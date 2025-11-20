ETV Bharat / sports

અંડર-19 વર્લ્ડ કપનો કાર્યક્રમ જાહેર, ભારત આ તારીખે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 15 જાન્યુઆરીથી 6 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં રમાશે.

અંડર-19 ટીમ ઈન્ડીયા
અંડર-19 ટીમ ઈન્ડીયા (IANS)
U19 World Cup 2026: આવતા વર્ષે ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા દ્વારા યોજાનાર U-19 વર્લ્ડ કપનો સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ 15 જાન્યુઆરીએ રમાશે, અને ફાઇનલ 6 ફેબ્રુઆરીએ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે.

પ્રથમ દિવસે ત્રણ મેચ રમાશે, જેમાં ભારતનો મુકાબલો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે, ઝિમ્બાબ્વેનો મુકાબલો સ્કોટલેન્ડ સામે અને તાંઝાનિયાનો મુકાબલો વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે થશે.

16 ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે

ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 16 ટીમો 41 મેચમાં ભાગ લેશે. ચાર ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે, જે સુપર સિક્સ ફેઝ રમશે, ત્યારબાદ સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ રમશે. ગ્રુપ Aમાં પાંચ ટાઇટલ જીતનાર સૌથી સફળ ટીમ ભારત, 2020 વિજેતા બાંગ્લાદેશ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ન્યુઝીલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે.

ગ્રુપ B માં સહ-યજમાન ઝિમ્બાબ્વે, પાકિસ્તાન, ઈંગ્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ C માં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા, આયર્લેન્ડ, જાપાન અને શ્રીલંકાનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ D માં તાંઝાનિયા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, અફઘાનિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકાનો સમાવેશ થાય છે.

ટુર્નામેન્ટની મેચો પાંચ સ્થળોએ રમાશે: ઝિમ્બાબ્વેમાં હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, તાકાશિંગા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ અને ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, તેમજ નામિબિયામાં નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ અને HP ઓવલ.

ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા બીજા દિવસે વિન્ડહોકમાં આયર્લેન્ડ સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. 2024 આવૃત્તિમાં તેમના પ્રદર્શનને કારણે દસ ટીમો આપમેળે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ, જે યજમાન ઝિમ્બાબ્વે સાથે જોડાઈ. બાકીની પાંચ ટીમોએ પ્રાદેશિક ક્વોલિફિકેશન ઇવેન્ટ્સ દ્વારા પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 શેડ્યૂલ

15 જાન્યુઆરી: યુએસએ વિરુદ્ધ ભારત, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

15 જાન્યુઆરી: ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, તાકાશિંગા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

15 જાન્યુઆરી: તાંઝાનિયા વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, એચપી ઓવલ, વિન્ડહોક

16 જાન્યુઆરી: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ, તાકાશિંગા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

16 જાન્યુઆરી: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, વિન્ડહોક

16 જાન્યુઆરી: અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, એચપી ઓવલ, વિન્ડહોક

17 જાન્યુઆરી: ભારત વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

17 જાન્યુઆરી: જાપાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, વિન્ડહોક

18 જાન્યુઆરી: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ યુએસએ, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

18 જાન્યુઆરી: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, તાકાશિંગા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

18 જાન્યુઆરી: વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન, એચપી ઓવલ, વિન્ડહોક

19 જાન્યુઆરી: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, તાકાશિંગા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

19 જાન્યુઆરી: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, વિન્ડહોક

19 જાન્યુઆરી: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ તાંઝાનિયા, એચપી ઓવલ, વિન્ડહોક

20 જાન્યુઆરી: બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

20 જાન્યુઆરી: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ જાપાન, નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, વિન્ડહોક

21 જાન્યુઆરી: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, તાકાશિંગા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

21 જાન્યુઆરી: અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ તાંઝાનિયા, એચપી ઓવલ, વિન્ડહોક

22 જાન્યુઆરી: ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, તાકાશિંગા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

22 જાન્યુઆરી: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ જાપાન, નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, વિન્ડહોક

22 જાન્યુઆરી: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, એચપી ઓવલ, વિન્ડહોક

23 જાન્યુઆરી: બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ યુએસએ, તાકાશિંગા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

23 જાન્યુઆરી: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, વિન્ડહોક

24 જાન્યુઆરી: ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

24 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ એ4 વિરુદ્ધ ડી4, એચપી ઓવલ, વિન્ડહોક

25 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ એ1 વિરુદ્ધ ડી3, નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, વિન્ડહોક

25 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ ડી2 વિરુદ્ધ એ3, એચપી ઓવલ, વિન્ડહોક

26 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ બી4 વિરુદ્ધ સી4, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

26 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ સી1 વિરુદ્ધ બી2, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

26 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ ડી1 વિરુદ્ધ એ2, નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, વિન્ડહોક

27 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ સી2 વિરુદ્ધ બી3, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

27 જાન્યુઆરી: સુપર સુપર સિક્સ સી3 વિરુદ્ધ બી1, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

28 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ, એ1 વિરુદ્ધ ડી2, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

29 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ ડી3 વિરુદ્ધ એ2, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

30 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ ડી1 વિરુદ્ધ એ3, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

30 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ બી3 વિરુદ્ધ સી1, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

31 જાન્યુઆરી: સુપર સિક્સ બી2 વિરુદ્ધ સી3, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

1 ફેબ્રુઆરી: સુપર સિક્સ બી1 વિરુદ્ધ સી2, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

3 ફેબ્રુઆરી: પ્રથમ સેમિ-ફાઇનલ, ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયો

4 ફેબ્રુઆરી: બીજી સેમિ-ફાઇનલ, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

6 ફેબ્રુઆરી: ફાઇનલ, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, હરારે

