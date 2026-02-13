UAE W BEAT INDIA W: પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા ભારતની UAE ટીમ સામે 7 વિકેટથી હાર
આજે ભારતીય મહિલા A ટીમ અને UAE મહિલા ટીમ વચ્ચે મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ મેચ રમાઈ હતી.
Published : February 13, 2026 at 8:21 PM IST
IND AW vs UAE W: 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ભારતીય મહિલા A ટીમ અને UAE મહિલા A ટીમ વચ્ચે મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં મુકાબલો થયો. UAE એ ભારતીય A ટીમને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. ભારતીય ટીમ બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં નિષ્ફળ ગઈ. અનુષ્કા શર્મા સિવાય, કોઈ પણ ભારતીય ખેલાડી પ્રભાવિત કરી શકી નહીં. દરમિયાન, UAE એ 7 વિકેટથી મેચ જીતીને પોતાનો વિજય ક્રમ ચાલુ રાખ્યો. ભારતીય મહિલા ટીમ હવે 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે પોતાનો આગામી મુકાબલો રમશે.
ભારત A એ 130 રન બનાવ્યા
ભારતીય મહિલા A ટીમ માટે, હુમૈરા કાઝીએ 3 બોલમાં 3 રન બનાવ્યા, જ્યારે દિનેશ વૃંદાએ 13 બોલમાં 16 રન બનાવ્યા. તેજલ હસબનીસે પણ 3 બોલમાં 1 રન બનાવ્યા. અનુષ્કા શર્માએ 45 બોલમાં 47 રન બનાવીને ભારતની સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની. રાધા યાદવે પણ 10 બોલમાં 7 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, તનુજા કંવરે 25 બોલમાં 34 રનની ઇનિંગ રમી. ભારતીય મહિલા ટીમ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 130 રન જ બનાવી શકી. યુએઈ તરફથી સમૈરા ધર્નીધર્કાએ ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે વૈષ્ણવી મહેશ અને ઈશા ઓક્ષાએ બે-બે વિકેટ લીધી હતી.
Esha Oza steers UAE to a historic victory as they kick off their campaign in perfect fashion 🇦🇪#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #INDWvUAEW #ACC pic.twitter.com/zO3mK2d5Xh— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 13, 2026
UAE એ લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું
131 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી યુએઈની ઓપનર અને કેપ્ટન ઈશા ઓઝાએ શાનદાર શરૂઆત અપાવી. તેણીએ 61 બોલમાં અણનમ 72 રન બનાવ્યા. તીર્થા સતીશે 16 બોલમાં 10 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, સમૈરા ધરણીધરકાએ 31 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી રાધા યાદવે એક વિકેટ અને પ્રેમા રાવતે એક વિકેટ લીધી. યુએઈએ 19.2 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 131 રન બનાવીને સાત વિકેટથી મેચ જીતી લીધી.
