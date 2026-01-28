ETV Bharat / sports

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ: વિહાન મલ્હોત્રાની શાનદાર સદી, સુપર સિક્સમાં ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 204 રનથી હરાવ્યું.

ભારતીય અંડર-19 ટીમે સુપર સિક્સની પોતાની પહેલી મેચમાં 352 રન બનાવ્યા બાદ ઝિમ્બાબ્વેને 148 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું.

ભારતીય અંડર-19 ટીમ
ભારતીય અંડર-19 ટીમ (IANS)
બુલાવાયો: વિહાન મલ્હોત્રાએ સદી ફટકારીને ભારતીય અંડર-19 ટીમને ICC અંડર-19 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર 6 સ્ટેજ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વે અંડર-19 ને 204 રનના વ્યાપક માર્જિનથી હરાવવામાં મદદ કરી. આ જીત સાથે, ભારતે મંગળવારે ઝિમ્બાબ્વેના બુલાવાયોમાં ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે ગ્રુપ 2 સ્ટેન્ડિંગમાં ટોચનું સ્થાન ફરી પાછું હાંસલ કરી લીધું.

પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમના ઓપનર એરોન જ્યોર્જ અને વૈભવ સૂર્યવંશીએ મળીને 44 રનોની ઝડપી શરૂઆત કરી. જ્યોર્જના આઉટ થવા છતાં સૂર્યવંશીએ પોતાનો આક્રમક અંદાજ ચાલુ રાખ્યો અને પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી.

ત્યાર બાદ ઝિમ્બાબ્વેએ પાંચ ઓવરમાં 14 વર્ષના સૂર્યવંશીને કે જેણે 30 બોલમાં 52 રન (4 ચોગ્ગા, 4 છગ્ગા) ફટકાર્યા, અને વેદાંત ત્રિવેદી (15) ને આઉટ કરીને પેવેલિયન મોકલી દીધો

ત્યારબાદ મલ્હોત્રા અને અભિજ્ઞાન કુંડુ સાથે મળીને સારી ફટકાબાજી કરી અને ભારતને કોઈપણ સંભવિત ખતરાથી બચાવ્યું. મલ્હોત્રાએ ભારત માટે ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ સદી ફટકારી, જ્યારે કુંડુએ 62 બોલમાં 61 રન ફટકાર્યા, જેનાથી ભારત મોટા સ્કોર તરફ આગળ વધ્યું. ખિલન એ. પટેલે 12 બોલમાં 30 રન ફટકારીને અંતિમ ઓવરોમાં રનરેટ ઝડપી બનાવ્યો, અને ભારતે 50 ઓવરમાં 352/8 સુધી પહોંચ્યું.

આટલા મોટા લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઝિમ્બાબ્વેએ તેમના ઓપનર નથાનિએલ હલાબંગા, ધ્રુવ પટેલ અને બ્રેન્ડન સેન્જેરેને જલ્દી જ ગુમાવી દીધા. કિયાન બ્લિગ્નોટ અને લેરૉય ચિવાઉલાએ ઝિમ્બાબ્વેની ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેમાં લેરૉય ચિવાઉલાએ પણ લડાયક અડધી સદી ફટકારી.

પરંતુ આયુષ મ્હાત્રે અને ઉદ્ધવ મોહને ત્રણ-ત્રણ વિકેટો લઈને ભારતને ઝિમ્બાબ્વેને 148 રનમાં રોકવામાં મદદ કરી, જ્યારે નીચલા ક્રમના બેટ્સમેન શરૂઆતમાં જ નિષ્ફળ ગયા અને જલ્દી આઉટ થઈ ગયા.

આ વિજયનો અર્થ એ છે કે ગ્રુપ 2 માંથી ફક્ત ત્રણ ટીમો - ભારત, ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન - સેમિફાઇનલની રેસમાં આવી ગઈ છે. હવે ભારતીય યુવા ટીમનો આગામી મુકાબલો 1 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે થશે.

