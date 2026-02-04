ETV Bharat / sports

IND vs AFG: અફઘાનિસ્તાનને ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જે ટીમ જીતશે તે ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે

ICC U19 વર્લ્ડ કપ 2026માં આજે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ રમાઈ રહી છે.

U19 ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
U19 ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (Getty Images)
Published : February 4, 2026 at 1:24 PM IST

IND vs AFG: ICC U19 વર્લ્ડ કપ 2026માં આજે ટુર્નામેન્ટની બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચની વિજેતા ટીમ 6 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવારના રોજ ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં, ઇંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાને 27 રનથી હરાવીને ટાઇટલ મેચમાં જગ્યા બનાવી હતી. હવે બધાની નજર આ મેચ પર છે કે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલમાં કોણ ઇંગ્લેન્ડને પડકારશે.

વનડેમાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો ખબર પડે છે કે ટીમ ઈન્ડિયાનું પલડું ભારે છે. બંને ટીમો અત્યાર સુધીમાં 12 વખત એકબીજા સામે આવી છે, જેમાંથી ભારતે 10 મેચ જીતી છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાન ફક્ત બે વાર જ જીત્યું છે. 2024 પછી આ પહેલી વાર હશે જ્યારે આ બંને ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. જોકે, અફઘાનિસ્તાને છેલ્લે 2019 માં U19 સ્તરે ભારતને હરાવ્યું હતું અને તે સાત વર્ષના હારના સિલસિલાને સમાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. અફઘાનિસ્તાન સામે ભારતની બંને હાર 2019 માં દ્વિપક્ષીય શ્રેણીમાં હતી, જ્યાં અફઘાન ટીમે પાંચ મેચની શ્રેણી 3-2 થી જીતી હતી.

સેમિ-ફાઇનલ સુધીની સફર

આયુષ મ્હાત્રેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટીમ ચાલુ અંડર-૧૯ વર્લ્ડ કપમાં અજેય રહી છે. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ટીમની બેટિંગ ઘણી વખત દબાણ હેઠળ જોવા મળી હોવા છતાં, ભારતે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને પાર કરી છે અને દરેક મેચ જીતી છે. સેમિફાઇનલમાં, ટીમ ફરી એકવાર કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રે અને વૈભવ સૂર્યવંશી પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની આશા રાખશે, જેઓ અત્યાર સુધી અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.

અફઘાનિસ્તાનની વાત કરીએ તો, ટીમ અત્યાર સુધીની સૌથી પ્રભાવશાળી U19 વર્લ્ડ કપ ઝુંબેશ ચલાવી રહી છે. અફઘાનિસ્તાનની ટીમ અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ મેચ હારી છે, શ્રીલંકા સામે. અગાઉ, અફઘાનિસ્તાન 2018 અને 2022 માં સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું, પરંતુ ફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયું હતું. આ વખતે, ટીમ ટુર્નામેન્ટની પોતાની પ્રથમ ફાઇનલ પર નજર રાખશે. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું ભારત પોતાની જીતનો સિલસિલો જાળવી શકે છે કે શું અફઘાનિસ્તાન પહેલીવાર U19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચીને ઇતિહાસ બનાવે છે.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની U19 ટીમ

ભારતની અંડર 19 ટીમ: એરોન જ્યોર્જ, વૈભવ સૂર્યવંશી, આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વેદાંત ત્રિવેદી, વિહાન મલ્હોત્રા, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), આરએસ એમ્બ્રીસ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલાન પટેલ, દીપેશ દેવેન્દ્રન, હેનીલ પટેલ, હરવંશ પંગાલિયા, મોહમ્મદ કુમાર, મોહમ્મદ કુમાર, એન.

અફઘાનિસ્તાન U19 ટીમ: ઉસ્માન સદાત, ખાલિદ અહમદઝાઈ, ફૈઝલ શિનોઝાદા, ઉઝૈરુલ્લા નિયાઝાઈ, મહબૂબ ખાન (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), અઝીઝુલ્લાહ મિયાખિલ, અબ્દુલ અઝીઝ, રૂહુલ્લાહ અરબ, નુરીસ્તાની ઉમરઝાઈ, વહીદુલ્લાહ ઝદરાન, અકીલ ખાન, નઝીફુલ્લાહ અમીર ખાન, ખૈરીતુલ્લાહ અમીર, ખાલીદ ખાન.

