ETV Bharat / sports

UAE W BEAT INDIA W: પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા ભારતની UAE ટીમ સામે 7 વિકેટથી હાર

આજે ભારતીય મહિલા A ટીમ અને UAE મહિલા ટીમ વચ્ચે મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ મેચ રમાઈ હતી.

ભારતીય મહિલા A ટીમની કેપ્ટન અને UAE મહિલા A ટીમની કેપ્ટન
ભારતીય મહિલા A ટીમની કેપ્ટન અને UAE મહિલા A ટીમની કેપ્ટન (ASIA CUP X HANDLE)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 13, 2026 at 8:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IND AW vs UAE W: 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ભારતીય મહિલા A ટીમ અને UAE મહિલા A ટીમ વચ્ચે મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં મુકાબલો થયો. UAE એ ભારતીય A ટીમને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. ભારતીય ટીમ બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં નિષ્ફળ ગઈ. અનુષ્કા શર્મા સિવાય, કોઈ પણ ભારતીય ખેલાડી પ્રભાવિત કરી શકી નહીં. દરમિયાન, UAE એ 7 વિકેટથી મેચ જીતીને પોતાનો વિજય ક્રમ ચાલુ રાખ્યો. ભારતીય મહિલા ટીમ હવે 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે પોતાનો આગામી મુકાબલો રમશે.

ભારત A એ 130 રન બનાવ્યા

ભારતીય મહિલા A ટીમ માટે, હુમૈરા કાઝીએ 3 બોલમાં 3 રન બનાવ્યા, જ્યારે દિનેશ વૃંદાએ 13 બોલમાં 16 રન બનાવ્યા. તેજલ હસબનીસે પણ 3 બોલમાં 1 રન બનાવ્યા. અનુષ્કા શર્માએ 45 બોલમાં 47 રન બનાવીને ભારતની સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની. રાધા યાદવે પણ 10 બોલમાં 7 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, તનુજા કંવરે 25 બોલમાં 34 રનની ઇનિંગ રમી. ભારતીય મહિલા ટીમ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 130 રન જ બનાવી શકી. યુએઈ તરફથી સમૈરા ધર્નીધર્કાએ ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે વૈષ્ણવી મહેશ અને ઈશા ઓક્ષાએ બે-બે વિકેટ લીધી હતી.

UAE એ લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું

131 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી યુએઈની ઓપનર અને કેપ્ટન ઈશા ઓઝાએ શાનદાર શરૂઆત અપાવી. તેણીએ 61 બોલમાં અણનમ 72 રન બનાવ્યા. તીર્થા સતીશે 16 બોલમાં 10 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, સમૈરા ધરણીધરકાએ 31 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી રાધા યાદવે એક વિકેટ અને પ્રેમા રાવતે એક વિકેટ લીધી. યુએઈએ 19.2 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 131 રન બનાવીને સાત વિકેટથી મેચ જીતી લીધી.

આ પણ વાંચો:

  1. વેલેન્ટાઇનના દિવસે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં, સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો
  2. IPL 2026: રાજસ્થાન રોયલ્સે કેપ્ટનની જાહેરાત કરી, રવિન્દ્ર જાડેજા નહીં આ ખેલાડીને મળી જવાબદારી

TAGGED:

UAE W BEAT INDIA W A
IND VS UAE
WOMANS ASIA CUP RISING STARS
INDIA W A TEAM
IND AW VS UAE W

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.