમાં કોચીમાં એક મૈત્રીપૂર્ણ મેચ રમશે. જોકે, તેના ફેસબુક પેજ પર, તેણે હવે તેની ટીમના નવેમ્બરના સમયપત્રકમાંથી કેરળને દૂર કરી દીધું છે, જે દર્શાવે છે કે તેની ટીમ હવે કેરળની મુલાકાત લેશે નહીં.

કેરળમાં તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી

કેરળમાં આ મૈત્રીપૂર્ણ મેચની તૈયારીઓ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી કેરળમાં પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચ કોચીના જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમમાં રમવાની હતી. પરિણામે, સ્ટેડિયમનું FIFA ધોરણોને પૂર્ણ કરવા માટે નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. સ્ટેડિયમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પણ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા હતા. કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાયી વિજયનની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. ઈન્દોરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ખેલાડીઓની બાઈક સવારે કરી છેડતી, આરોપીની ધરપકડ

TAGGED:

ARGENTINA
ARGENTINA FOOTBALL TEAM
LIONEL MESSI
LIONEL MESSI IN INDIA
ARGENTINA TEAM VISIT IN KERALA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.