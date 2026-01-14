આવતીકાલથી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ શરૂઆત, ટીમ ઈન્ડિયાનો પહેલો મુકાબલો યુએસએ સામે થશે
ભારતીય ટીમ 15 જાન્યુઆરીથી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
IND U19 vs USA U19 : અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 15 જાન્યુઆરીથી શરૂ થવાનો છે. આ ટુર્નામેન્ટ ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયાની કેપ્ટનશીપમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા પોતાના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત યુએસએ સામેની મેચથી કરશે, જે ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ પણ હશે. બંને ટીમો જીત સાથે વર્લ્ડ કપની શરૂઆત કરવા માંગશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાના ચાહકો વૈભવ સૂર્યવંશી પર નજર રાખશે. વૈભવ હાલમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી શાનદાર ફોર્મમાં
ભારતને અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં આયુષ મ્હાત્રે અને દીપેશ દેવેન્દ્રન જેવા ખેલાડીઓ પાસેથી ઘણી આશાઓ રહેશે. જોકે, બધાની નજર ફરી એકવાર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે. વૈભવે વર્લ્ડ કપ શરૂ થયા પહેલાની વોર્મ-અપ મેચોમાં અને તે પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની યુથ વનડે શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. જો વૈભવનું બેટ આ ટુર્નામેન્ટમાં સારું પ્રદર્શન કરશે તો ભારતને ચેમ્પિયન બનતા કોઈ રોકી શકશે નહીં. 14 વર્ષીય વૈભવ પહેલાથી જ ઘણા રેકોર્ડ બનાવી ચૂક્યો છે અને આ વર્લ્ડ કપમાં તે પોતાના રેકોર્ડમાં વધુ રેકોર્ડ બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
U19 વર્લ્ડ કપ શરૂ થતાં પહેલાં ચાહકોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે તેઓ ક્યારે અને ક્યાં મેચ લાઈવ જોઈ શકશે. આ અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની બધી મેચ બપોરે 1 વાગ્યે શરૂ થશે, અને તેના બરાબર અડધા કલાક પહેલા, બંને ટીમના કેપ્ટન ટોસ માટે મેદાન પર હશે. આનો અર્થ એ થયો કે બંને ટીમોની પ્લેઈંગ ઈલેવન અડધો કલાક અગાઉ જાહેર કરવામાં આવશે.
આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોઈ શકશે?
હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ચાહકો આ મેચ ક્યાં જોઈ શકશે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની બધી મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કરવામાં આવશે, અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar એપ પર ઉપલબ્ધ થશે. જે ચાહકો પોતાના સ્માર્ટફોન પર મેચ જોવા માંગતા હોય તેમને Jio Hotstar એપની જરૂર પડશે.
અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમઃ આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), આર.એસ. અંબરીશ, કનિષ્ક ચૌહાણ, દિપેશ દેવેન્દ્રન, મોહમ્મદ અનન, એરોન જ્યોર્જ, અભિજ્ઞાન કુંડુ, કિશન કુમાર સિંહ, વિહાન મલ્હોત્રા, ઉદ્ધવ મોહન, હેનીલ પટેલ, ખિલન એ. પટેલ, હરવંશ સિંહ, વૈભવ સૂર્યવંશી, વેદાંત ત્રિવેદી.
