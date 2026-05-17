ITALIAN OPEN: એલિના સ્વિટોલીનાએ ઇટાલિયન ઓપન ટાઇટલ જીત્યું, ફાઇનલમાં કોકો ગૌફને હરાવી

યુક્રેનિયન ટેનિસ ખેલાડી એલિના સ્વિટોલીનાએ ત્રણ સેટના મુકાબલામાં કોકો ગૌફને હરાવીને ત્રીજી વખત ઇટાલિયન ઓપન જીત્યું.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 4:58 PM IST

રોમ–Elina Svitolina: યુક્રેનિયન ટેનિસ ખેલાડી એલિના સ્વિટોલીનાએ ત્રણ સેટની સખત લડાઈમાં કોકો ગૌફને હરાવીને ત્રીજી વખત ઇટાલિયન ઓપન જીત્યું. લગભગ ત્રણ કલાક ચાલેલી સ્પર્ધામાં, સ્વિટોલીનાએ ગૌફને 6-4, 6-7 (3), 6-2 થી હરાવ્યું. 2018 માં ઇટાલિયન ઓપન જીત્યા પછી આ તેણીનો પહેલો WTA 1000 ટાઇટલ છે. યુક્રેનિયન ખેલાડીએ 2017 માં આ સ્થળે પણ ટાઇટલ જીત્યું હતું.

સેમિફાઇનલમાં ઇગા સ્વિઆટેકને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચેલી સેકન્ડ સીડ એલેના રાયબાકીના અને સ્વિટોલીના જે સેમિફાઇનલમાં ઇગા સ્વિઆટેકને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, ગયા વર્ષની રનર-અપ, ગૌફ સામે શરૂઆતમાં દબાણ હેઠળ દેખાઈ હતી, જે પહેલા સેટમાં 2-4 થી પાછળ હતી. મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આઠમી ગેમમાં આવ્યો, જ્યારે ગૌફે 40-0 ની લીડ બનાવ્યા પછી બે વાર ડબલ-ફોલ્ટ કર્યો, જેનાથી સ્વિટોલીનાને બ્રેક બેક કરવાની તક મળી. સિન્હુઆના અહેવાલ મુજબ, યુક્રેનિયન ખેલાડી સ્વિટોલીનાએ નવમી ગેમમાં પોતાની સર્વિસ જાળવી રાખી પ્રક્રિયામાં ત્રણ બ્રેક પોઈન્ટ બચાવ્યા અને સેટ 6-4 થી પોતાના નામે કર્યો.

બીજા સેટમાં સ્વિટોલીના અને ગૌફ વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો જોવા મળ્યો. ગૌફે 11મી ગેમમાં મહત્વપૂર્ણ બ્રેક મેળવ્યો; જોકે, જ્યારે તે સેટ માટે સર્વિસ કરી રહી હતી, ત્યારે સ્વિટોલીનાએ તરત જ પોતાનો બ્રેક મેળવવા માટે વાપસી કરી, જેનાથી સ્પર્ધા ટાઇબ્રેકમાં પહોંચી ગઈ. ગૌફે ટાઇબ્રેકમાં શાનદાર ફોર્મ દર્શાવ્યું, સેટ 7-3 થી જીતીને મેચ બરાબર કરી.

પાંચમી અને સાતમી ગેમમાં સર્વિસ બ્રેક કરીને સ્વિટોલીનાએ નિર્ણાયક સેટમાં ફરીથી નિયંત્રણ મેળવ્યું. ચેમ્પિયનશિપ માટે સેવા આપતી વખતે, તેણીએ બેકહેન્ડ વોલીથી વિજય મેળવતા પહેલા ત્રણ બ્રેક પોઈન્ટ બચાવ્યા. આ જીત રોમમાં તેણીનો ત્રીજો સિંગલ્સ ટાઇટલ અને તેણીની કારકિર્દીનો 20મો WTA સિંગલ્સ ટાઇટલ છે.

મેચ બાદ, સ્વિટોલીનાએ કહ્યું, "તે ચોક્કસપણે ખૂબ જ મુશ્કેલ લડાઈ હતી." આગળ કહ્યું, "આખી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન મેં જે રીતે મારી ગભરાટ નિયંત્રિત કરી તેનાથી હું ખૂબ ખુશ છું." પુરુષોના ડ્રોમાં, વિશ્વના નંબર વન જેનિક સિનરે શનિવારે સાતમી ક્રમાંકિત ડેનિલ મેદવેદેવ સામે વરસાદથી વિક્ષેપિત સેમિફાઇનલ મેચ પૂર્ણ કરી. તેણે ફાઇનલમાં 6-2, 5-7, 6-4 થી વિજય સાથે પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું, જ્યાં તેનો સામનો 23મા ક્રમાંકિત કેસ્પર રુડ સાથે થશે.

